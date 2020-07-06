Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. - Son Dakika

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 11 milyon 650 bini, can kaybı 538 bini, iyileşenlerin sayısı 6 milyon 600 bini aştı.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 11 milyon 650 bini, can kaybı 538 bini, iyileşenlerin sayısı 6 milyon 600 bini aştı.

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"Worldometer" internet sitesine göre, salgından en fazla etkilenen ABD'de vaka sayısı 3 milyon 9 bine, can kaybı 132 bin 722'ye ulaştı. Ülkede iyileşenlerin sayısı 1 milyon 302 bini geçti.

Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendirilen Brezilya'da vaka sayısı 1 milyon 613 bine ulaşırken can kaybı 65 bin 120'ye çıktı. Ülkede iyileşenlerin sayısı dünden bu yana değişmeyerek 978 bin 615 olarak kaldı.

Hindistan'da son 24 saatte vaka sayısı 22 bin 510 artarak 720 bin 346'ya ulaşırken 20 bin 174 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede 440 bin 150 kişinin iyileştiği bildirildi.

Rusya'da Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 687 bin 862'ye, can kaybı 10 bin 296'ya yükseldi. İyileşenlerin sayısı 454 bin 329 oldu.

İspanya'da vaka sayısı 297 bin 625, can kaybı 28 bin 385 olarak güncellendi. Ülke genelinde mevcut durumda 47 yerde Kovid-19'da ikinci dalga tespit edildiği açıklandı.

İngiltere'de ise vaka sayısı 285 bin 768'e ulaşırken, 44 bin 236 kişi yaşamını yitirdi.

İran'da vaka sayısı 243 bin 51'e yükselirken, can kaybı 11 bin 731 oldu. Ülkede 204 bin 83 kişi iyileşti.

İtalya'da can kaybı 8 artarak 34 bin 869'a, toplam vaka sayısı 241 bin 819'a, iyileşenlerin sayısı 192 bin 241'e ulaştı.

Fransa'nın başkenti Paris'te, salgın tedbirleri kapsamında kapatılan Louvre Müzesi 3,5 ay aradan sonra yeniden açıldı.

Gana'da 150 sağlık çalışanında Kovid-19 tespit edildi

Alman ordusu, Kovid-19 enfeksiyonu olan insanları tespit etmek için köpekleri eğitiyor.

Gana'da Kovid-19 salgınında şimdiye kadar 150 sağlık çalışanı hastalığa yakalandı.

Pakistan Sağlık Bakanı Zafer Mirza, kendisine yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde salgın dolayısıyla tüm sosyal ve dini meclislerin toplanması yasaklanırken, binlerce Hindu'nun ibadet maksadıyla bölgedeki bir mağarayı ziyaret etmesine müsaade edildi.

Filipinler'de son günlerde artan Kovid-19 vakaları dolayısıyla başkent Manila'da yeniden sokağa çıkma yasağı uygulanabileceği bildirildi.

Suudi Arabistan, hac ibadetine ilişkin protokol yayımladı

Malavi'de salgın nedeniyle Bağımsızlık Günü kutlamaları iptal edildi.

Suudi Arabistan, Kovid-19 nedeniyle bu yıl sadece ülkede yaşayanlarla sınırlı tutulacak hac mevsimi için sağlık protokolü yayımladı.

Kenya'da Nairobi, Mombassa ve Manderra gibi virüsün yaygın görüldüğü şehirlerdeki seyahat kısıtlamalarının kaldırıldığı duyuruldu.

Burundi'de Kovid-19 semptomları gösteren herkesin ücretsiz test ve tedavi edileceği ifade edildi.

Yapılan test sonucu hatasının ardından Bulgaristan 1. Futbol Lig ekiplerinden Tsarsko Selo ile Cherno More takımlarında en az 20 kişide Kovid-19'a rastlandı.

İsrail yönetimi, Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle spor salonları ve gece kulüplerinin de aralarında yer aldığı bazı mekanların yeniden kapatılmasına karar verdi.

Sierra Leone'de salgınla mücadele için 4 bin sağlık personeli istihdam edilecek.

Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan, Brezilya, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 22:27 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. - Son Dakika
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