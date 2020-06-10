Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. - Son Dakika

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 416 bine ulaşırken, iyileşenlerin sayısı ise 3,7 milyonu geçti.

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz., System.String[]

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 416 bine ulaşırken, iyileşenlerin sayısı ise 3,7 milyonu geçti.

Salgının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam eden ABD'de vaka sayısı 2 milyon 55 bine yükselirken, hayatını kaybeden kişi sayısı da 114 bin 600 oldu. Ülkedeki iyileşen sayısı da 791 bini aştı.

ABD'de George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan protestolar için başkent Washington'da görevlendirilen ulusal muhafızlarda Kovid-19 saptandı.

İngiltere'de Kovid-19 bulaşanların sayısı 290 bin 143'e çıkarken, can kaybı da 41 bin 128 oldu.

İngiltere Championship ekiplerinden Stoke City'nin teknik direktörü Michael O'Neill'ın Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı.

Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1272 kişi daha yaşamını yitirdi. Ülkedeki can kaybı 38 bin 701, vaka sayısı ise 747 bin 561 oldu. Ülkedeki iyileşen sayısı ise 380 bin 300'e yükseldi.

İtalya'daki vaka sayısı 235 bin 763'e ulaşırken, hayatını kaybedenlerin sayısı da 34 bin 114'e çıktı. Ülkede 169 bin 939 kişi ise sağlığına kavuştu.

İtalya'da salgının en çok etkilediği kuzeydeki Lombardiya bölgesindeki salgında yakınlarını kaybedenler, önlemlerin geç alınması sebebiyle yetkililer hakkında suç duyurusunda bulundu.

İspanya son 72 saattir Kovid-19 kaynaklı yeni ölüm rapor etmedi

İspanya, son 72 saattir Kovid-19 kaynaklı yeni ölüm rapor etmeyerek, salgında hayatını kaybedenlerin toplam sayısını 27 bin 136 olarak yineledi.

Ülkede PCR testlerine göre vaka sayısı 242 bin 280 olarak açıklandı.

Belçika Prensi Joachim'e, İspanya'da salgından dolayı uygulanan olağanüstü hali (OHAL) ihlal etmekten 10 bin 400 avro ceza verildi.

Fransa'da hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 319'a, virüs tespit edilen kişi sayısı ise 192 bin 541'e yükseldi. İyileşenlerin sayısı ise 71 bin 832 olarak açıklandı.

Salgın nedeniyle geçici olarak sınırlarını kapatan Avusturya, aralarında İtalya'nın da bulunduğu 31 ülkeye 16 Haziran'dan itibaren sınırlarını açacağını duyurdu.

Almanya, salgın nedeniyle mart ayında yaptığı "uluslararası seyahat uyarısı"nı AB dışındaki ülkeler için 31 Ağustos'a kadar uzattı.

Alman hükümeti, mevsimlik işçiler için uygulanan ülkeye giriş kısıtlamalarını 16 Haziran'dan itibaren büyük ölçüde kaldırmayı onayladı.

Belçika Savunma Bakanlığının sipariş verdiği 15 milyon maskenin güvenlik standartlarına uymadığı ortaya çıktı.

Macaristan, 12 Haziran itibarıyla Hırvatistan sınırını açma kararı aldı.

Slovenya vatandaşları, komşu ülkeler İtalya, Hırvatistan, Macaristan ve Avusturya'ya karantina zorunluluğu olmadan seyahat edebilecek.

Malezya'da bugün tespit edilen 2 yeni Kovid-19 vakasıyla "mart ayından bu yana en düşük günlük vaka artışı" kaydedildi. Ülkedeki vaka sayısı 8 bin 338, can kaybı ise 118 olarak açıklandı.

Vaka artışlarının kontrol altına alındığı Malezya'da, yaklaşık 3 aydır uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağı bugün son buldu.

Endonezya'da ise Kovid-19 vakalarında şimdiye kadarki en fazla günlük artış kaydedildi. Vaka sayısı 1241 artışla 34 bin 316'ya, ölenlerin sayısı 1959'a çıktı.

Singapur, "Remdevisir"in Kovid-19 tedavisinde kullanılmasını onayladı.

Meksika'da 2 bebek Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Meksika'da son 24 saatte 596 kişi hayatını kaybederken, can kaybı 14 bin 649'a, vaka sayısı ise 124 bin 301'e çıktı.

Meksika'nın batısındaki Jalisco ve Guanajuato eyaletlerinde Kovid-19 belirtisi taşıyan 5'er aylık 2 bebek hayatını kaybetti.

Fas'ta Kovid-19 ile mücadele kapsamında ilan edilen OHAL 10 Temmuz'a kadar uzatıldı.

Kuveyt'te Kovid-19 tedbirleri kapsamında kapalı olan camiler, 3 aylık aranın ardından yeniden ibadete açıldı.

İran'da hayatını kaybedenlerin sayısı 8 bin 506'ya yükselirken, vaka sayısı son 24 saatte 2 bin 11 artarak 177 bin 938'e çıktı.

İran Sağlık Bakanlığı yetkilileri, halkın Kovid-19'la mücadele kapsamında belirlenen talimatlara uyma oranının normalleşme sürecinde yüzde 22,6'ya kadar düştüğünü açıkladı.

Irak'ta Kovid-19 vakalarında yaşanan artış nedeniyle Diyala vilayetindeki tüm imar projeleri durduruldu.

İspanya, Meksika, İtalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.06.2020 10:03 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. - Son Dakika

Son Dakika

"Meltem" karakteriyle hafızalara kazanan Pınar Altuğ, Altın Kod 520 dizisi ile setlere geri dönüyor Kerimcan Durmaz, küs olduğu Caner Çalışır'ın cenazesinde hıçkırıklara boğuldu Fenomen Caner Çalışır kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti Ünlü tasarımcı, sohbetin ortasında bir anda soyunmaya başladı Hayatını kaybeden fenomen Caner Çalışır kimdir? Boşandıktan sonra ilk kez görüntülenen Buket Aydın, kuralları hiçe sayarak maske takmadı Ölümü yıktı geçti! Demet'in Caner'e veda mesajı, herkesi duygulandırdı Selin Ciğerci, Caner Çalışır'ın ölüm haberiyle yıkıldı: Hayatımın en kötü günlerinden Ferrari'sine alıcı bulamayan Kıvanç Tatlıtuğ, indirim yaptı Caner Çalışır'ın vefatı Cemal Can'ın içine doğdu! Gözyaşları içinde söyledikleri yeniden gündem oldu Fenomen Hakan Kakız, Caner Çalışır'ın tabutunun başında gözyaşlarına hakim olamadı Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Caner, Kerimcan'la küs müydü? Aynı gün hem merdivenden düşen hem de dudağını arı sokan Demet Evgar kendini tiye aldı Survivor'da iletişim ödülünü kazanarak aileleriyle konuşan yarışmacılar gözyaşlarına boğuldu Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Yunus Emre oldu
2020-2021 eğitim-öğretim yılı için özel okul ücretlerine yüzde 12 zam yapıldı 2020-2021 eğitim-öğretim yılı için özel okul ücretlerine yüzde 12 zam yapıldı         
22:10
"Meltem" karakteriyle hafızalara kazanan Pınar Altuğ, Instagram dizisi ile setlere geri dönüyor         
22:04
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan kıdem tazminatı tepkisi: Ölürüm de kıdemi vermem Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan kıdem tazminatı tepkisi: Ölürüm de kıdemi vermem         
21:37
İngiltere Premier Lig'de bir kişide koronavirüse rastlandı İngiltere Premier Lig'de bir kişide koronavirüse rastlandı         
21:34
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, turizm tesislerinin açılışı için 1 Temmuz'u işaret etti Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, turizm tesislerinin açılışı için 1 Temmuz'u işaret etti         
21:24
Ünlü boksörler Tyson Fury ile Anthony Joshua dev maç için anlaştı Ünlü boksörler Tyson Fury ile Anthony Joshua dev maç için anlaştı         
21:19
Ukraynalı futbolcu Yarmolenko'nun menajeri: Fenerbahçe iddiaları saçmalık Ukraynalı futbolcu Yarmolenko'nun menajeri: Fenerbahçe iddiaları saçmalık         
21:03
Son Dakika: Fed, faiz oranlarını yüzde 0-0.25 aralığında sabit bıraktı Son Dakika: Fed, faiz oranlarını yüzde 0-0.25 aralığında sabit bıraktı         
21:00
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Tedbiri bırakırsak ikinci dalgada tablo çok daha ağır olabilir Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Tedbiri bırakırsak ikinci dalgada tablo çok daha ağır olabilir         
20:58
Libya'da Hafter milislerinden kurtarılan kentte bir konteynerde çok sayıda ceset bulundu Libya'da Hafter milislerinden kurtarılan kentte bir konteynerde çok sayıda ceset bulundu         
20:43
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan DSÖ'ye 65 yaş eleştirisi: Türkiye'nin başarısını yeni fark ediyorlar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan DSÖ'ye 65 yaş eleştirisi: Türkiye'nin başarısını yeni fark ediyorlar         
20:41
Eski Galatasaraylı Gomis'den Fenerbahçelileri kızdıran paylaşım: Fener ağlama Eski Galatasaraylı Gomis'den Fenerbahçelileri kızdıran paylaşım: Fener ağlama         
20:30
Bakan Koca, 1 Haziran sonrası vaka sayılarının arttığı 3 bölgeyi tek tek sıraladı Bakan Koca, 1 Haziran sonrası vaka sayılarının arttığı 3 bölgeyi tek tek sıraladı         
20:14
Fenerbahçe ile Mauricio Isla'nın yolları ayrıldı Fenerbahçe ile Mauricio Isla'nın yolları ayrıldı         
20:01
Son Dakika: Türkiye'de 10 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 922 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 10 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 922 yeni vaka tespit edildi         
19:56
Almanya Bundesliga'da maske takma zorunluluğu kaldırıldı Almanya Bundesliga'da maske takma zorunluluğu kaldırıldı         
19:39
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Uyarıya rağmen usulüne uygun maske takmayanlara ceza verilsin Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Uyarıya rağmen usulüne uygun maske takmayanlara ceza verilsin         
19:35
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüs yaş ortalaması yeni vakalarda 36, vefatlarda da 71 oldu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüs yaş ortalaması yeni vakalarda 36, vefatlarda da 71 oldu         
19:12
Çiftçi, çalışmaya gittiği tarlasında ölü bulundu Çiftçi, çalışmaya gittiği tarlasında ölü bulundu         
18:53
Arda Turan, Galatasaray'a transferiyle ilgili konuştu: Fatih Terim ne derse o olur Arda Turan, Galatasaray'a transferiyle ilgili konuştu: Fatih Terim ne derse o olur         
18:51
Plajlara serilen kuvars tozu deniz çayırlarını yok ediyor Plajlara serilen kuvars tozu deniz çayırlarını yok ediyor         
18:39
Nişan töreninde 6 kişi koronavirüse yakalandı, köy karantina altına alındı Nişan töreninde 6 kişi koronavirüse yakalandı, köy karantina altına alındı         
18:35
Asansör yapılan Cennet Mağarası'yla ilgili eleştirilere belediyeden yanıt geldi Asansör yapılan Cennet Mağarası'yla ilgili eleştirilere belediyeden yanıt geldi         
18:34
İtalya Kupası'nda yarı final ve finalde uzatmalar kaldırıldı İtalya Kupası'nda yarı final ve finalde uzatmalar kaldırıldı         
18:33
2022'de devreye alınacak Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'yle çifte maaş alınacak 2022'de devreye alınacak Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'yle çifte maaş alınacak         
18:30
Son Dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Semih Özsoy, PFDK'ya sevk edildi Son Dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Semih Özsoy, PFDK'ya sevk edildi         
18:14
Eymen'in ölümüne neden olan hemşirenin, trafik kurallarını hiçe sayan görüntüleri tepki çekti Eymen'in ölümüne neden olan hemşirenin, trafik kurallarını hiçe sayan görüntüleri tepki çekti         
18:01
BM yaptırımlarını delen Kim Jong-Un, kum ihraç ederek milyonlarca dolar kazanıyor BM yaptırımlarını delen Kim Jong-Un, kum ihraç ederek milyonlarca dolar kazanıyor         
17:55
Ağabey, uyuşturucu krizi geçiren kardeşini göğsünden vurdu Ağabey, uyuşturucu krizi geçiren kardeşini göğsünden vurdu         
17:53
Beşiktaş, eski teknik direktörü Abdullah Avcı için TFF'ye gidiyor Beşiktaş, eski teknik direktörü Abdullah Avcı için TFF'ye gidiyor         
17:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2020 22:24:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]