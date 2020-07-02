Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. - Son Dakika

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 20 milyona yaklaşırken, can kaybı 521 bini, iyileşenlerin sayısı ise 6 milyon 106 bini aştı.

"Worldometer" internet sitesine göre, salgından en fazla etkilenen ABD'de vaka sayısı 2 milyon 807 bine, can kaybı 131 bin 150'ye ulaştı. Ülkede iyileşenlerin sayısı 1 milyon 177 bini geçti.

Salgından en fazla etkilenen 2'nci ülke Brezilya'da vaka sayısı 1 milyon 476 bine ulaşırken, can kaybı 61 bin 314'e çıktı. Ülkede iyileşenlerin sayısı ise 916 bin 147 olarak açıklandı.

Rusya'da Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 661 bin 165'e, can kaybı 9 bin 683'e yükseldi. İyileşenlerin sayısı 428 bin 978 oldu.

Hindistan'da son 24 saatte vaka sayısı 21 bin 371 artarak 626 bin 591'e ulaşırken, 18 bin 226 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede 379 bin 786 kişinin iyileştiği bildirildi.

İspanya'da toplam vaka sayısı 297 bin 183'e çıktı, hayatını kaybedenlerin sayısı 5 artarak 28 bin 368 olarak güncellendi.

İtalya'da can kaybı 30 artarak 34 bin 818'e, toplam vaka sayısı 240 bin 961'e, iyileşenlerin sayısı 191 bin 83'e ulaştı.

Fransa'da ise vaka sayısı 166 bin 378'e yükselirken, can kaybı 14 artarak 29 bin 875 oldu. Ülkede 76 bin 802 kişi iyileşti.

Yeni Zelanda Sağlık Bakanı istifa etti

Belçika Dışişleri ve Savunma Bakanı Philippe Goffin, Avrupa Birliği'nin (AB) 1 Temmuz'dan itibaren 14 ülkeye seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasını önermesine rağmen ülkenin dış sınırlarının 7 Temmuz'a kadar kapalı tutulacağını bildirdi.

Avrupa'da virüsün en son bulaştığı ülke Karadağ'da ise vaka sayılarının yükseldiği Gusinje ve Berane şehirlerinde yerel saat ile 18.00-05.00 arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Avustralya'nın Melbourne kentindeki Kovid-19 vakalarındaki artışın sürmesi üzerine virüsün yoğun olarak görüldüğü semtlerde yaklaşık bir ay sürecek geçerli nedenler dışında sokağa çıkma yasağı başladı.

Yeni Zelanda Sağlık Bakanı David Clark, ülkede salgına karşı alınan bazı önlemleri ihlal ettiği ve aksaklıklarda sorumluluk almadığı gerekçesiyle gelen tepkiler üzerine istifa etti.

Teniste erkekler 1 numarası Sırp Novak Djokovic ve eşi, 10 gün önce Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da kendilerini karantinaya almalarının ardından bugün yapılan test sonuçlarının negatif çıktığını bildirdi.

Salgında ikinci dalga etkisine giren İsrail'de, günlük vaka sayısı ilk kez 1000'e yaklaşırken, aktif vakalardaki sert yükseliş de devam etti.

Nijerya'da, uçuşlara kapatılan havaalanları 11 ve 15 Temmuz'da yeniden faaliyete geçiyor.

Esvatini'de salgın tedbirleri kapsamında 2 ay süreyle alkol üretimi ve satışının durdurulduğu bildirildi.

Ukrayna'da, Kovid-19'a karşı alınan önlemlerin hafifletilmesi kapsamında belirlenen kurallara uyulması şartıyla sinemalar açıldı. Sinemaların saat 22.00'ye kadar çalışacağı belirtildi.