Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.Saygılarımızla. - Son Dakika

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 42 milyon 283 bine, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1 milyon 146 bine çıktı, iyileşenlerin sayısı 31 milyon 334 bini aştı.

Vaka sayısı ABD'de 8 milyon 679 bin, Hindistan'da 7 milyon 761 bin, Brezilya'da 5 milyon 323 bin ve Rusya'da 1 milyon 480 bine ulaştı.

ABD'de biyoteknoloji şirketi Moderna'nın Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsünün (NIAD) desteğiyle geliştirdiği potansiyel Kovid-19 aşısının klinik denemelerinin sonuca yaklaştığı bildirildi.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Kovid-19 tedavisinde kullanılmak üzere ilk defa bir virüs kırıcı ilacı onayladığını açıkladı.

İspanya'da 15 gün için ilan edilen OHAL süresi yarın dolacak Madrid özerk yönetimi yeni önlemler açıkladı. Buna göre, Madrid'de gece yarısından saat 06.00'ya kadar zorunlu olmadıkça sokağa çıkmaya yasak getirildi. Ekonomik krizden dolayı ticari kuruluşlara uygulanan tedbirleri biraz olsun hafifleten yerel yönetim bar ve restoranlarda doluluk oranını iç mekanlarda yüzde 50, dış mekanlarda yüzde 75 olarak belirledi. Restoranların saat 23.00'ten itibaren müşteri kabul edemeyeceği ve en geç 24.00'te kapanması gerektiği açıklandı.

Portekiz'de iktidar partisinin, vaka artışlarını azaltmak için kamuya açık tüm alanlarda ve sokakta maske takılmasını zorunlu kılan önergesi mecliste kabul edildi. İlk aşamada 3 ay geçerli olacak maske takma zorunluluğunun gerekirse uzatılacağı bildirildi.

İtalya'da son 24 saatte 19 bin 143 kişide virüs tespit edildi. Böylece salgının ülkede başladığı 21 Şubat'tan beri en yüksek günlük vaka sayısına bugün ulaşıldı.

NATO üyesi ülkeler, Avrupa'da salgından en çok etkilenen ülkelerden Çekya'ya 60 solunum cihazı gönderme kararı aldı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, G20'ye üye ülkelere salgınla mücadelede birlik çağrısında bulundu.

Belçika hükümeti, artan vakalar nedeniyle yeni önlemler açıkladı. Ülkede bahar aylarındaki gibi "tam kapanma" olmayacağı ancak eğitim, kültür, spor gibi alanlarda bazı kısıtlamalara gidileceği belirtildi.

Slovakya Başbakanı İgor Matovic, yarından itibaren ülkenin 4 bölgesinde, 2 Kasım'dan itibaren ise ülke genelinde sokağa çıkma yasağının uygulanacağını söyledi. Pazartesi gününden itibaren okulların da bir aylığına kapatılacağını kaydeden Matovic, vatandaşların dışarı çıkma yasağı süresince sadece evlerine en yakın market ve eczaneye gidebileceğini belirtti.

Polonya'da yarından itibaren geçerli olacak yeni tedbirler açıklandı. Buna göre iki hafta süresince restoran, kafe ve barlar paket servisi dışında hizmet vermeyecek. 16 yaşın altındaki çocukların gün içi 08.00'den 16.00'a kadar yanlarında bir yetişkinle dışarı çıkmalarına izin verilecek. Etkinliklere 5 kişiden fazla katılımcıya izin verilmezken 70 yaş üstü bireylerin dışarı çıkmamaları tavsiye edildi.

Macaristan'da bugünden itibaren açık alan etkinliklerin yanı sıra spor tesislerinde de maske takma zorunluluğu getirildi.

Çekya'da geçen ay göreve getirilen Sağlık Bakanı Roman Prymula'nın salgın nedeniyle kapalı olması gereken bir restoranda maskesiz fotoğraflarının basına yansıması Başbakan Andrej Babis'in tepkisine yol açtı. Prymula'nın istifa etmesini isteyen Babis, aksi durumda görevden azledileceğini duyurdu.

Slovenya Başbakanı Janez Jansa, vaka sayılarındaki hızlı artış nedeniyle en az bir hafta sürecek yeni önlemler aldıklarını açıkladı. Yarından itibaren uygulanmaya başlanacak ek tedbirlere göre, ülke genelindeki restoran, kafe, otel ve alışveriş merkezlerinin kapatılması kararlaştırıldı. Ülkedeki öğrenci yurtlarının yanı sıra kreşlerin de büyük çoğunluğu faaliyetlerine ara verirken, toplu taşıma araçlarının ise 3'te 1 kapasiteyle hizmet vermeye devam edeceği kaydedildi.

Bölgesel bazda tedbirlerin alındığı Bosna Hersek'te, başkent Saraybosna'nın da içinde bulunduğu Saraybosna Kantonu'nda liselerin uzaktan eğitime geçilmesine karar verildi.

Kazakistan Sıhhi Başhekimi Yerlan Kiyasov, sınırlarda salgına karşı önlemlerin alınmasına ilişkin yeni kararname yayımladı. Buna göre, 27 Ekim'den itibaren havayoluyla Kazakistan'a gelen yabancılar için ülkeye girişte geçerlilik süresi 3 günü geçmeyen Kovid-19 test sonuçlarını gösteren belge zorunluluğu getirildi.

Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov, sonbaharda Kırgızistan'da düzenlenmesi öngörülen "Orta Asya Ülkeleri Devlet Başkanları 3. İstişare Toplantısı"nın salgın nedeniyle 2021'e ertelendiğini bildirdi.

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Dortmund'da forma giyen Türk kökenli Alman milli futbolcu Emre Can Kovid-19'a yakalandı.