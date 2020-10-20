Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.Saygılarımızla. - Son Dakika

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.Saygılarımızla.

20.10.2020 21:25
Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.Saygılarımızla., System.String[]

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 40 milyon 891 bine, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1 milyon 126 bine çıktı, iyileşenlerin sayısı 30 milyon 494 bini aştı.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 40 milyon 891 bine, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1 milyon 126 bine çıktı, iyileşenlerin sayısı 30 milyon 494 bini aştı.

Vaka sayısı ABD'de 8 milyon 459 bin, Hindistan'da 7 milyon 602 bin, Brezilya'da 5 milyon 251 bin ve Rusya'da 1 milyon 431 bine ulaştı.

İspanya'nın başkenti Madrid'de sağlık çalışanları, salgından dolayı çalışma şartlarının zorlaşmasına ve sağlık sektöründeki özelleştirmeye karşı gösteri yaptı.

Ülkenin kuzeyindeki Navarra özerk hükümeti, merkezi hükümetin karar almasını beklemeden perşembe gününden itibaren olağanüstü hal (OHAL) ilan etti.

İtalya'da salgının ikinci dalgasında en çok vakanın çıktığı iki bölge Lombardiya ve Campania'nın, geceleri sokağa çıkma yasağı uygulamaya hazırlandığı bildirildi.

İran Koronavirüsle Ulusal Mücadele Kurulu Üyesi Mesud Merdani, can kaybı sayısının halen gerçek rakamın altında olduğunu ve açıklanan rakamların iki buçukla çarpılması halinde ülke genelindeki gerçek rakamın ortaya çıkabileceğini söyledi.

Slovenya'da vakaların son dönemde hızla artması üzerine bugünden itibaren kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başladı.

Bulgaristan Sağlık Bakanlığı yeni vaka sayısındaki belirgin artış nedeniyle alınan önlemleri güncelledi. Ülkede son 24 saatte vaka sayısının ilk kez bini aşarak 1024'e ulaştı. Bu artış göz önünde bulundurularak açık ve kapalı tüm kamusal alanlarda 22 Ekim'den itibaren maske zorunluluğu getirileceği bildirildi. Salgın nedeniyle uygulanacak karantina süresi 14'ten 10 güne indirilirken, karantinadan çıkanlara test zorunluluğu da kaldırıldı.

Çekya'da hükümet, son haftalarda artan vakalar nedeniyle açık alanlarda da maske takılması zorunluluğu getirdi.

Çin, Kovid-19 karşı koruyuculuk sağlayan deneysel aşılarının "hiçbir yan etkiye" yol açmadığını iddia etti.

Japonya, Endonezya'ya salgınla mücadeleye destek amaçlı 470 milyon dolar kredi sağlayacağını duyurdu.

Tunus'un orta kesiminde bulunan Kayravan vilayetinde, salgınla mücadele kapsamında kısmi karantina önlemleri uygulanacağı açıklandı. Kayravan Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bugünden itibaren vilayete bağlı iki kentte saat 20.00 ile 05.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Uygulama 15 gün sürecek.

İngiltere Premier Lig'de geçen hafta yapılan Kovid-19 testlerinde 8 kişinin sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.

Almanya Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Leipzig'de forma giyen Amadou Haidara'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Irak'ta Erbil Valisi Ferset Sofi'nin Kovid-19 yakalandığı bildirildi.

Sokağa Çıkma Yasağı, Koronavirüs, Hindistan, Brezilya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.Saygılarımızla. - Son Dakika

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