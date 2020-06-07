Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. - Son Dakika

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.

Dünya genelinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 7 milyonu, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 440 bini, can kaybı ise 403 bini aştı.

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz., System.String[]

Dünya genelinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 7 milyonu, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 440 bini, can kaybı ise 403 bini aştı.

"Worldometer" internet sitesine göre, salgından en fazla etkilenen ABD'de vaka sayısı 1 milyon 998 bine yükselirken, can kaybı 112 bini geçti. Ülkede iyileşenlerin sayısı ise 753 bine yaklaştı.

Salgından en fazla etkilenen ikinci ülke Brezilya'da vaka sayısı 678 bin 360'a, can kaybı 36 bin 78'e çıktı. Ülkede iyileşenlerin sayısı 302 bin 84 olarak açıklandı.

Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, eyaletlerin Sağlık Bakanlığına bildirdiği salgına ilişkin vaka rakamlarının çarpıtıldığını bildirdi.

Rusya'da, Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 467 bin 673'e, can kaybı 5 bin 859'a ulaştı. İyileşenlerin sayısı 226 bin 731 oldu.

Rusya'nın, 15 Temmuz itibarıyla 15 ülkeye uluslararası uçuşları tekrar başlatmayı planladığı bildirildi.

İspanya'da toplam vaka sayısı 288 bin 630'a çıkarken, son 24 saatte can kaybı 1 artarak 27 bin 136'ya ulaştı.

Belçika'da yarın normalleşmenin 3. aşaması başlatılacak

İngiltere'de ölenlerin sayısı 40 bin 542'ye, Kovid-19 saptanan kişi sayısı 286 bin 194'e yükseldi.

İtalya'da ise can kaybı 33 bin 899'a, toplam vaka sayısı 234 bin 998'e, iyileşenlerin sayısı da 165 bin 837'ye ulaştı.

Fransa'da can kaybı 29 bin 155'e yükselirken, vaka sayısı 153 bin 977, iyileşen kişi sayısı da 70 bin 842 olarak açıklandı.

İran'da ise can kaybı son 24 saatte 72 artarak 8 bin 281'e yükseldi. Vaka sayısının da 2 bin 364 artarak 171 bin 789'a ulaştığı ülkede, 134 bin 349 kişi iyileşti.

Kovid-19 salgını nedeniyle 13 Mart'tan bu yana tecrit politikaları uygulanan Belçika'da, yarın normalleşme sürecinin 3. aşaması başlatılacak. Bu çerçevede oteller, kafe, restoran ve barlar 1,5 metre mesafenin korunması koşuluyla ve masa başına en fazla 10 kişi düşecek şekilde tekrar açılabilecek.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Basın Sözcüsü Berik Uali, Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıktığını ve hastanede gözetim atlında olduğunu açıkladı.

Ermenistan'da son 24 saatte tespit edilen 766 yeni vakayla Kovid-19 salgınında "şimdiye kadarki en yüksek günlük rakam" kayıtlara geçti.

Cuma namazları sadece Malezya vatandaşlarına serbest

Malezya hükümeti, Kovid-19 tedbirlerinin 10 Haziran'dan itibaren kademeli olarak kaldırılıp, normalleşmenin başlayacağını duyurdu. Normalleşme döneminde ülkede cuma namazına müsaade edilen camilerde, sadece Malezya vatandaşlarının cemaate katılabileceği açıkladı.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi ve çevresindeki bölgeleri içerisine alan Delhi Ulusal Başkent Bölgesi Başbakanı Arwind Kejriwal, salgın bitene kadar hükümete bağlı hastanelerin sadece başkent sakinlerine hizmet vereceğini bildirdi.

Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya, Malezya, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.06.2020 10:47 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. - Son Dakika

Son Dakika

Demet Akalın iki salata, bir mücver ve gazoza ödediği hesaba isyan etti: Böyle gitmez Canlı yayında söylediği sözler başını yaktı! Taha Duymaz'ın 1 milyonluk Instagram hesabı kapatıldı Adını Feriha Koydum'un Cansu'sunun geçirdiği değişim göz kamaştırdı 5,5 aylık hamile olan Çocuklar Duymasın dizisinin Duygu'su deniz kenarında bikinili poz verdi Yeşilçam'ın 57'lik güzeli, fiziği ile yıllara meydan okuyor Ebru Polat'ın "Kocanızı elinizden alırlar" paylaşımının altından ihanet çıktı Sevgilisinin bikinili fotoğraflarını sildirmek isteyen Cem'e kötü haber Çeşme'de İtalyan sevgilisiyle tatil yapan Şeyma'nın, bikinisi kadar pozu da dikkat çekti Güzel oyuncu Merve Boluğur, sevgili kriterlerini paylaştı! Dikkat çeken yaş detayı Aleyna'dan reklam ücretine dudak uçuklatan zam Canlı yayında söylediği sözler sonrası 1 milyon takipçili hesabı kapatılan Taha Duymaz ilk kez konuştu: Bazı insanlar amacına ulaştı Finale günler kala elenen Aycan, şampiyon olmasını istediği ismi söyledi Protestolara bu halde katılan yıldız şarkıcı takdir topladı Ezhel Avrupa'nın göbeğindeki gösteriye katıldı! Pankarttaki slogan dikkat çekti Şeyma Subaşı, İtalyan sevgilisiyle Alaçatı'da sahilde midye dolma yedi
Libya ordusu, Sirte'nin güneyindeki iki bölgeyi daha Hafter milislerinden kurtardı Libya ordusu, Sirte'nin güneyindeki iki bölgeyi daha Hafter milislerinden kurtardı         
00:07
Mevsimlik işçi, tartıştığı işvereni tarafından silahla vurularak öldürüldü Mevsimlik işçi, tartıştığı işvereni tarafından silahla vurularak öldürüldü         
23:48
Polisler, maske uyarısı yaptıkları 3 kişinin saldırısına uğradı Polisler, maske uyarısı yaptıkları 3 kişinin saldırısına uğradı         
23:40
Kafasına gaz beton parçası düşen motosiklet sürücüsünü, kaskı kurtardı Kafasına gaz beton parçası düşen motosiklet sürücüsünü, kaskı kurtardı         
23:33
Finale günler kala elenen Aycan, şampiyon olmasını istediği ismi söyledi Finale günler kala elenen Aycan, şampiyon olmasını istediği ismi söyledi         
23:26
Irkçılık karşıtı protestoların ülke geneline yayıldığı ABD'de şimdi de kasırga tehlikesi kapıda Irkçılık karşıtı protestoların ülke geneline yayıldığı ABD'de şimdi de kasırga tehlikesi kapıda         
23:11
Yunanistan'dan Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıracak sözler: Türkiye'den korkmuyoruz Yunanistan'dan Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıracak sözler: Türkiye'den korkmuyoruz         
23:02
Avrupa Birliği'nin merkezi olan kentteki lüks mağazalar yağmalandı Avrupa Birliği'nin merkezi olan kentteki lüks mağazalar yağmalandı         
22:49
Bakan Koca'nın uyarısına rağmen balıkçılar, sosyal mesafe ve maske kuralına uymadı Bakan Koca'nın uyarısına rağmen balıkçılar, sosyal mesafe ve maske kuralına uymadı         
22:22
Fenerbahçe, Nihat Özdemir'in sözlerine bir kez daha yanıt verdi: O kupa ilelebet müzemizde kalacak Fenerbahçe, Nihat Özdemir'in sözlerine bir kez daha yanıt verdi: O kupa ilelebet müzemizde kalacak         
22:22
Vali, şehirdeki bir haftalık korona vakası artışından sonra vatandaşlara Vali, şehirdeki bir haftalık korona vakası artışından sonra vatandaşlara "Ziyaretleri erteleyin" uyarısı yaptı         
22:17
Eşi tarafından bıçaklanan kadın, can havli ile sığındığı komşusunda hayatını kaybetti Eşi tarafından bıçaklanan kadın, can havli ile sığındığı komşusunda hayatını kaybetti         
22:02
Ordu Büyükşehir Belediyesi, Engin Altan'a benzeyen Ordu Büyükşehir Belediyesi, Engin Altan'a benzeyen "Ertuğrul Gazi" büstünü kaldırdı         
21:34
ABD'de beyaz sürücü, siyahi protestocuyu ezerek öldürdü ABD'de beyaz sürücü, siyahi protestocuyu ezerek öldürdü         
21:18
Hatay'da rastgele ateş açan maganda bir bebeği öldürdü Hatay'da rastgele ateş açan maganda bir bebeği öldürdü         
21:06
Londra'da binlerce kişi, George Floyd'un ölümünü protesto etmek için ABD Büyükelçiliği'ne yürüdü Londra'da binlerce kişi, George Floyd'un ölümünü protesto etmek için ABD Büyükelçiliği'ne yürüdü         
20:33
Çeşme'de İtalyan sevgilisiyle tatil yapan Şeyma'nın, bikinisi kadar pozu da dikkat çekti Çeşme'de İtalyan sevgilisiyle tatil yapan Şeyma'nın, bikinisi kadar pozu da dikkat çekti         
20:33
Eski danışmanından Putin'i yakan sözler: Vaka oranları 5 kat fazla, gerçek ölü sayısı 20 bin civarında Eski danışmanından Putin'i yakan sözler: Vaka oranları 5 kat fazla, gerçek ölü sayısı 20 bin civarında         
20:32
Serinlemek için nehre giren iki kardeşten biri boğuldu, diğeri kayboldu Serinlemek için nehre giren iki kardeşten biri boğuldu, diğeri kayboldu         
20:21
İstanbullular Moda Sahili'ne akın etti! Yaşanan yoğunluk havadan görüntülendi İstanbullular Moda Sahili'ne akın etti! Yaşanan yoğunluk havadan görüntülendi         
20:09
Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa: Savaşın bitmesi için doğunun ele geçirilmesi şart Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa: Savaşın bitmesi için doğunun ele geçirilmesi şart         
20:05
ABD'li iki medya kuruluşundan ortak anket: Halkın yüzde 80'ine göre ülke kontrolden çıktı ABD'li iki medya kuruluşundan ortak anket: Halkın yüzde 80'ine göre ülke kontrolden çıktı         
19:51
Son Dakika: Hasta ziyaretinde ve asker uğurlamasında 248 kişiye koronavirüs bulaştı Son Dakika: Hasta ziyaretinde ve asker uğurlamasında 248 kişiye koronavirüs bulaştı         
19:43
Son Dakika: Türkiye'de 7 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 23 kişi vefat etti, 914 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 7 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 23 kişi vefat etti, 914 yeni vaka tespit edildi         
19:41
Toprağın altına yuva kazan köpek ve 14 yavrusuna hayvanseverler sahip çıktı Toprağın altına yuva kazan köpek ve 14 yavrusuna hayvanseverler sahip çıktı         
19:06
Hafta sonunu tatilde geçirenler, İstanbul'a dönüşte trafiğe kilitledi Hafta sonunu tatilde geçirenler, İstanbul'a dönüşte trafiğe kilitledi         
19:03
Boşanma aşamasında olduğu eşini darbeden şüpheli tutuklandı Boşanma aşamasında olduğu eşini darbeden şüpheli tutuklandı         
19:03
George Floyd protestolarında ilginç anlar! Polisi üstünden atan at, eylemcilerin arasına daldı George Floyd protestolarında ilginç anlar! Polisi üstünden atan at, eylemcilerin arasına daldı         
19:02
Bisikleti ile dereye düşen 2 çocuk annesi kadın, kurtarılamadı Bisikleti ile dereye düşen 2 çocuk annesi kadın, kurtarılamadı         
19:02
Otomobiliyle kanala uçup ortadan kaybolan sürücü, 15 saat sonra ortaya çıktı Otomobiliyle kanala uçup ortadan kaybolan sürücü, 15 saat sonra ortaya çıktı         
18:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2020 05:01:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]