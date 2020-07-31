Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. - Son Dakika

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 17 milyon 625 bine yükselirken can kaybı 679 bini, iyileşenlerin sayısı 11 milyonu geçti.

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz., System.String[]

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 17 milyon 625 bine yükselirken can kaybı 679 bini, iyileşenlerin sayısı 11 milyonu geçti.

Salgından en fazla etkilenen ülke olan ABD'de vaka sayısı 4 milyon 635 bin 886'ya, can kaybı 155 bin 330'a çıktı. Ülkede iyileşenlerin sayısı 2 milyon 286 bini geçti.

Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendirilen Brezilya'da 1129 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 91 bin 263'e, vaka sayısı da 57 bin 837 artarak 2 milyon 610 bin 102'ye yükseldi. Ülkede iyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 824 bin 95 olarak açıklandı.

Hindistan'da can kaybı 35 bin 747'ye, vaka sayısı ise 1 milyon 638 bin 870'e ulaştı. Ülkede, 1 milyon 57 bin 805 kişi iyileşti.

Rusya'da virüs tespit edilenlerin sayısı 839 bin 981'e, ölü sayısı 13 bin 963'e yükseldi. İyileşenlerin sayısı 638 bin 410 olarak açıklandı.

İtalya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 35 bin 141'e, vaka sayısı 247 bin 537'ye yükseldi. Ülkede iyileşenlerin sayısı 199 bin 974'e çıktı.

İspanya'da vaka sayısı bir günde 1525 artarak 288 bin 522'ye, hayatlarını kaybedenlerin sayısı ise son 7 günde 12 artışla 28 bin 445'e yükseldi. Ülkede olağanüstü halin (OHAL) sona erdiği 21 Haziran'dan bu yana en yüksek günlük yeni vaka sayısı kaydedildi.

Almanya, İspanya'nın Katalonya, Aragon ve Navarra bölgelerini salgında riskli bölgeler listesine dahil etti.

Belçika'da Brüksel Bölgesi Sağlık Bakanı Alain Maron, vakaların artması durumunda gece sokağa çıkma yasağı uygulanabileceğini bildirdi.

Hollanda ulusal hava yolu şirketi KLM, salgının sebep olduğu ekonomik kriz nedeniyle 2021 yılında 4 bin 500 ila 5 bin tam zamanlı çalışanını işten çıkarmayı planladığını duyurdu.

Bosna Hersek'te 434 kişide virüs tespit edilirken toplam vaka sayısı 11 bin 876'ya, can kaybı ise 339'a yükseldi. Ülkede, salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka artışı kaydedildi.

Sırbistan'ın Bela Palanka ve Aleksinac belediyelerinde artan vaka sayıları nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi.

Afrika kıtasında, virüs tespit edilenlerin sayısı 912 bin 151'e, salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise 19 bin 353'e çıktı.? Kıtada, 559 bin 827 kişi hastalığı yendi.

İran'da 6 binden fazla sağlık çalışanının virüse yakalandığı, aralarında doktorların da olduğu 140 sağlık personelinin ise salgın nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Irak'ta can kayıpları 70 artarak 4 bin 741'e, vaka sayısı 3 bin 346 artarak 124 bin 609'a çıktı. Bugünkü vaka sayısının, ülkede virüsün görüldüğü şubat ayından bu yana kaydedilen en yüksek rakam olduğu ifade edildi.

Arjantin'de 153 kişi hayatını kaybederken can kaybı 3 bin 441'e, vaka sayısı da 6 bin 377 artarak 185 bin 373'e yükseldi. Böylece ülkede salgının başlangıcından bu yana bir günde görülen en yüksek ölüm ve vaka sayısı kayda geçti.

Özbekistan Başbakan Yardımcısı Oktam Barnoyev'de Kovid-19 tespit edildi.

Kanada'da salgın nedeniyle ara verilen eğitim-öğretime 5 eyalette eylül ayında başlanacağı açıklandı.

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde eylülde yapılması planlanan Yasama Konseyi (Yasama Meclisi) seçimlerinin, vakalardaki artış nedeniyle 1 yıl erteleneceği bildirildi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ekonomisinin, salgını nedeniyle bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 11,9 küçüldüğünü açıkladı.

Salgın nedeniyle 11 Mart'ta ara verilen Amerikan Basketbol Ligi (NBA) yeniden başladı.

Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği, Hindistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.07.2020 09:33

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Şarkıcı Coşkun Sabah'ın kızı Roza, mayolu fotoğraf paylaşınca babasıyla arası bozuldu MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt, helallik istedi: Yol arkadaşlarımızla düşman kesildik Son Dakika: Bakan Koca, son üç günde ağır hasta sayısı en çok artan 5 ili paylaştı Son Dakika: Türkiye'de 31 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi vefat etti, 982 yeni vaka tespit edildi Türkiye karşısında çaresiz kalan Rum lider, Doğu Akdeniz konusunda Putin'den yardım istedi Restorana giren kurbanlık koçu garson yakaladı! O anlar güvenlik kameralarına yansıdı Lüksemburg Dışişleri Bakanı'ndan tartışma yaratacak Türkiye sözleri: Gelecek 20 yılda AB'ye giremez Rita Ora, arkadaşlarıyla tekne keyfi yaparken bikinisinin azizliğine uğradı Yaşlı çift, kapılarına yazı astı: Koronavirüs nedeniyle bayram boyunca misafir kabul etmiyoruz Yaşlı adamın kestiği kurbanlık hayvanda tüberküloz hastalığı tespit edildi Esed rejiminden güldüren çıkış: Hatay'ı Türkiye'den alacağız Aynı aileden 4 kişinin öldürüldüğü olayın ayrıntıları ortaya çıktı! Katil, "Aileni öldürürüm" diye tehdit etmiş Evlilik teklifini reddettiği için ailesini öldürmüştü: Talihsiz aile bugün toprağa verildi Dengesini kaybederek 7. kattan düşen 15 yaşındaki kız çocuğu, hayatını kaybetti Tüm yurttan bayram manzaraları! Kurbanın savurduğu tekme kasabı bayılttı
Demokratik Kongo'da alkollü asker sivillere ateş açtı: 12 kişi hayatını kaybetti Demokratik Kongo'da alkollü asker sivillere ateş açtı: 12 kişi hayatını kaybetti         
16:35
Tarihin ilk eşcinsel şampiyonu olan Amanda Nunes, 8 aylık hamile eşiyle boks antrenmanı yaptı Tarihin ilk eşcinsel şampiyonu olan Amanda Nunes, 8 aylık hamile eşiyle boks antrenmanı yaptı         
16:08
Kurban derisini paylaşamayan kasaplar ve vatandaşlar birbirine girdi: 3'ü ağır 5 yaralı Kurban derisini paylaşamayan kasaplar ve vatandaşlar birbirine girdi: 3'ü ağır 5 yaralı         
16:03
İngiltere'de bir adam 4 yıldır kolunda cinsel organıyla yaşıyor İngiltere'de bir adam 4 yıldır kolunda cinsel organıyla yaşıyor         
16:02
İnsanlıktan nasibini alamayan şahıs, yatalak annesine işkence yaparak hastanelik etti İnsanlıktan nasibini alamayan şahıs, yatalak annesine işkence yaparak hastanelik etti         
15:28
Karısının kendisini belediye başkanıyla aldattığını iddia eden adamın evli başka bir kadınla ortak bilekliği ve tabağı da ortaya çıktı Karısının kendisini belediye başkanıyla aldattığını iddia eden adamın evli başka bir kadınla ortak bilekliği ve tabağı da ortaya çıktı         
15:09
Yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüldü! İşte kalem kalem KDV indirimi yapılan alanlar Yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüldü! İşte kalem kalem KDV indirimi yapılan alanlar         
14:52
Survivor Aycan Yanaç, Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak Gaziantep Algspor'a transfer oluyor Survivor Aycan Yanaç, Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak Gaziantep Algspor'a transfer oluyor         
13:46
Süper Lig'de 23 yıl sonra ilk kez 6 İstanbul takımı yer alacak Süper Lig'de 23 yıl sonra ilk kez 6 İstanbul takımı yer alacak         
13:45
Prof. Dr. Ateş Kara: Günlük koronavirüs tablosundaki yoğun bakım sayısının neden kaldırıldığını bilmiyorum Prof. Dr. Ateş Kara: Günlük koronavirüs tablosundaki yoğun bakım sayısının neden kaldırıldığını bilmiyorum         
13:45
Bakan Soylu: Türkiye'de ummadığınız gelişmeler yaşanacak Bakan Soylu: Türkiye'de ummadığınız gelişmeler yaşanacak         
12:58
Usta oyuncu Müjde Ar, şikayetçi olmaya hazırlandığı otel tarafından dava edildi Usta oyuncu Müjde Ar, şikayetçi olmaya hazırlandığı otel tarafından dava edildi         
12:34
İzmir'de plakası belli olmasın diye kartonla kapatılan kamyonetin kasasında kaçak kurban kesimi yapıldı İzmir'de plakası belli olmasın diye kartonla kapatılan kamyonetin kasasında kaçak kurban kesimi yapıldı         
12:34
Her Kurban Bayramı öncesi ihtiyaç sahiplerine et dağıtıyor ama kimse onu tanımıyor Her Kurban Bayramı öncesi ihtiyaç sahiplerine et dağıtıyor ama kimse onu tanımıyor         
12:15
Berk Oktay, sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy ile fotoğrafını paylaştı Berk Oktay, sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy ile fotoğrafını paylaştı         
12:12
Evi yandığı için ahırda yaşayan 76 yaşındaki Bülbül Nine, yardım istiyor Evi yandığı için ahırda yaşayan 76 yaşındaki Bülbül Nine, yardım istiyor         
11:59
Beşiktaş, Alanyaspor'un golcüsü Papiss Cisse ile imza aşamasına geldi Beşiktaş, Alanyaspor'un golcüsü Papiss Cisse ile imza aşamasına geldi         
11:55
Devlet Bahçeli Twitter'a 1 ay sonra Fatih Karagümrük tweetiyle döndü Devlet Bahçeli Twitter'a 1 ay sonra Fatih Karagümrük tweetiyle döndü         
11:38
Milli futbolcu İsmail Koybaşı ile Granada yol ayrımına geldi Milli futbolcu İsmail Koybaşı ile Granada yol ayrımına geldi         
11:27
Erol Bulut, Fenerbahçe'ye Alanyaspor'dan Steven Caulker'ı da getiriyor Erol Bulut, Fenerbahçe'ye Alanyaspor'dan Steven Caulker'ı da getiriyor         
11:25
Babasının cenazesinde koronavirüs kapan vatandaşın ölmeden önceki uyarıları ibret alınacak türden Babasının cenazesinde koronavirüs kapan vatandaşın ölmeden önceki uyarıları ibret alınacak türden         
11:24
Evlerinin terasında uyurken üstlerine baca devrilen çift, yaşamını yitirdi Evlerinin terasında uyurken üstlerine baca devrilen çift, yaşamını yitirdi         
11:23
Altının onsu 1.982 dolarla tarihi zirvesini gördü Altının onsu 1.982 dolarla tarihi zirvesini gördü         
10:57
Annesini 50 yerinden bıçaklayarak katleden gencin mahkemedeki ifadesi kan dondurdu Annesini 50 yerinden bıçaklayarak katleden gencin mahkemedeki ifadesi kan dondurdu         
10:10
Karagümrük kalecisi Aykut Özer, penaltılar öncesinde rakip futbolcuları analiz etti Karagümrük kalecisi Aykut Özer, penaltılar öncesinde rakip futbolcuları analiz etti         
09:53
Belediye başkanıyla aşk yaşadığı iddia edilen kadın: Asıl kocam beni evli bir kadınla aldattı Belediye başkanıyla aşk yaşadığı iddia edilen kadın: Asıl kocam beni evli bir kadınla aldattı         
09:09
Kısa mesafeyi beğenmeyen taksi şoförü, kadın yolcuyu araçtan indirip indi-bindi ücreti isteyince ortalık karıştı Kısa mesafeyi beğenmeyen taksi şoförü, kadın yolcuyu araçtan indirip indi-bindi ücreti isteyince ortalık karıştı         
09:03
Bursa'da kaçan boğa vatandaşlara zor anlar yaşattı Bursa'da kaçan boğa vatandaşlara zor anlar yaşattı         
07:52
Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: Muharrem İnce parti kuruyor Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: Muharrem İnce parti kuruyor         
07:33
Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren KDV indirimlerinin detayları netleşti Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren KDV indirimlerinin detayları netleşti         
00:09
17 yaşındaki genç kız alkol komasına girip hastanelik oldu 17 yaşındaki genç kız alkol komasına girip hastanelik oldu         
22:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2020 22:10:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei