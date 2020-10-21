Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.Saygılarımızla. - Son Dakika

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.Saygılarımızla.

21.10.2020 21:41
Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.Saygılarımızla., System.String[]

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 41 milyon 331 bine, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1 milyon 133 bine çıktı, iyileşenlerin sayısı 30 milyon 785 bini aştı.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 41 milyon 331 bine, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1 milyon 133 bine çıktı, iyileşenlerin sayısı 30 milyon 785 bini aştı.

Vaka sayısı ABD'de 8 milyon 533 bin, Hindistan'da 7 milyon 704 bin, Brezilya'da 5 milyon 276 bin ve Rusya'da 1 milyon 447 bine ulaştı.

Çinli internet girişimcileri, salgının etkisinin hissedildiği 2020 yılında ülkede serveti en çok artan kişiler oldu.

Formula 1 takımlarından Racing Point'in Kanadalı pilotu Lance Stroll, kendisini kötü hissettiği için yarışamadığı Almanya Grand Prix'sinin ardından Kovid-19'a yakalandığını öğrendiğini açıkladı.

İran'da salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi. Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 312 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 5 bin 616 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler, Kovid-19 salgını nedeniyle vatandaşlarına getirdiği, zaruri olmayan durumlar dışında yurt dışına seyahat yasağını kaldırdı.

Dünyanın en zengin ülkelerinden İsviçre'de son 3 haftada endişe verici şekilde yükselişe geçen Kovid-19 vaka sayısında, salgının başından bu yana en yüksek seviyeye ulaşıldı. İsviçre Federal Halk Sağlığı Ofisinin (BAG) açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 28 bin 328 test yapıldı, 5 bin 596 vaka tespit edildi ve 11 kişi hayatını kaybetti.

İtalya'nın Lombardiya bölgesinde kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, salgın nedeniyle küresel ekonomide toparlanma sürecinin son derece istikrarsız geliştiğini belirterek, "Dahası, küresel ekonomi yeni ağır sorunlarla da karşılaşabilir." dedi.

Çekya'da 11 binin üzerine çıkan günlük Kovid-19 vakaları nedeniyle ülkede 2'nci kez karantina ilan edildi.

Macaristan Adalet Bakanı Judit Varga'ya yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Belçika genelindeki okullarda "sarı"dan "turuncu kod" uygulamasına geçildi. Eğitim Bakanlığı yetkilileri, sendikalar, okul aile birliklerini bir araya getiren toplantı sonucuna göre tüm okullar açık kalmaya devam edecek, ancak okul binalarında hijyen uygulamaları artırılacak.

Tunus'ta devlet hastanelerindeki yoğun bakım yataklarının yüzde 80'inin Kovid-19 hastalarıyla dolu olduğu bildirildi.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn'ın Kovid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.

İtalya'da, 4 bin 125 ile en çok yeni vakanın çıktığı bölge olan Lombardiya'da yarından itibaren yerel saatle 23.00 ile 05.00 arasında sokağa çıkma yasağı kararı çıkartıldı. Söz konusu yasak, 13 Kasım'a kadar uygulanacak.

Hindistan, Brezilya, Almanya, Rusya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.Saygılarımızla. - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Fransa'da iki kadın, "Pis Araplar" deyip Müslüman kadınlara bıçakla saldırdı Sisal Şans, 'Numaralar fısıldandı' iddiasını rapor ile yalanladı Bursa'da Gelecek Partisi'nden erken kopuş! İlçe Başkanı dahil 30 kişi istifasını verdi Giydiği çorap nedeniyle eleştirildikten sonra reklam teklifi bekleyen Seda Sayan'ın başına talih kuşu kondu Hırsızlık yaptığı evden çıkarken yakalanan çocuk: Su içmek için eve girdim Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, Reuters'ın "Türkiye'de sokağa çıkma yasağı gelebilir" haberini yalanladı Bilim insanlarından yeni araştırma! Koronavirüsün insanı nasıl hasta ettiği ortaya çıktı Azerbaycan'dan vatandaşlarını cepheye çağıran Paşinyan'a sert tepki: Çözüm taraftarı olmadığını bir kez daha ortaya koydu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Azerbaycan'dan asker talebi gelirse Türkiye tereddüt etmez Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Azerbaycan'dan asker talebi gelirse Türkiye tereddüt etmez         
21:44
İngiliz taraftarlar, cinsel ilişki sırasında David Beckham'ı düşünüyor İngiliz taraftarlar, cinsel ilişki sırasında David Beckham'ı düşünüyor         
21:13
Masumlar Apartmanı'nın Masumlar Apartmanı'nın "Han"ı Birkan Sokullu'nun eski eşinin ünlü oyuncu olduğu ortaya çıktı         
20:57
Oxford'un koronavirüse karşı geliştirdiği aşıyı gönüllü olarak deneyen hasta hayatını kaybetti Oxford'un koronavirüse karşı geliştirdiği aşıyı gönüllü olarak deneyen hasta hayatını kaybetti         
20:16
Bakan Koca, Cem Yılmaz'ın sağlık çalışanlarıyla ilgili çağrısına olumlu yanıt verdi Bakan Koca, Cem Yılmaz'ın sağlık çalışanlarıyla ilgili çağrısına olumlu yanıt verdi         
20:07
Son Dakika: Türkiye'de 21 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 68 can kaybı, 2013 yeni hasta tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 21 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 68 can kaybı, 2013 yeni hasta tespit edildi         
19:51
ABD, Karabağ savaşına dahil oldu! Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları Washington'a gidiyor ABD, Karabağ savaşına dahil oldu! Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları Washington'a gidiyor         
18:36
Ünlü YouTuber canlı yayında bir kadını darbetti! Sosyal medya ayağa kalktı Ünlü YouTuber canlı yayında bir kadını darbetti! Sosyal medya ayağa kalktı         
18:05
Korkutan görüntüler! Koronavirüsten ölenler hastane koridoruna dizildi Korkutan görüntüler! Koronavirüsten ölenler hastane koridoruna dizildi         
17:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına zam! İşte önümüzdeki yıl alacağı ücret Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına zam! İşte önümüzdeki yıl alacağı ücret         
16:31
Mahkeme fotoğraftaki 'Buket' detayını delil saydı, tacizci komşu 10 yıl hapis yatacak Mahkeme fotoğraftaki 'Buket' detayını delil saydı, tacizci komşu 10 yıl hapis yatacak         
16:18
Kızarmış tavuğun içinden çıkan parça, genç kızı hastanelik etti Kızarmış tavuğun içinden çıkan parça, genç kızı hastanelik etti         
15:20
Şarkıcı Ebru Polat, evine gelen elektrik ve doğal gaz faturasına veryansın etti Şarkıcı Ebru Polat, evine gelen elektrik ve doğal gaz faturasına veryansın etti         
15:19
15 yaş küçük sevgilisiyle yatakta oğluna yakalanan anne, evlat katili oldu 15 yaş küçük sevgilisiyle yatakta oğluna yakalanan anne, evlat katili oldu         
14:32
4 el ateş ettiği ablasını öldürüp soğukkanlılıkla anlattı: Namusumuza leke getirdi 4 el ateş ettiği ablasını öldürüp soğukkanlılıkla anlattı: Namusumuza leke getirdi         
14:17
Dağlık Karabağ'da 112 ton altını kaptırmak istemeyen Rus şirket bölgeye silah ve asker yığıyor Dağlık Karabağ'da 112 ton altını kaptırmak istemeyen Rus şirket bölgeye silah ve asker yığıyor         
13:43
Tapuda yapılan hatayı fırsata çevirdi, kendine ait olmayan araziyi sattı Tapuda yapılan hatayı fırsata çevirdi, kendine ait olmayan araziyi sattı         
11:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2020 21:54:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.Saygılarımızla. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei