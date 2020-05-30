Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. - Son Dakika

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 6 milyona ulaşırken, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 700 bini, can kaybı 368 bini geçti.

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz., System.String[]

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 6 milyona ulaşırken, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 700 bini, can kaybı 368 bini geçti.

"Worldometer" internet sitesine göre, salgından en fazla etkilenen ABD'de vaka sayısı 1 milyon 806 bine yükseldi, can kaybı 105 bini geçti. Ülkede iyileşen sayısı ise 520 bini aştı.

Salgından en fazla etkilenen ikinci ülke Brezilya'da vaka sayısı 469 bin 510'a, can kaybı 28 bin 15'e çıktı. Ülkede iyileşen sayısı 193 bin 181 olarak açıklanmıştı.

Rusya'da, Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 396 bin 575'e, can kaybı 4 bin 555'e ulaştı. İyileşen sayısı 167 bin 469 oldu.

İspanya'da toplam vaka sayısı 286 bin 308'e çıkarken, can kaybı da son 24 saatte 4 artarak 27 bin 125'e yükseldi. İyileşen kişi sayısı ise son iki gündür değişme göstermeyerek 196 bin 958'de kaldı.

İspanya'nın güneyindeki Kurtuba kentinde düzenlenen bir partiye katılan Belçika Prensi Joachim'in Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

İran'da camiler ibadete açıldı

İngiltere'de ölenlerin sayısı 38 bin 376'ya, Kovid-19 saptanan kişi sayısı da 272 bin 826'ya yükseldi.

İtalya'da ise can kaybı 33 bin 340'a, toplam vaka sayısı 232 bin 664'e, iyileşenlerin sayısı da 155 bin 633'e ulaştı.

İtalya'da farklı kentlerde bir araya gelen göstericiler, salgının yol açtığı ekonomik krize çözüm bulamadığı gerekçesiyle hükümeti protesto ederken, Milano'da da turuncu yelekleriyle meydana inen yüzlerce kişi aynı gerekçeyle toplanarak protesto düzenledi.

Fransa'da can kaybı 28 bin 771'e yükselirken vaka sayısı 188 bin 625, iyileşen kişi sayısı da 68 bin 268 oldu.

Son günlerde ölüm rakamlarının yeniden artmasıyla dikkati çeken İran'da ise can kaybı son 24 saatte 57 artarak 7 bin 734'e yükseldi. Vaka sayısının 148 bin 950'ye ulaştığı ülkede 116 bin 827 kişi iyileşti.

İran'da, yaklaşık 3 ay önce ibadete kapatılan camilerin bugünden itibaren yeniden açılması ve alışveriş merkezlerine yönelik kısıtlamaların kaldırılması kararlaştırıldı.

Bulgaristan'da virüs etkisini kaybetti

Avusturya'da çarşambadan itibaren okulda maske kullanımının normalleşme süreci kapsamında kaldırılacağı ifade edildi.

Polonya'da açık alanlarda maske kullanımı kaldırıldı.

Aile ziyareti olduğunu kanıtlamak kaydıyla Belçikalıların Fransa, Lüksemburg, Almanya ve Hollanda'ya geçiş yapabileceği duyuruldu.

Bulgaristan'da salgın için oluşturulan Kriz Masası, virüsün ülkede etkisini kaybettiğini belirtirken, ülkeden transit geçiş yapacak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının 14 günlük karantinaya tabi tutulmayacağını açıkladı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, eğlence yerlerinin kapalı olması şartıyla alışveriş merkezleri açılırken, Premier Ligi'nde Karpaty ile Mariupol arasında yarın oynanması planlanan karşılaşma birçok oyuncu ve teknik ekip üyesinin Kovid 19 test sonucunun pozitif çıkması gerekçesiyle ertelendi.

Fas'ta 110 yaşındaki kadın iyileşti

Yemen Sağlık Bakanlığı, 10 Nisan'dan bu yana ülkede Kovid-19 ile mücadele eden 20 doktorun hayatını kaybettiğini açıkladı.

Senegal'deki ulusal acil durum ve kısmi sokağa çıkma yasağı 30 gün daha uzatıldı.

Libya'nın Gat ve Gadamis kentleri Kovid-19 ile mücadele kapsamında giriş çıkışlara kapatıldı.

Özbekistan'da karantina 15 Haziran'a kadar uzatıldı.

Malezya hükümeti, salgınla mücadele sürecinde son aşamaya girildiğini duyurdu.

Fas'ta 26 gün önce Kovid-19 teşhisi konulan 110 yaşındaki kadın sağlığına kavuştu.

Tunus'ta salgın nedeniyle askıya alınan futbol sezonunun ağustosta yeniden başlamasına karar verildi.

Brezilya, İspanya, Rusya, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.05.2020 10:07 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. - Son Dakika

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