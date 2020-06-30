Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. - Son Dakika

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 10 milyon 500 bini, can kaybı 510 bini, iyileşenlerin sayısı 5 milyon 727 bini aştı.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 10 milyon 500 bini, can kaybı 510 bini, iyileşenlerin sayısı 5 milyon 727 bini aştı.

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"Worldometer" internet sitesine göre, Kovid-19'a yakalananların sayısı 10 milyon 505 bin 399'a ulaştı. Dünya genelinde Kovid-19 salgını nedeniyle 510 bin 874 kişi hayatını kaybetti. Kovid-19'a yakalanan 5 milyon 727 bin 661 kişi iyileşti.

Salgından en fazla etkilenen ABD'de vaka sayısı 2 milyon 704 bine, can kaybı 129 bin 170'e ulaştı. Ülkede iyileşenlerin sayısı 1 milyon 124 bini geçti.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, son günlerde ülkede en çok Kovid-19 vakalarının görüldüğü eyaletlerden Arizona'ya yapacağı ziyareti ertelemekten vazgeçti.

Salgından en fazla etkilenen 2'nci ülke Brezilya'da vaka sayısı 1 milyon 383 bine ulaşırken, can kaybı 58 bin 927'ye çıktı. Ülkede iyileşenlerin sayısı ise 757 bin 462 olarak açıklandı.

Rusya'da Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 647 bin 849'a, can kaybı 9 bin 320'ye yükseldi. İyileşenlerin sayısı 412 bin 650 oldu.

Hindistan'da son 24 saatte vaka sayısı 18 bin 256 artarak 585 bin 792'ye ulaşırken, 17 bin 410 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede 337 bin 836 kişinin iyileştiği bildirildi.

İngiltere'de ölenlerin sayısı 43 bin 730'a, Kovid-19 saptanan kişi sayısı 312 bin 654'e yükseldi.

İngiltere'de Leicester kenti karantinaya alındı. Kovid-19 vakalarında görülen artış nedeniyle Leicester kentinde ticari işletmeler ile okulların kapatılmasına ve gevşeme adımlarının uygulanmamasına karar verildi.

AB 14 ülkeye seyahat kısıtlamalarını kaldıracak

İspanya'da toplam vaka sayısı 296 bin 351'e çıktı, hayatını kaybedenlerin sayısı 9 artarak 28 bin 355 olarak güncellendi.

İtalya'da can kaybı 23 artarak 34 bin 767'ye, toplam vaka sayısı 240 bin 578'e, iyileşenlerin sayısı 190 bin 248'e ulaştı.

Fransa'da ise vaka sayısı 164 bin 801'e yükselirken, can kaybı 30 artarak 29 bin 843 oldu. Ülkede 75 bin 649 kişi iyileşti.

Salgın nedeniyle mart ayında sınırlarını kapatan Avrupa Birliği, 1 Temmuz'dan itibaren 14 ülkeye seyahat kısıtlamalarını kaldıracak.

Senegal yönetimi, salgın nedeniyle 23 Mart'ta ilan ettiği acil durum ve sokağa çıkma yasağını kaldırma kararı aldı.

Avustralya'nın Melbourne kentindeki Kovid-19 vakalarındaki artışın devam etmesi üzerine virüsün yoğun görüldüğü 10 semtte zorunlu haller dışında evden çıkılmasına izin verilmeyecek.

Özbekistan'da halka açık yerlerde gündüz 3'ten fazla kişinin bir araya gelmesi, gece ise sokağa çıkılması yasaklandı.

Hindistan'da Kovid-19'a karşı geliştirilen ilk yerli aşı adayı, insanlar üzerinde test edilmek üzere onay aldı.

Avrupa Birliği, Mike Pence, Brezilya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 22:33 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. - Son Dakika

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