Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. - Son Dakika

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşanların sayısı 31 milyon 944 bine, salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 978 bine, iyileşenlerin sayısı 23 milyon 529 bine ulaştı.

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz., System.String[]

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşanların sayısı 31 milyon 944 bine, salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 978 bine, iyileşenlerin sayısı 23 milyon 529 bine ulaştı.

Vaka sayıları ABD'de 7 milyon 98 bin, Hindistan'da 5 milyon 646 bin, Brezilya'da 4 milyon 591 bin, Rusya'da 1 milyon 122 bine çıktı.

Merkezi ABD'de bulunan Johnson&Johnson şirketi, Kovid-19'a karşı geliştirdiği tek doz aşının koruyuculuğunu test etmek için geniş katılımlı nihai çalışmasını başlatacağını duyurdu.

ABD'deki New York şehrinin kültür ve sanat sembollerinden Metropolitan Opera Evi, salgın nedeniyle kapılarını Eylül 2021'e kadar açmama kararı aldığını duyurdu.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, ülkede artan vakalara karşı alınan yeni önlemlere uyulmaması durumunda ikinci bir ulusal karantina kararının alınabileceğini söyledi.

İspanya'da Madrid özerk hükümeti, salgınla mücadelede alınan önlemlerin kontrolünde askerlerin de görev alması için acil yardım istedi.

Finlandiya'da hassas koku eğitimli köpeklerle havalimanı yolcularına yönelik Kovid-19 taraması başlatıldı. Uygulama kapsamında Helsinki-Vantaa Havalimanı'nı kullanan yolculara bugünden itibaren koku eğitimli köpeklerle Kovid-19 taraması yapılacak.

Belçika'da salgınla mücadelede getirilen tedbirler artan vaka sayılarına rağmen esnetiliyor. Yeni kararlara göre, Belçika vatandaşları için Avrupa içindeki "kırmızı bölge" olarak belirlenen ülkelere uygulanan seyahat yasağı cuma gününden itibaren kaldırılıyor.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın, yakın korumasının Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından karantinaya girdiği bildirildi.

Suudi Arabistan, salgın önlemleri kapsamında yaklaşık 6 aydır durdurduğu umre ziyaretlerini 4 Ekim'den itibaren kademeli olarak başlatacağını duyurdu.

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, salgınla mücadelede yalnız bırakıldığını ve ülke lideri Ayetullah Ali Hamaney'in talimatıyla virüsle mücadele için tahsis edilen 1 milyar dolarlık fonun kendilerine ulaşmadığını söyledi.

Mart ayında salgına yönelik önlemler kapsamında çift yönlü geçişlere kapatılan İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın pazar gününden itibaren üç günlüğüne açılacağı bildirildi.

Salgında şimdiye kadar görülen en yüksek günlük vaka sayısının kaydedildiği İsrail'de, Kovid-19 hastalarının, kendilerini kabul edecek hastane bulunabilmesi için saatlerce ambulanslarda beklemek zorunda kaldığı belirtildi.

Dünya GSM Birliği (GSMA), İspanya'nın Barselona kentinde yapılan Mobil Dünya Kongresi'ni (MWC), salgın nedeniyle Haziran 2021'e erteledi.

Kenya'daki insan hakları grupları, salgından dolayı uygulanan sokağa çıkma yasaklarında polisin halka karşı kullandığı orantısız şiddeti mahkemeye taşıdı.

Avrupa Olimpiyat Komiteleri (EOC), 2021'in şubat ayında yapılacak Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nin (EYOF), salgın nedeniyle aynı yılın sonuna ertelendiğini duyurdu.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Birleşmiş Milletlere (BM) Uluslararası Biyolojik Güvenlik Ajansının oluşturulmasını önerdi.

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, aşı için tüm ülkelerin eşit erişime sahip olması çağrısında bulundu.

Özbekistan Süper Ligi takımlarından Pakhtakor'un teknik direktörlüğünü yürüten Şota Arveladze, Kovid-19'a yakalandı.

Ürdün'de ise Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA), 17 çalışanında virüs tespit edildiğini duyurdu.

ABD'li pop grubu Four Seasons'ın kurucu üyesi Tommy DeVito Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Hindistan, İspanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 21:27 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. - Son Dakika

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