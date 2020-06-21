Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. - Son Dakika

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 9 milyona yaklaşırken, can kaybı 468 bini, iyileşen sayısı 4 milyon 784 bini aştı.

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz., System.String[]

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 9 milyona yaklaşırken, can kaybı 468 bini, iyileşen sayısı 4 milyon 784 bini aştı.

"Worldometer" internet sitesine göre, salgından en fazla etkilenen ABD'de vaka sayısı 2 milyon 346 bine, can kaybı 122 bin 135'e ulaştı. Ülkede iyileşenlerin sayısı 975 bini geçti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Oklahoma eyaletinin Tulsa kentinde yapacağı seçim mitingini organize eden 6 kampanya yetkilisinde Kovid-19 tespit edildi.

Salgından en fazla etkilenen 2'nci ülke Brezilya'da vaka sayısı 1 milyon 73 bine ulaşırken, can kaybı 50 bin 182'ye çıktı. Ülkede iyileşenlerin sayısı ise 543 bin 186 olarak açıklandı.

Rusya'da Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 584 bin 680'e, can kaybı 8 bin 111'e yükseldi. İyileşenlerin sayısı 339 bin 711 oldu.

Son günlerde vaka ve ölüm sayılarının hızla yükseldiği Hindistan'da son 24 saatte vaka sayısı 14 bin 944 artarak 426 bin 671'e ulaşırken, 13 bin 695 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede 237 bin 50 kişinin iyileştiği bildirildi.

İngiltere'de ölenlerin sayısı 42 bin 632'ye, Kovid-19 saptanan kişi sayısı 304 bin 331'e yükseldi.

İspanya'da toplam vaka sayısı 293 bin 352'ye çıkarken, hayatını kaybedenlerin sayısı 1 artarak 28 bin 323 olarak güncellendi. Sağlık Bakanlığı ise salgından son bir haftada 29 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İtalya'da ise can kaybı 34 bin 634'e, toplam vaka sayısı 238 bin 449'a, iyileşenlerin sayısı 182 bin 893'e ulaştı.

Fransa'da can kaybı 29 bin 640'a yükselirken, vaka sayısı 160 bin 377, iyileşen sayısı da 74 bin 312 olarak açıklandı.

THY 3 ay aradan sonra Saraybosna seferlerine başladı

Salgın nedeniyle ara verilen Türk Hava Yollarının (THY) Saraybosna- İstanbul uçak seferleri, 3 aylık aranın ardından yeniden başladı.

Çin Sağlık Bilimleri Akademisi bünyesindeki Tıbbi Biyoloji Enstitüsü (IMBCAMS) tarafından yürütülen Kovid-19 aşı adayının klinik deneylerinde ikinci aşamaya geçildiği bildirildi.

Irak futbolunun önemli isimlerinden Ahmet Radi, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Singapur'da Kovid-19 önlemlerinin hafifletilmesi kapsamında Müslümanlar, 26 Haziran'dan itibaren camilerde sınırlı sayıda kişi ile ibadet edebilecek.

Fas hükümeti, salgın nedeniyle durdurulan iç hat uçuşları, şehirlerarası ulaşım ve ticari faaliyetlere perşembe gününden itibaren yeniden başlanacağını duyurdu.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Oklahoma, Brezilya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.06.2020 10:17 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. - Son Dakika

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