Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. - Son Dakika

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında dünya genelindeki can kaybı 400 bini geçti, virüs bulaşanların sayısı 6 milyon 920 bine ulaştı.

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz., System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında dünya genelindeki can kaybı 400 bini geçti, virüs bulaşanların sayısı 6 milyon 920 bine ulaştı.

Salgından en fazla etkilenen ABD'deki vaka sayısı 1 milyon 976 bine yükselirken ölenlerin sayısı 111 bin 688'e çıktı. Ülkede iyileşenlerin sayısı da 739 bini aştı.

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 40 bin 465'e, vaka sayısı 284 bin 868'e ulaştı.

İtalya'da ölenlerin sayısı 33 bin 846'ya, vaka sayısı 234 bin 801'e çıktı, iyileşenlerin sayısı 165 bin 78 olarak açıklandı.

İtalya'daki farklı gruplar, hükümetin Kovid-19 salgını sürecinde ekonomiyi toparlayamamasını protesto etti.

Slovenya Dışişleri Bakanı Anze Logar, salgın tedbirleri kapsamında kapattıkları İtalya sınırını 15 Haziran'da açabileceklerini söyledi.

İspanya'nın tanınmış müzeleri kapılarını yeniden ziyaretçilere açtı

İspanya'daki can kaybı 27 bin 135'e, toplam vaka sayısı 240 bin 310'a yükseldi.

Ülkede sosyal mesafenin korunamadığı tüm kamusal alanlarda maske takma zorunluluğuna uymayanlara 100 avroya kadar para cezası verileceği açıklandı.

Salgın nedeniyle 84 gündür kapalı olan İspanya'nın en ünlü müzeleri, kapılarını yeniden ziyaretçilere açtı.

Azerbaycan'da tespit edilen 379 yeni vakayla salgında son 24 saatte "şimdiye kadarki en yüksek günlük rakama" ulaşıldı. Toplam vaka sayısı 7 bin 239'a, can kaybı ise 84'e yükseldi.

Kovid-19 salgınına karşı hafta sonu yürürlüğe giren tam sokağa çıkma yasağı uygulamasının ilk gününde başkent Bakü sokakları boş kaldı.

Pakistan'da 3 milyon kişi işsiz kalabilir

Endonezya'da vaka sayısı 993 artarak 30 bin 514'e yükselirken, virüsün ülkede ilk tespit edildiği "2 Mart'tan bu yana en yüksek günlük vaka sayısı"na ulaşıldı. Ülkedeki can kaybı ise 1801'e çıktı.

İran'daki can kaybı 8 bin 209'a, vaka sayısı 169 bin 425'e ulaşırken, Irak sınırındaki Huzistan eyaleti "kırmızı bölge" ilan edildi.

Rusya'da vaka sayısı 458 bin 689'a, can kaybı ise 5 bin 725'e yükseldi, iyileşen sayısı 221 bin 388 olarak açıklandı.

Pakistan'daki can kaybı 97 artarak 1935'e yükselirken "salgının başından beri en yüksek günlük can kaybının" yaşandığı bildirildi. Vaka sayısının 93 bin 983'e çıktığı ülkede, 3 milyon kişinin salgının oluşturduğu şartlar nedeniyle işsiz kalabileceği açıklandı.

Brezilya'daki vaka sayısı 651 bin 980'e, can kaybı ise 35 bin 211'e yükseldi.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Dünya Sağlık Örgütünü (DSÖ) "ideolojik taraf" olmakla suçladı ve ülkesinin bu organizasyondan çekilebileceğini duyurdu.

Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, İspanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.06.2020 09:43 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. - Son Dakika

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