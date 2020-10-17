Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.Saygılarımızla. - Son Dakika

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.Saygılarımızla.

17.10.2020 21:21
Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.Saygılarımızla., System.String[]

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 39 milyon 808 bine, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1 milyon 112 bine çıktı, iyileşenlerin sayısı 29 milyon 793 bini aştı.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 39 milyon 808 bine, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1 milyon 112 bine çıktı, iyileşenlerin sayısı 29 milyon 793 bini aştı.

Vaka sayısı ABD'de 8 milyon 294 bin, Hindistan'da 7 milyon 442 bin, Brezilya'da 5 milyon 201 bin ve Rusya'da 1 milyon 384 bine ulaştı.

İngiltere'de, salgın önlemleri ve aşı karşıtı StandUpX adlı grubun üyeleri, gösteri yasağına rağmen başkent Londra'da yürüyüş yaptı.

İtalya'da son 24 saatte tespit edilen 10 bin 925 yeni vaka, ülkede salgının başladığı 21 Şubat'tan beri en yüksek günlük vaka sayısı olarak kayıtlara geçti.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'in, yakın korumasının Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle önlem amaçlı karantinaya alındığı bildirildi.

Belçika'da federal hükümet salgınla mücadele için yeni tedbirler açıkladı. Bunlar arasında kafe, bar ve restoranların bir ay boyunca kapatılması, gece yarısından sabah 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması, mümkün olduğunca evden çalışma mecburiyeti gibi önlemler bulunurken, restoranların paket servisinin devam edebileceği kaydedildi. Belçika hükümeti, kapanan iş yerlerini desteklemek için 500 milyon avroluk bütçe ayrıldığını duyurdu.

Vatikan Şehir Devleti'nde Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un ikamet ettiği Santa Marta konukevinde kalan bir kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ve kendisinin başka bir yerde tecrit altına alındığı bildirildi.

Malta'da vakaların hızla yükselmesi sonrasında yeni sıkı tedbirler açıklandı. Buna göre, ülkede açık alanlarda da maske zorunluluğu getirilirken, bar ve gece kulüplerinin saat 23.00'te kapanacağı bildirildi. Kurallara uymayanlara yönelik para cezalarının da artırıldığı duyuruldu.

Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg'e yapılan rutin Kovid-19 testi sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.

Bosna Hersek Güvenlik Bakanı Selmo Cikotic'in Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Malezya Başbakanı Muhyiddin Yasin, Kovid-19'a yakalanan bir bakanla aynı ortamda yer aldığı gerekçesiyle 14 gündür bulunduğu ev karantinasından çıktı.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Torino, Parma ve Crotone'da Kovid-19 vakalarına rastlandı.

Frank Walter Steinmeier, İngiltere, İtalya, 112, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.Saygılarımızla. - Son Dakika

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