Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. - Son Dakika

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşan kişi sayısı 12 milyonu aşarken, salgının başından beri hayatını kaybedenlerin sayısı ise 550 bine yaklaştı.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşan kişi sayısı 12 milyonu aşarken, salgının başından beri hayatını kaybedenlerin sayısı ise 550 bine yaklaştı.

Son Dakika: Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem oldu
Fatih Terim'den TFF'ye yabancı kuralı eleştirisi: Herkes hükmen mağlubiyetlere hazırlansın
Meclis'te çoklu baro teklifi görüşülürken tartışma çıktı

Salgının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam eden ABD'deki vaka sayısı 3 milyon 123 bine çıkarken, 134 binden fazla kişi yaşamını yitirdi, 1 milyon 372 bin kişi ise hastalığı atlattı.

ABD Başkanı Donald Trump, okulların sonbaharda açılması için eyalet valilerine baskı yapacağını açıklarken, New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, salgın tehlikesinin sürmesi nedeniyle yeni dönemde eğitim öğretimin kısmen okullarda kısmen de çevrim içi devam edeceğini söyledi.

ABD'nin, Kovid-19 aşısı geliştirmesi için Novavax şirketine 1,6 milyar dolar ödeyeceği bildirildi.

Brezilya'daki vaka sayısı ise 1 milyon 683 bine ulaşırken, can kaybı 67 bine çıktı. Ülkede iyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 117 bine yükseldi.

Virüs bulaşan kişi sayısı Hindistan'da 769 bine çıkarken, Rusya'da da 700 bini geçti. Salgının başından beri Hindistan'da 21 bin 144, Rusya'da ise 10 bin 667 kişi hayatını kaybetti.

Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı İtalya'da 34 bin 914, Fransa'da 29 bin 965, İspanya'da ise 28 bin 396 oldu.

Kazakistan'da 13 Temmuz ulusal yas günü ilan edildi

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, 13 Temmuz'u Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenler için ulusal yas günü ilan etti.

Gürcistan Hükümeti Koordinasyon Konseyi, Almanya, Fransa, Letonya, Litvanya ve Estonya vatandaşlarının hava yoluyla ülkeye girişine izin verdi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da Kovid-19 önlemleri kapsamında 3 bin 789 mahkuma af çıkarıldı.

Malezya'da bağımsızlık günü dolayısıyla her yıl 31 Ağustos'ta düzenlenen Bağımsızlık Yürüyüşü'nün salgın nedeniyle bu yıl yapılmayacağı açıklandı.

Güney Afrika ülkesi Zimbabve'de Sağlık Bakanı Obadiah Moyo, salgın sürecinde yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle görevinden alındı.

Afrika Kalkınma Bankası (AfDB), Kovid-19 salgınının yaklaşık 49 milyon Afrikalıyı aşırı fakirliğe itebileceğini bildirdi.

Kovid-19 Karadağ hükümetine sıçradı

Balkan ülkesi Karadağ'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Kemal Purisic'de Kovid-19 tespit edildi. Purisic'in, kabinede virüs bulaşan ilk bakan olduğu açıklandı.

Avusturya, Balkanlar'da yeniden yükselişe geçen Kovid-19 vakaları nedeniyle AB üyesi Bulgaristan ve Romanya'nın yanı sıra Moldova'ya yeniden seyahat uyarısında bulundu.

Sırbistan'da son günlerde artan Kovid-19 vakalarına karşı hükümetin aldığı yeni tedbirler, başkent Belgrad'da binlerce kişi tarafından protesto edildi. Protestoda çok sayıda polis ve gösterici yaralandı.

İspanya'nın doğusundaki Katalonya özerk yönetiminde, Kovid-19 salgınında son günlerde artan yeni vakalar nedeniyle ek önlemler alındı.

Kasım ayında Çin'de yapılması planlanan Dünya Pentatlon Kongresi, Kovid-19 salgını nedeniyle 2021'e ertelendi.

Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan, New York, Afrika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 22:13 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

18:05 Irak'ta Türkiye sınırındaki Metina Dağı'na Peşmerge konuşlandırıldı 17:00 Rum lider Anastasiadis'ten Türkiye'nin Doğu Akdeniz politikası için küstah sözler: Karşı koyacağız 15:56 Eski Survivor yarışmacısı Mert Öcal, Cemal Can'ı şampiyon yapmak için harekete geçti 15:45 Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı 14:55 Aldığı kilolardan dolayı eleştirilerin hedefi olan fenomen Duygu Özaslan bilinmeyen hastalığını itiraf etti 14:53 Arda Turan'dan Galatasaray açıklaması: Her gün konuşmayalım, hayırlısı olsun 14:01 Polisin elini ısırdığı iddia edilen oyuncu Feyza Civelek'e hapis cezası 13:16 Yolcu taşımacılığının efsane firması Varan, Türkiye yollarına geri döndü 13:14 Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü 12:15 Emniyet kemeri hayat kurtardı! Trafik kazası geçiren sunucu Zeynep Tandoğan ölümden döndü 12:00 Bakan Albayrak ve ailesine hakaret eden zanlının mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı: İroni yapmak istemiştim 11:38 Yeşim Salkım, pandemi döneminde maske üretmeye başlayanlara öfke kustu: Sahtekarsınız 10:45 Yüzlerce tatilciye "helal otel" şoku! Ödeme yaptıkları otelin konseptinin değiştiğini öğrendiler 09:58 Fenomen Duygu Özaslan'ın selülitli bikinili pozları sosyal medyada gündem oldu 08:36 Dünyanın nazar boncuğu Meke Gölü, kurudu kaldı
Son Dakika: Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem oldu
00:06
Fatih Terim'den TFF'ye yabancı kuralı eleştirisi: Herkes hükmen mağlubiyetlere hazırlansın
23:52
Ordu'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 kişi ağır yaralandı
23:17
Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi
21:46
ABD'li senatörlerden küstah Türkiye mektubu! Yaptırım çağrısında bulundular
21:31
Son Dakika: Bakan Koca, "Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?" sorusuna yanıt verdi
20:03
"Ölüm raporunda neden koronavirüs yazmıyor" diyen şahıs, başhekim yardımcısına saldırdı
19:52
İddia için 40 metrelik falezlerden denize atlayan Rus genç, hayatını kaybetti
19:29
Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldüren sanıktan tuhaf sözler: Cezaevinde sıkıldım
18:46
Brezilyalı futbolcu Jailson, Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor
18:10
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2020 04:27:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]