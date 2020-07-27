Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. - Son Dakika

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 16 milyon 536 bine ulaşırken, can kaybı 654 bin 89'a, iyileşenlerin sayısı 10 milyon 127 bine yükseldi.

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz., System.String[]

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 16 milyon 536 bine ulaşırken, can kaybı 654 bin 89'a, iyileşenlerin sayısı 10 milyon 127 bine yükseldi.

"Worldometer" internet sitesine göre, salgından en fazla etkilenen ABD'de vaka sayısı 4 milyon 398 bine yükselirken, can kaybı 150 bin 53'e ulaştı. Ülkede iyileşenlerin sayısı 2 milyon 101 bini geçti.

ABD basını, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien'ın Kovid-19'a yakalandığını duyurdu.

ABD merkezli ilaç şirketi Moderna ise son aşamasına gelinen Kovid-19 aşısının denemelerine başladı.

Latin Amerika'da salgının merkez üssü olarak nitelendirilen Brezilya'da vaka sayısı 2 milyon 423 bine, can kaybı 87 bin 131'e çıktı. Ülkede 1 milyon 634 bin 274 kişi de iyileşti.

Hindistan'da son 24 saatte vaka sayısı 46 bin 367 artarak 1 milyon 482 bin 386'ya ulaştı, 33 bin 448 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede 953 bin 96 kişinin iyileştiği bildirildi.

Rusya'da vaka sayısı 818 bin 120'ye yükselirken, can kaybı 85 artarak 13 bin 354 olarak kaydedildi. Ülkede 603 bin 329 kişi iyileşti.

İngiltere'de ise vaka sayısı 300 bin 111'e ulaştı, 45 bin 759 kişi öldü.

İran'da vaka sayısı 293 bin 606'ya yükseldi, can kaybı 15 bin 912 oldu, 255 bin 144 kişi de sağlığına kavuştu. Ülkede Kovid-19 tanısıyla son bir ayda hastaneye yatanların yüzde 24,4'ünün ölüm riski taşıdığı belirtildi.

Belçika'da Kovid-19 vakalarının son haftalarda hızla yükselmesinin ardından, hükümetin aldığı yeni tedbirler kapsamında bir aile 4 haftada sosyal çerçeve içinde sadece 5 kişiyle görüşebilecek.

Almanya'da salgının yayılmasını önlemek amacıyla risk bölgelerinden dönen tatilcilere Kovid-19 testinin yapılması zorunlu hale gelecek.

Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti (RS) Başkanı Radovan Viskovic, Kovid-19'u yenerek iyileştiğini açıkladı.

İtalya'da can kaybı 5 artarak 35 bin 107'ye, toplam vaka sayısı 246 bin 118'e, iyileşenlerin sayısı 198 bin 446'ya ulaştı.

Libya havayolları şirketleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 4 aydan uzun süredir ara verilen seferlere ilk Türkiye'ye yapılan uçuşla yeniden başladı.

Cezayir'de, Kovid-19'la mücadele kapsamında başkente girişlerin kapatıldığı, sadece özel izin sahiplerinin girişine izin verildiği ifade edildi.

Amerika Birleşik Devletleri, Beyaz Saray, Brezilya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.07.2020 09:21

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. - Son Dakika
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