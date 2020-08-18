Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. - Son Dakika

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 22 milyon 190 bine yaklaşırken, can kaybı 780 bini, iyileşenlerin sayısı da 14 milyon 900 bini aştı.

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz., System.String[]

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 22 milyon 190 bine yaklaşırken, can kaybı 780 bini, iyileşenlerin sayısı da 14 milyon 900 bini aştı.

Salgından en çok etkilenen ülke konumundaki ABD'de virüs bulaşan kişi sayısı 43 bin 837 artışla 5 milyon 613 bin 357'ye ulaşırken, hayatını kaybedenlerin sayısı 173 bin 778'e çıktı. Ülkede iyileşenlerin sayısı 2 milyon 974 bini geçti.

Latin Amerika'da salgının merkez üssü olarak nitelendirilen Brezilya'da can kaybı 108 bin 536'ya, vaka sayısı 3 milyon 359 bin 570'e yükseldi. ?İyileşen sayısı 2 milyon 478 bin 494 olarak kayda geçti.

Hindistan'da vaka sayısı 55 bin 79 artarak 2 milyon 702 bin 742'ye, can kaybı 51 bin 797'ye çıktı. Ülkede virüse yakalanan 1 milyon 977 bin 779 kişi iyileşti.

Merkezi İsveç'in başkenti Stockholm'de bulunan Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezinin (ECDC) açıkladığı rakamlarda, İspanya, "son 14 günde her 100 bin kişi başına Kovid-19'da en fazla pozitif vakanın görüldüğü Avrupa ülkesi" oldu.

Almanya'nın Bavyera eyaletinin Schwandorf bölgesinde, İtalya'dan dönen ve Kovid-19 testi pozitif çıkan 1 kişinin doğum günü eğlencesine katılması sonucu 120 kişinin karantinaya alındığı bildirildi.

Çin'de devlete ait bir ilaç firmasının ürettiği Kovid-19 aşısının yıl sonuna kadar piyasaya sunulmaya hazır olacağı bildirildi.

- DSÖ'den "aşı milliyetçiliğini önleme" uyarısı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kovid-19 aşısı için ülkelere uyarıda bulunarak, "Sınırlı tedarikleri stratejik ve küresel olarak paylaşmak aslında her ülkenin ulusal çıkarına. Herkes güvende olana kadar kimse güvende değil. Aşı milliyetçiliğini önlemeliyiz." ifadesini kullandı.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), salgının ilk 6 ayında dünya genelinde sağlık çalışanları, hastalar ve sağlık altyapısına karşı 600'den fazla şiddet, taciz ve damgalama vakası kaydedildiğini bildirdi.

Arjantin'in çeşitli şehirlerinde binlerce kişi, Alberto Fernandez hükümetinin salgına karşı uyguladığı politikaları ve yargı reformunu protesto etmek için sokaklara döküldü.

İran Meclisi Milli Eğitim Komisyonu Başkan Yardımcısı Kasım Ahmedi Laşeki, ülke genelindeki okullarda eğitimin "kırmızı, sarı ve beyaz" risk seviyelerine göre farklılık göstereceğini söyledi.

İngiltere'nin önde gelen perakende zincirlerinden Marks&Spencer'dan yapılan açıklamada, salgının yarattığı koşullar nedeniyle gelecek üç ayda toplam 7 bin kişinin işten çıkarılacağı kaydedildi.

Karadağ'da, yeni eğitim-öğretim yılının salgın nedeniyle 1 Ekim'de başlamasına karar verildi.

Irak'ta "bir günde kaydedilen en yüksek vaka sayısı"

Türkiye, Çin, Güney Kore, Japonya, Gürcistan, Tayland ve Macaristan'ın aralarında bulunduğu 17 ülkenin vatandaşlarının, Kovid-19 test sonuç belgesi olmadan Kazakistan'a giriş yapabilecekleri bildirildi.

Özbekistan Hava Yolları, yurt dışı uçuşlarının 1 Eylül sonrası başlatılması yönünde karar aldı.

Gürcistan Sivil Havacılık Ajansı, Kovid-19 nedeniyle uluslararası uçuşlara yönelik getirilen kısıtlamaların 30 Eylül'e kadar uzatılması yönünde karar aldı.

Irak'ta son 24 saatte 82 kişi hayatını kaybederken, 4 bin 576 kişide daha virüs tespit edilmesiyle "bir günde kaydedilen en yüksek vaka sayısı"na ulaşıldı. Ülkede toplam vaka sayısı 184 bin 709'a, can kaybı 6 bin 36'ya yükseldi.

Moody's "vakalardaki artışa" dikkati çekti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, küresel ticaretin toparlanma belirtileri gösterdiğini ancak vakalardaki artışın ticaretteki toparlanmaya yönelik yeni riskler oluşturduğunu bildirdi.

Dünyanın önde gelen devlet varlık fonlarından Norveç Varlık Fonu, salgında hisse senetleri ve gayrimenkul varlıklarının değer kaybetmesi sonucu bu yılın ilk yarısında 188 milyar Norveç kronu (21,3 milyar dolar) kaybettiğini açıkladı.

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Roma'nın 19 yaş altı takımında forma giyen 2 oyuncunun Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı.

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden sezonun açılış maçına çıkacak Olympique Marsilya'da 3 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Ligue 1'de 21 Ağustos Cuma günü oynanması planlanan yeni sezonun açılış karşılaşması, salgın nedeniyle ertelendi.

Hindistan, İtalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2020 21:47

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. - Son Dakika
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