Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. - Son Dakika

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 10 milyona yaklaşırken, can kaybı 494 bini, iyileşen sayısı da 5 milyon 303 bini aştı.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 10 milyona yaklaşırken, can kaybı 494 bini, iyileşen sayısı da 5 milyon 303 bini aştı.

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"Worldometer" internet sitesine göre, salgından en fazla etkilenen ABD'de vaka sayısı 2 milyon 532 bine, can kaybı 127 bin 144'e ulaştı. Ülkede iyileşenlerin sayısı 1 milyon 55 bini geçti.

Salgından en fazla etkilenen 2'nci ülke Brezilya'da vaka sayısı 1 milyon 244 bine ulaşırken, can kaybı 55 bin 304'e çıktı. Ülkede iyileşenlerin sayısı ise 673 bin 729 olarak açıklandı.

Rusya'da Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 620 bin 794'e, can kaybı 8 bin 781'e yükseldi. İyileşenlerin sayısı 384 bin 152 oldu.

Hindistan'da son 24 saatte vaka sayısı 18 bin artarak 509 bin 170'e ulaşırken, 15 bin 689 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede 295 bin 917 kişinin iyileştiği bildirildi.

İngiltere'de ölenlerin sayısı 43 bin 414'e, Kovid-19 saptanan kişi sayısı 309 bin 360'a yükseldi.

İspanya'da toplam vaka sayısı 294 bin 985'e çıkarken, hayatını kaybedenlerin sayısı 8 artarak 28 bin 338 olarak güncellendi.

İtalya'da ise can kaybı 34 bin 708'e, toplam vaka sayısı 239 bin 961'e, iyileşenlerin sayısı 187 bin 615'e ulaştı.

Başbakan Giuseppe Conte ve Eğitim Bakanı Lucia Azzolina, okulların 14 Eylül'de yoğun tedbirler altında açılacağını söyledi.

Fransa'da can kaybı 29 bin 778'e yükselirken, vaka sayısı 162 bin 936, iyileşen sayısı da dünden bu yana değişmeyerek 75 bin 351 oldu.

Gine Bissau'da salgın nedeniyle acil durum uygulamasının uzatıldığı, sokağa çıkma yasağının ise kaldırıldığı bildirildi.

Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 22:11 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. - Son Dakika

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