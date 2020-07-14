Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. - Son Dakika

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan kişi sayısı 13 milyon 350 bine ulaşırken, can kaybı 578 bini aştı.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan kişi sayısı 13 milyon 350 bine ulaşırken, can kaybı 578 bini aştı.

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Salgından en fazla etkilenen ABD'de vaka sayısı 3,5 milyonu geçerken, can kaybı 138 bin 700'e çıktı. Ülkede iyileşen kişi sayısı ise 1 milyon 566 bin oldu.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) yeniden başlayacak sezon için kampta bulunan oyunculardan ikisinin Kovid-19 testi pozitif çıktı.

ABD'de hava yolunu kullanan yolcu sayısı, salgın nedeniyle mayısta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 89 azaldı.

ABD- Kanada sınırının salgın nedeniyle zorunlu olmayan geçişler için kapalı tutulması kararı 21 Ağustos'a kadar uzatıldı.

Ekimde düzenlenmesi planlanan 2020 Chicago Maratonu, salgın nedeniyle iptal edildi.

Brezilya'daki vaka sayısı 1 milyon 895 bine, can kaybı ise 73 bin 160'a ulaştı. İyileşen sayısı ise 1 milyon 213 bin yükseldi.

Kovid-19 testi pozitif çıkan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, tecride dayanamadığını ve bugün yeniden test yaptırmayı planladığını açıkladı.

Can kayıpları İngiltere'de 44 bin 968, Meksika'da 35 bin 491, İtalya'da 34 bin 984, İspanya'da ise 28 bin 409 olarak açıklandı.

İngiltere'de marketlerde maske takmak zorunlu olacak

İngiltere'de Kovid-19 ile mücadele kapsamında 24 Temmuz itibarıyla marketlerde maske takma zorunlu hale getirilecek.

İspanya'da Katalonya Özerk Hükümet Sözcüsü Meritxell Budo, vatandaşlara zorunlu olmadıkça evlerinden dışarı çıkmamaları çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan makamları, Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde Kurban Bayramı namazının açık alanlarda kılınmasının yasaklandığını bildirdi.

15 Temmuz'dan itibaren Rusya'ya giriş yapan vatandaşlar için uygulanan 2 haftalık evde izolasyon uygulaması iptal edilirken, Rus vatandaşlar ülkeye giriş yaptıktan sonra 3 gün içinde test yaptırmak zorunda olacak.

Avustralya ve Kanada'da iki yeni Kovid-19 aşı adayının klinik denemelerine başlandı

Avustralya ve Kanada'da iki Kovid-19 aşı adayının insanlar üzerinde test edilmeye başlandığı bildirildi.

Singapur ve Malezya, Kovid-19 salgını nedeniyle kapatılan sınır geçişlerini 10 Ağustos'ta kısmi olarak başlatma kararı aldı.

Arjantin'de 35 gündür açık denizde bulunan ve açılmadan önce 14 gün karantinada kalan balıkçılarda Kovid-19 tespit edildi.

Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, İspanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 22:45 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. - Son Dakika
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