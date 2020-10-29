Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.Saygılarımızla. - Son Dakika

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.Saygılarımızla.

29.10.2020 21:11
Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.Saygılarımızla., System.String[]

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 45 milyon 65 bine, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 183 bine ulaştı, iyileşenlerin sayısı 32 milyon 856 bini geçti.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 45 milyon 65 bine, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 183 bine ulaştı, iyileşenlerin sayısı 32 milyon 856 bini geçti.

Vaka sayısı ABD'de 9 milyon 123 bine, Hindistan'da 8 milyon 41 bine, Brezilya'da 5 milyon 469 bine ve Rusya'da 1 milyon 581 bine yükseldi.

İspanyol Meclisi, sol koalisyon hükümeti tarafından yüksek vaka artışlarına önlem olarak ilan edilen olağanüstü hali (OHAL) 9 Mayıs'a kadar uzattı.

İngiltere'de yapılan araştırmada günde 96 bin kişinin Kovid-19'a yakalandığının tahmin edildiği bildirildi.

İtalya'da son 24 saatte 26 bin 831 yeni vaka kaydedildi. Böylece ülkede salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı. Toplam vaka sayısı 616 bin 595 oldu.

Almanya'da salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka artışı kaydedildi. Başbakan Angela Merkel, ülkesindeki vaka sayılarının artışını "dramatik" olarak niteleyerek, tedbirlerin bu vaka sayılarının düşürülmesi için alındığını belirtti.

Avrupa'da salgından en fazla etkilenen Belçika'da hastanelerdeki doluluk "alarm verici" düzeye çıkarken uzmanlar, Belçikalı yöneticilere acilen daha sıkı önlemler alınması için uyarıda bulundu.

Avrupa Birliği'nin (AB) salgında sağlık alanına daha fazla kaynak ayırması talebiyle başkent Brüksel'deki Scuman Meydanı'nda protesto düzenlendi.

Çekya'da salgın nedeniyle geçen 1,5 ay zarfında art arda iki sağlık bakanının görevlerini sonlandırmalarının ardından Cumhurbaşkanı Milos Zeman, Jan Blatny'i yeni sağlık bakanı olarak atadı.

Pakistan'da vakaların artmasıyla kamusal alanlarda maske takılması zorunlu hale getirildi. Park ve eğlence mekanlarının yerel saatle 18.00'de, market, alışveriş merkezleri ve restoranların 22.00'de kapatılmasına karar verildi.

Bulgaristan'da vaka sayılarındaki hızlı artış nedeniyle yeni önlemler açıklandı. Buna göre, gece kulübü ve benzeri eğlence yerleri kapatıldı, lise ve üniversiteler uzaktan eğitime geçti.

Ürdün, salgın nedeniyle mart ayında kapattığı Suudi Arabistan sınırındaki El-Mudevvera ile Batı Şeria sınırındaki Kral Hüseyin ve Şeyh Hüseyin Köprüsü Sınır Kapısı'nı bugünden itibaren yeniden hizmete soktu.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderleri, Avrupa'da vaka sayılarının hızla artmasının ardından alınan tedbirler ve AB içinde salgınla mücadelede ortak çabaları güçlendirmek amacıyla video konferansla bir araya geldi.

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'da forma giyen Alex Telles, Kovid-19'a yakalandı.

Avrupa Birliği, Hindistan, Brezilya, Almanya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.Saygılarımızla. - Son Dakika

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