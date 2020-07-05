Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. - Son Dakika

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 11,5 milyona yaklaşırken can kaybı 535 bini, iyileşenlerin sayısı 6 milyon 506 bini aştı.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 11,5 milyona yaklaşırken can kaybı 535 bini, iyileşenlerin sayısı 6 milyon 506 bini aştı.

Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim'e sert eleştiri: Masal anlatıyor
Altın Kelebek'te En İyi Erkek Oyuncu ile En İyi Kadın Oyuncu ödülleri sahiplerini buldu
Fatih Terim, Trabzon maçından sonra üzüntüsünü dile getirdi: Taraftarlar bizi affetsinler bu sene

"Worldometer" internet sitesine göre, salgından en fazla etkilenen ABD'de vaka sayısı 2 milyon 967 bine, can kaybı 132 bin 483'e ulaştı. Ülkede iyileşenlerin sayısı 1 milyon 273 bini geçti.

Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendirilen Brezilya'da vaka sayısı 1 milyon 579 bine ulaşırken can kaybı 64 bin 383'e çıktı. Ülkede iyileşenlerin sayısı 978 bin 615 olarak açıklandı.

Rusya'da Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 681 bin 251'e, can kaybı 10 bin 161'e yükseldi. İyileşenlerin sayısı 450 bin 750 oldu.

Hindistan'da son 24 saatte vaka sayısı 23 bin 165 artarak 697 bin 69'a ulaşırken 19 bin 699 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede 424 bin 885 kişinin iyileştiği bildirildi.

İtalya'da can kaybı 7 artarak 34 bin 861'e, toplam vaka sayısı 241 bin 611'e, iyileşenlerin sayısı 192 bin 108'e ulaştı.

İran'da vaka sayısı 240 bin 438'e yükselirken can kaybı 11 bin 571 oldu. Ülkede 201 bin 330 kişi iyileşti.

İran'da Kovid-19 nedeniyle bir günde hayatını kaybedenlerin sayısı 163 olarak açıklanırken bu sayı salgının başından beri en yüksek seviye olarak bildirildi.

Filistin yönetimi, işgal altında bulunan Batı Şeria'daki Kovid-19 vakalarında görülen artış nedeniyle bir kez daha olağanüstü hal (OHAL) ilan etti.

İsrail yönetimi, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında mayıs ayında kaldırdığı bazı kısıtlamaları yeniden yürürlüğe soktu.

Son günlerde Kovid-19 vakalarının arttığı Kazakistan'da iki haftalık sıkı karantina tedbirleri yürürlüğe girdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) son 24 saatte Kovid-19 vakasına rastlanmadı.

Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 22:23 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. - Son Dakika

Son Dakika

16:42 Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs salgını açısından en riskli meslek gruplarını paylaştı 16:08 65 yaşındaki adam hayvan otlatırken yorgun merminin isabet etmesi sonucu öldü 15:51 Ümit Özat'tan Ali Koç'a eleştiri: İstersen Donald Trump ol, bu şekilde başarılı olamazsın 15:18 Hindistanlı iş adamı koronavirüse karşı altın maske takıyor 15:15 4 yaşındaki çocuğun 12'nci kattan düşme anı kamerada! İkizi de geçen yıl hayatını kaybetmiş 15:12 Erdoğan canlı yayında Bakan Dönmez'e çıkıştı: Müsaade edin de konuşmamı yapayım 14:58 Gaziantep'in Islahiye ilçesinde son 3 günde vaka sayısı yüzde 50 arttı 14:43 Polise ihbar edilen maganda, güvenlik görevlisini darp etti! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı 14:29 ABD'de "Black Panther" isimli grup silahlanıp sokağa indi: Savaş meydanında karşımıza çıkın 13:47 Canlı yayına girdikten 6 saniye sonra gelen feci kazada, kadın kendi ölümünü kaydetti 13:46 Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut görevinden istifa etti ancak yönetim kabul etmedi 13:35 Altın rekor kırarken uzman isimden net mesaj: Bu dönemlerde gümüşün kazancı altından daha fazla 12:00 İki kardeş, yolunu kestiği emekli polisi baltayla saldırarak öldürdü 11:02 Salgın sürecinde vatandaşın en başarılı bulduğu bakan, Koca oldu! İkinci sırada sürpriz var 09:56 Memurenin kalçasını elleyen müdür tacizden ceza aldı; Yargıtay, "Babacan tavır" diyerek kararı bozdu
Altın Kelebek'te En İyi Erkek Oyuncu ile En İyi Kadın Oyuncu ödülleri sahiplerini buldu
00:13
Fatih Terim, Trabzon maçından sonra üzüntüsünü dile getirdi: Taraftarlar bizi affetsinler bu sene
23:41
46. Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu
21:09
Kayseri'de bir şahıs, tartıştığı yabancı uyruklu genci boğazından bıçakladı
20:27
İkinci dalga paniği yaşayan İspanya'da tehlike çanları çalıyor! 2 günde 270 bin kişi karantinaya alındı
20:24
İngiliz model Demi Rose'un kırmızı mayolu pozu beğeni rekoru kırdı
20:01
Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en çok arttığı 7 ilimizi paylaştı
19:40
Eski dövüşçü Gina Carano, çıplak fotoğrafını yayından kaldıran Instagram'a tepki gösterdi
19:09
Küçükbaş hayvan çalan zanlı, pişkinliğiyle pes dedirtti
18:35
Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, bikinili pozlarıyla nefes kesti
17:44
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2020 04:43:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]