Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. - Son Dakika

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 13 milyon 141 bine ulaşırken, can kaybı 573 bin 344'e, iyileşenlerin sayısı ise 7 milyon 660 bine yükseldi.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 13 milyon 141 bine ulaşırken, can kaybı 573 bin 344'e, iyileşenlerin sayısı ise 7 milyon 660 bine yükseldi.

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"Worldometer" internet sitesine göre, salgından en fazla etkilenen ABD'de vaka sayısı 3 milyon 444 bine, can kaybı 137 bin 973'e ulaştı. Ülkede iyileşenlerin sayısı 1 milyon 534 bini geçti.

New York Valisi Andrew Cuomo, ABD'de salgının arttığı eyaletlerden gelip iletişim bilgilerini bildirmeyen ziyaretçilere 2 bin dolar ceza kesileceğini açıkladı.

Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendirilen Brezilya'da vaka sayısı 1 milyon 867 bin 841'e, can kaybı 72 bin 234'e çıktı. Ülkede 1 milyon 213 bin 512 kişi de iyileşti.

Hindistan'da son 24 saatte vaka sayısı 27 bin 151 artarak 906 bin 617'ye ulaştı, 23 bin 727 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede 571 bin 578 kişinin iyileştiği bildirildi.

Rusya'da vaka sayısı 733 bin 699'a, can kaybı 11 bin 439'a yükseldi. İyileşenlerin sayısı 504 bin 21 oldu. Ülkede aşı adayı için birinci aşama klinik denemelerin tamamlandığı bildirildi.

İspanya'da da vaka sayısı 303 bin 33 olarak açıklanırken, can kaybının bir arttığı ülkede bugüne kadar toplam 28 bin 406 kişi yaşamını yitirdi.

İngiltere'de ise vaka sayısı 290 bin 133'e ulaşırken, 44 bin 830 kişi öldü.

İran'da vaka sayısı 259 bin 652'ye yükseldi, can kaybı 13 bin 32 oldu. Ülkede 222 bin 539 kişi sağlığına kavuştu. İran Meclisi Kebuder Aheng Milletvekili İsa Caferi de hayatını kaybetti.

İtalya'da can kaybı 13 artarak 34 bin 967'ye, toplam vaka sayısı 243 bin 230'a, iyileşenlerin sayısı 195 bin 106'ya ulaştı.

DSÖ'den Kovid-19 uyarısı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kovid-19 vakalarında dünyanın birçok ülkesinde tehlikeli tırmanış olduğunu belirterek "Temel prensipler takip edilmezse, bu salgın gittikçe kötüleşecek, kötünün kötüsü olacak." uyarısında bulundu.

Filistin hükümeti, Kovid-19 tedbirleri kapsamında işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan 4 kentteki genel karantina uygulamasının süresinin uzatıldığını duyurdu.

Afrika'da en fazla Kovid-19 vakasının görüldüğü Güney Afrika Cumhuriyeti'nde uygulanan Kovid-19 önlemleri 15 Ağustos'a kadar uzatıldı.

Endonezya'da salgın nedeniyle martta kapatılan okullar yeniden açıldı.

Özbekistan'da, yeniden sıkılaştırılan karantina tedbirleri kapsamında bugünden itibaren iç hatlarda uçak ve tren seferleri ay sonuna kadar askıya alındı.

Ermenistan'da, 16 Mart'tan itibaren devam eden olağanüstü halin (OHAL) 12 Ağustos'a kadar uzatılması kararı alındı.

Madagaskar'da bir milletvekili ile bir senatörün Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.

Kazakistan'da, vaka sayısındaki artışın devam etmesi nedeniyle 5 Temmuz'da başlatılan 14 günlük karantinanın 2 hafta daha uzatılacağı bildirildi.

Bosna Hersek Savcılığı, ülkenin iki entitesinden Bosna Hersek Federasyonu'nun (FBiH) Başbakanı Fadil Novalic, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan, New York, Brezilya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 21:47 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. - Son Dakika
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