Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. - Son Dakika

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında dünya genelindeki vaka sayısı 11,3 milyonu geçerken hayatını kaybedenlerin sayısı 532 bine yaklaştı, 6,4 milyon kişi ise iyileşti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında dünya genelindeki vaka sayısı 11,3 milyonu geçerken hayatını kaybedenlerin sayısı 532 bine yaklaştı, 6,4 milyon kişi ise iyileşti.

Didem Soydan cesur fotoğraflarına bir yenisini ekledi! Transparan paylaşımına beğeni yağıyor
Bakan Koca, Bursa'daki düğünü örnek verip uyardı: Meydanı gelinle damada bırakın
Son Dakika: Türkiye'de 4 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetti, 1154 yeni vaka tespit edildi

Salgından en fazla etkilenen ABD'de vaka sayısı 2 milyon 891 bin 380'e ulaşırken can kaybı ise 132 bin 112'ye yükseldi. Ülkedeki iyileşen sayısı ise 1 milyon 235 bini geçti.

Brezilya'da son 24 saatte 1290 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 63 bin 174'e, vaka sayısı da 42 bin 223 artarak 1 milyon 539 bin 81'e yükseldi.

İspanya'nın doğusundaki Katalonya özerk yönetimine bağlı 200 binden fazla kişinin yaşadığı Segria ilçesi, salgında görülen ikinci dalga dolayısıyla karantinaya alındı.

Portekiz ve ve İspanya hükümetleri, ülkelerinin stratejik öneme sahip ulusal hava yolu şirketlerini salgının yarattığı ekonomik krizden kurtarmak için harekete geçti.

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 44 bin 198'e, vaka sayısı ise 284 bin 900'e ulaştı. Ülkede Kovid-19 önlemlerindeki gevşeme adımları kapsamında restoranların ve barların yanı sıra kafeler, kuaförler, açık hava spor salonları, oyun parkları, sinemalar, müzeler, kütüphaneler ve galeriler yeniden hizmet vermeye başladı.

Kovid-19 kaynaklı can kayıpları Meksika'da 29 bin 843'e, Hindistan'da ise 18 bin 669'a çıktı.

Fransa'da salgının yönetimine ilişkin eski Başbakan Edouard Philippe, eski Sağlık Bakanları Olivier Veran ve Agnes Buzyn hakkında soruşturma açılacağı bildirildi.

Alman medyasında, Alman hükümeti ve Avrupa Birliği'nin salgınla başarılı bir şekilde mücadele eden Türkiye için seyahat uyarısına devam etmesinin arkasında, sağlık endişeleri değil siyasi nedenler bulunduğu belirtilirken Türkiye'nin "çifte standart" suçlamasında haklı sebepleri olduğu kaydedildi.

Rusya'da virüs tespit edilenlerin sayısı 674 bin 515, ölü sayısı 10 bin 27'ye yükseldi. Ülkede iyileşenlerin sayısı 446 bin 879'a ulaştı.

Afrika kıtasında, virüs bulaşanların sayısı 450 bin 658'e, can kaybı ise 10 bin 920'ye çıktı.? Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vakalarındaki günlük rakamlarda rekor artış yaşandı.

İran'da son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısının 148 artışla 11 bin 408'e, toplam vaka sayısı ise 2 bin 449 artarak 237 bin 878'e yükseldi. Ülkede açık alanlar ve genel mekanlarda maske takmanın yarından itibaren zorunlu olacağı bildirildi.

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin Ekonomi, Ticareti Kalkındırma ve Yoksulluğu Azaltma konusundaki özel temsilcisi Muhammed Yusuf Gazanfar, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Katar'ın BM Daimi Temsilcisi Aliya Ahmed bin Seyf Al Sani, uluslararası toplumun salgın ile meşgul olurken dünyanın farklı bölgelerindeki anlaşmazlıkları çözüme kavuşturma çabalarını ihmal etmemesi gerektiğini belirtti.

Irak Meclisi İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Erşat Salihi, salgının Irak'ın Kerkük kentinde etkisini giderek artırdığını ve kentteki sağlık sisteminin çöküşe doğru gittiğini duyurdu.

Avustralya'nın Victoria Eyalet Başbakanı Daniel Andrews, eyaletin başkenti Melbourne'da vaka artışının sürdüğünü aktararak kentte yürürlükte olan geçerli sebepler dışında sokağa çıkma yasağı uygulamasına 2 semtin daha dahil edildiğini söyledi.

Avrupa Birliği, İngiltere, Brezilya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 22:35 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. - Son Dakika

Son Dakika

15:29 Son dakika: Erdoğan toplu asker uğurlama törenlerini eleştirdi: Valime talimat verdim, bunlara kesinlikle müsaade etmeyeceksiniz 15:28 Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin köpekleri için yaptırdığı mezarlık sosyal medyada gündem oldu 15:24 Hababam Sınıfı filmi gerçek oldu: Kimya laboratuvarındaki patlamada 2 öğretmen yaralandı 14:39 Asker uğurlamasında ortaya çıkan görüntüler Soylu'yu kızdırdı: Kabul edilebilir değil 13:40 Uzmanlardan sahte altın uyarısı: Güvendiğiniz yerden alın 13:29 Tokat'taki bakır madeninde altın bulundu 12:55 İspanya'da Zoom toplantısında çıplak görüntülenen belediye meclis üyesi istifa etti 12:37 Ezine'nin 40 yıllık sanayi sitesi hayali gerçek oluyor 11:53 En düşük maaş kaç lira olacak? İşte memur ve emeklinin temmuzda alacağı zamlı aylıklar 11:23 Ayasofya tartışmaları hakkında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu: İtiraz etmeyeceğiz 11:20 Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor 10:53 Koronavirüs vakalarında artış görülen Bursa'da tepki çeken görüntüler 09:19 30 yıl önce askerimizi şehit eden saldırganlar sınır ötesi operasyonla yakalandı 09:14 Son dakika: 4 işçinin hayatını kaybettiği fabrikanın sahibi suskunluğunu bozdu 04:18 Komşuların haber vermesiyle eve geldi, karısı ve 2 çocuğunun cansız bedeniyle karşılaştı
Bakan Koca, Bursa'daki düğünü örnek verip uyardı: Meydanı gelinle damada bırakın
21:41
Son Dakika: Türkiye'de 4 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetti, 1154 yeni vaka tespit edildi
20:53
Torununu kucağına alan Acun Ilıcalı, ilk duygularını paylaştı
20:43
Alman medyası açık açık yazdı: Türkiye'ye yönelik seyahat uyarılarının arkasında sağlık endişeleri yok
20:21
Çöp kamyonu yolun karşısına geçmek isteyen kadının üzerinden iki defa geçti
20:19
Bodrum'u karıştıran çifte cinayetin nedeni belli oldu
20:11
Kadıköy'de inanılmaz bir gol kaçtı! Yakın mesafeden kaleci topu kornere çeldi
20:00
Photoshop'u abartan Özlem Yıldız, sosyal medyanın diline düştü
18:50
Oto kiralama işi yapan bir vatandaş, kiraladığı otomobilin içinde ceset buldu
18:12
Bay Yanlış dizisinin çekildiği ultra lüks ev ünlü şarkıcının çıktı
15:53
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2020 22:52:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]