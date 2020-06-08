Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. - Son Dakika

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.

Dünya genelinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 7 milyon 153 bini, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 494 bini, can kaybı ise 407 bini aştı.

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz., System.String[]

Dünya genelinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 7 milyon 153 bini, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 494 bini, can kaybı ise 407 bini aştı.

"Worldometer" internet sitesine göre, salgından en fazla etkilenen ABD'de vaka sayısı 2 milyon 15 bine yükselirken, can kaybı 113 bine yaklaştı. Ülkede iyileşenlerin sayısı ise 765 bini geçti.

Salgından en fazla etkilenen ikinci ülke Brezilya'da vaka sayısı 694 bin 116'ya, can kaybı 37 bin 312'ye çıktı. Ülkede iyileşenlerin sayısı ise dünden bu yana değişmeyerek 302 bin 84'te kaldı.

Rusya'da, Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 476 bin 658'e, can kaybı 5 bin 971'e ulaştı. İyileşenlerin sayısı 230 bin 688 oldu.

İspanya'da toplam vaka sayısı 288 bin 797'ye çıkarken, son 24 saatte hiç can kaybı yaşanmayan ülkede ölüm sayısı 27 bin 136'da kaldı.

İngiltere'de ölenlerin sayısı 40 bin 597'ye, Kovid-19 saptanan kişi sayısı 287 bin 797'ye yükseldi. Ülkede, bugünden itibaren yurt dışından gelenlere 14 gün boyunca kendilerini karantinaya alma zorunluluğu getirildi.

İtalya'da ise can kaybı 33 bin 964'e, toplam vaka sayısı 235 bin 278'e, iyileşenlerin sayısı da 166 bin 584'e ulaştı.

Fransa'da can kaybı 29 bin 209'a yükselirken, vaka sayısı 154 bin 188, iyileşen kişi sayısı da 71 bin 62 olarak açıklandı.

Yunanistan'daki sığınmacı kamplarında karantina süresi uzatıldı

İran'da ise can kaybı son 24 saatte 70 artarak 8 bin 351'e yükseldi. Vaka sayısının da 2 bin 43 artarak 173 bin 832'ye ulaştığı ülkede, 136 bin 360 kişi iyileşti.

Kovid-19 nedeniyle kapatılan İran ile Irak arasındaki Mehran Sınır Kapısı yeniden açıldı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'in yanı sıra birçok şehirde, ABD'de polis şiddetiyle yaşamını yitiren siyahi George Floyd için düzenlenen protestoların ardından, Belçikalı uzmanlar, Kovid-19'un yayılma hızının artabileceğine ilişkin uyarı yaptı.

Belçika'da ayrıca, salgınının yayılmasını önlemek için alınan tedbirler çerçevesinde, toplu ibadete ara verilen camilerin bir kısmı yeniden açıldı.

Danimarka'da en fazla 10 kişinin bir araya gelmemesi yönündeki kural 50 kişiye çıkarıldı.

Yunanistan'da Kovid-19 önlemleri kapsamında ülkedeki tüm kimlik ve kayıt işlemlerinin yapıldığı sığınmacı kamplarında karantina süresinin iki hafta daha uzatıldığı bildirildi.

Irak'ta bir Türkmen köyü karantinaya alındı

Güney Kore'de koronavirüs nedeniyle eğitime ara verilen okullarda, kademeli olarak açılışın son aşaması tamamlandı.

Eski Pakistan Başbakanı Şahid Hakan Abbasi Kovid-19'a yakalandı.

Hindistan'ın birçok eyaletinde, vaka sayısındaki artışa rağmen restoranlar, alışveriş merkezleri ve ibadet yerleri yeniden açıldı.

Gürcistan'da otel ve restoranlar ile döviz büroları açıldı, toplu ulaşım araçları ile şehirler arası seyahatlere izin verildi.

Irak'ın Salahaddin vilayetine bağlı Tuzhurmatu ilçesinin en kalabalık Türkmen köyü, Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle karantinaya alındı.

Afrika'da Kovid-19 vakalarının en fazla görüldüğü ülke Güney Afrika'da, ülke çapında eğitime yeniden başlandı.

Kırgızistan ve Özbekistan'da camiler ibadete açıldı

Kırgızistan'da 21 Mart'tan beri kapalı olan camiler, bugün yeniden ibadete açılırken, Özbekistan'da da 16 Mart'tan itibaren kapalı olan camiler cemaatle buluştu.

Malezya'da, 10 Haziran'dan itibaren başlayacak normalleşme süreci kapsamında spor salonlarının, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmek kaydıyla yeniden açılacağı açıklandı.

Batı Afrika ülkesi Gine'de, Sağlık Bakanı Remy Lamah'ta Kovid-19 tespit edildiği bildirildi.

1 Haziran'da kendisinin ve ailesinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıklayan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, iyileştiğini duyurdu.

Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Afrika, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.06.2020 09:53 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. - Son Dakika

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