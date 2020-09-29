Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. - Son Dakika

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşanların sayısı 33 milyon 690 bine, salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 8 bine, iyileşenlerin sayısı 24 milyon 993 bine ulaştı.

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz., System.String[]

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşanların sayısı 33 milyon 690 bine, salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 8 bine, iyileşenlerin sayısı 24 milyon 993 bine ulaştı.

Vaka sayıları ABD'de 7 milyon 364 bin, Hindistan'da 6 milyon 145 bin, Brezilya'da 4 milyon 745 bin, Rusya'da 1 milyon 167 bine yükseldi.

Rusya'da Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, şehirde 5 Ekim'de başlayacak bir haftalık ara tatilin vaka sayılarındaki artış nedeniyle iki haftaya çıkarıldığını açıkladı.

İngiltere'de son 24 saatte 7 bin 143 kişide virüs tespit edilmesiyle salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı.

Almanya'da salgınla mücadelede ilave önlemler uygulanacağı açıklandı. Buna göre restoran ve kafelere girişlerde yanlış kimlik bilgisi verilmesi durumunda 50 avro ceza kesileceği bildirilirken, kapalı mekanlara havalandırma zorunluluğu getirildi. Vaka sayısı 100 bin nüfus başına 35'i aşması durumunda özel mekanlarda en fazla 25, kamusal mekanlarda en fazla 50 kişinin etkinliklere katılmasına izin verilecek. Vaka sayısının 100 bin nüfus başına 50'yi geçmesi durumunda ise katılım sayısı özel mekanlarda 10 kişi, kamusal mekanlarda 25 kişiyle sınırlandırılacak.

Avrupa Birliği (AB), salgında Gürcistan'a destek olmak için toplam 129 milyon avroluk anlaşma imzalandığını duyurdu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, salgını kontrol altına almak için 18 Eylül'de başlatılan 3 haftalık karantinanın uzatılabileceğini açıkladı.

Uganda, İngiltere'deki Imperial College London Üniversitesiyle birlikte geliştirdiği Kovid-19 aşısının insanlar üzerinde denemelerine kasım ayında başlayacağını duyurdu.

Suudi Arabistan, salgın nedeniyle 6 ay ara verilen ve 4 Ekim'de yeniden başlayacak olan umre ziyaretleri için birtakım tedbirler alınacağını duyurdu.

Malezya Bilim, Teknoloji ve Yenilik Bakanlığı, ülkenin 2021'in başlarında Kovid-19 aşısının kullanılmasına yönelik karar vereceğini açıkladı.

Kırgızistan'da salgın durumunun ağırlaşması nedeniyle toplu taşıma araçlarının hizmetine ara verildiği, camilerin ve hayvan pazarlarının kapatıldığı Batken şehrinde, halkın tepkisi üzerine gece yarısı kısıtlamalar kaldırıldı.

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'de okullar, salgın nedeniyle iki haftalık gecikmenin ardından, Türkiye ve Rusya'nın sağladığı ateşkesin güven ortamında açıldı.

Kenya'da, salgın önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı 2 ay uzatıldı.

Avustralya'da Victoria eyaleti ve eyaletin başkenti Melbourne'de salgının yayılmasını araştıran komisyonun elde ettiği ilk bulgulara göre, ikinci dalganın, otel karantinalarındaki ihmallerden dolayı başladığı belirtildi.

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), salgın nedeniyle hava yolu yolcu trafiğinin bu yıl geçen yıla kıyasla yüzde 66 azalacağını duyurdu.

Birleşmiş Milletler (BM), salgınla ilgili yeni verilerin, dünyada her 8 ülkeden yalnızca birinin kadınları sosyal ve ekonomik etkilere karşı koruyacak tedbirler aldığını ortaya koyduğunu bildirdi.

Yemen'deki BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Sana Havalimanı'nın açılması, Kovid-19'la ilgili sağlık teçhizatının ve uzmanların bölgeye ulaştırılması hedefiyle İran destekli Husilerle görüşmelerin devam ettiği ifade edildi.

Avrupa Birliği, İngiltere, Rusya, Ekim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 21:07 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Meteoroloji, 5 il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu Son Dakika: Türkiye'de 29 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 68 kişi vefat etti, 1427 yeni vaka tespit edildi Hayatını kaybeden Kuveyt Emiri El-Sabah'ın torunuyla son görüntüsü paylaşıldı Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan küstah tehdit: Türkiye Azerbaycan'a destek veriyor, karşılık vereceğiz Son Dakika: Ermenistan'ın "Türkiye savaş uçağımızı düşürdü" iddiasına Ankara'dan yalanlama İBB'nin Twitter hesabından Ronaldo'nun montaj yapılmış fotoğrafını paylaşıldı FETÖ nedeniyle kayyum atanan Naksan grubu, borcundan daha ucuza satışa çıkarıldı Azerbaycan'dan Ermenistan açıklaması: S-300 füze sistemini harekete geçirdi
Komşusunun eşinden çocuk yapan Cengiz Koraltan'a sokak ortasında meydan dayağı Komşusunun eşinden çocuk yapan Cengiz Koraltan'a sokak ortasında meydan dayağı         
20:48
Galatasaray, Fenerbahçe derbisindeki olaylar nedeniyle PFDK'ya sevk edildi Galatasaray, Fenerbahçe derbisindeki olaylar nedeniyle PFDK'ya sevk edildi         
20:01
Manchester United, Alex Telles için 12 milyon euro teklif etti Manchester United, Alex Telles için 12 milyon euro teklif etti         
19:08
Gelecek Partisi'nin İzmir'deki 6 ilçe başkanı görevi bıraktı Gelecek Partisi'nin İzmir'deki 6 ilçe başkanı görevi bıraktı         
18:26
Erzurum'a altın rezervi müjdesi: Ekonomiye yıllık 400 milyon dolar kazandıracak Erzurum'a altın rezervi müjdesi: Ekonomiye yıllık 400 milyon dolar kazandıracak         
17:37
16 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan iki kişi tutuklandı 16 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan iki kişi tutuklandı         
16:33
Koronavirüs sektörü vurunca Türkiye lüks gemi mezarlığına döndü Koronavirüs sektörü vurunca Türkiye lüks gemi mezarlığına döndü         
15:23
Türk futbolunun efsanesi Tanju Çolak, iki futbolcuyu işaret etti: Galatasaray bunlarla 9 kişi oynuyor Türk futbolunun efsanesi Tanju Çolak, iki futbolcuyu işaret etti: Galatasaray bunlarla 9 kişi oynuyor         
15:07
Sokak ortasında dilenen eski NBA oyuncusu Delonte West'in tedavisini Mark Cuban üstlendi Sokak ortasında dilenen eski NBA oyuncusu Delonte West'in tedavisini Mark Cuban üstlendi         
14:48
Marmara Gölü'nde çıkan ses ve gaz tedirginlik yarattı Marmara Gölü'nde çıkan ses ve gaz tedirginlik yarattı         
14:40
İran da Ermenistan'a sırt döndü: Silah ve mühimmat geçişine izin vermeyeceğiz İran da Ermenistan'a sırt döndü: Silah ve mühimmat geçişine izin vermeyeceğiz         
13:33
Öğrenci kabus gördü, vücudu dövmelerle kaplı öğretmenin işine son verildi Öğrenci kabus gördü, vücudu dövmelerle kaplı öğretmenin işine son verildi         
12:13
Hastanenin önünde dakikalarca can çekişti! Hastane personelinin ilgilenmediği adam oracıkta can verdi Hastanenin önünde dakikalarca can çekişti! Hastane personelinin ilgilenmediği adam oracıkta can verdi         
11:58
Nusret Gökçe'nin 10 gün önce açtığı şubenin kapısına kilit vuruldu Nusret Gökçe'nin 10 gün önce açtığı şubenin kapısına kilit vuruldu         
11:17
Caner Erkin, 2.5 milyon TL değerindeki yeni aracıyla kameralara yansıdı Caner Erkin, 2.5 milyon TL değerindeki yeni aracıyla kameralara yansıdı         
10:56
Esra Erol'dan eleştirilere yanıt: 3 saniyelik görüntü ile yargılanmayı hak etmiyorum Esra Erol'dan eleştirilere yanıt: 3 saniyelik görüntü ile yargılanmayı hak etmiyorum         
10:51
Yılda 9 kez üreyebilen İsrail sazanı nedeniyle balıkçılar kan ağlıyor Yılda 9 kez üreyebilen İsrail sazanı nedeniyle balıkçılar kan ağlıyor         
08:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2020 21:21:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei