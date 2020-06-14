Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. - Son Dakika

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.

Dünya genelinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 8 milyona yaklaşırken, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 86 bini, can kaybı ise 434 bini aştı.

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz., System.String[]

Dünya genelinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 8 milyona yaklaşırken, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 86 bini, can kaybı ise 434 bini aştı.

"Worldometer" internet sitesine göre, salgından en fazla etkilenen ABD'de vaka sayısı 2 milyon 156 bine yükselirken can kaybı 117 bin 733'e ulaştı. Ülkede iyileşenlerin sayısı ise 857 bini geçti.

Salgından en fazla etkilenen ikinci ülke Brezilya'da vaka sayısı 852 bin 785'e, can kaybı 42 bin 837'ye çıktı. Ülkede iyileşenlerin sayısı ise 437 bin 512 olarak açıklandı.

Rusya'da, Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 528 bin 964'e, can kaybı 6 bin 948'e ulaştı. İyileşenlerin sayısı 280 bin 50 oldu.

Son dönemde vaka ve ölüm sayılarının yükseldiği Hindistan'da ise vaka sayısı 11 bin 275 artarak 332 bin 901'e ulaşırken, 9 bin 520 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede 169 bin 600 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.

İngiltere'de ölenlerin sayısı 41 bin 698'e, Kovid-19 saptanan kişi sayısı 295 bin 889'a yükseldi.

İspanya'da son bir haftada 26 kişinin öldüğü açıklandı

İspanya'da toplam vaka sayısı 291 bin 8'e çıkarken, son 24 saatte hiç can kaybı yaşanmayan ülkede ölü sayısı 27 bin 136'da kaldı. İspanya'da bir haftadır Kovid-19 kaynaklı ölüm rapor edilmedi.

Ülkede hükümet, Schengen ülkelerine sınırların açılması için daha önce 1 Temmuz olarak açıkladığı tarihi 21 Haziran'a çekti.

Öte yandan, Sağlık Bakanlığı ise son bir haftada hayatını kaybedenlerin sayısının 26 olduğunu açıkladı.

İtalya'da ise can kaybı 34 bin 345'e, toplam vaka sayısı 236 bin 989'a, iyileşenlerin sayısı 176 bin 370'e ulaştı.

Fransa'da can kaybı 29 bin 407'ye yükselirken vaka sayısı 157 bin 220, iyileşen kişi sayısı da 72 bin 859 olarak açıklandı.

Çin'de son 2 ayın en yüksek vaka artışı

Salgının ortaya çıktığı Çin'de son 2 ayın en yüksek vaka artışı yaşandı. Ülkede son 24 saatte 19'u yurt dışı kaynaklı 57 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Almanya'nın Düsseldorf kentinde düğün ve etkinlik salonları işletmecileri ile bu sektöre bağlı çalışanlar, Kovid-19 nedeniyle getirilen kısıtlamaları protesto etti.

Gana Sağlık Bakanı Kwaku Agyeman-Manu ve Kazakistan Sağlık Bakanı Yeljan Birtanov'da Kovid-19 tespit edildiği bildirildi.

Cezayir hükümeti salgınla mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma yasağını 19 vilayette kaldırdığını duyurdu.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de salgına karşı uygulanan sokağa çıkma yasağının ilk gününde sokaklar boş kaldı.

Özbekistan'da, 15 Haziran'a kadar geçerli olan karantina tedbirleri 1 Ağustos'a uzatıldı.

Hindistan, İspanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.06.2020 11:09 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. - Son Dakika

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