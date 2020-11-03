Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.Saygılarımızla. - Son Dakika

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.Saygılarımızla.

03.11.2020 21:39
Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.Saygılarımızla., System.String[]

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 47 milyon 607 bine, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 215 bine ulaştı, iyileşenlerin sayısı ise 34 milyon 185 bini aştı.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 47 milyon 607 bine, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 215 bine ulaştı, iyileşenlerin sayısı ise 34 milyon 185 bini aştı.

Vaka sayısı ABD'de 9 milyon 570 bine, Hindistan'da 8 milyon 272 bine, Brezilya'da 5 milyon 554 bine ve Rusya'da 1 milyon 673 bine yükseldi.

İngiltere'nin Liverpool kentinde başlatılacak pilot uygulama kapsamında herkese iki haftada bir Kovid-19 testi yapılacak.

Fransa Hükümet Sözcüsü Gabriel Attal, başkent Paris ve çevresinde saat 21.00'den itibaren sokağa çıkmanın yasaklandığını belirtti.

Fransa'da lise öğrencileri, sıkılaştırılan salgın önlemlerine rağmen okullarda eğitime devam edilmesine karşı gösteri düzenledi.

İtalya Futbol Federasyonu, salgına yönelik sağlık protokollerinin ihlal edilip edilmediğini tespit etmek amacıyla Lazio Kulübü hakkında soruşturma başlattı.

Almanya'da salgın nedeniyle yaşamını yitiren Türklerin sayısı 314'e yükseldi.

Malezya Savunma Bakanlığı, salgın merkez üslerinin tespit edildiği Negeri Sembilan eyaletine bağlı Seramban kentinde, perşembeden itibaren iki hafta süreyle kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıkladı.

İsrail'in kuzeyindeki bir hapishanede 61 Filistinli tutuklunun daha Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Kazakistan'da Kovid-19 ile ilgili Kurumlararası Komisyon, devlet sınır noktalarında ek kısıtlamaların getirilmesine ilişkin kararlar aldı.

Buna göre, Kazakistan'da oturma izni olan yabancılar ve aileleri, ülkeye artık 30 günde değil 90 günde bir geçiş yapabilecek.

Salgın nedeniyle daha önce 57 ülkeye vizesiz rejim uygulamasını askıya alan Kazakistan, bu kararın uygulanma süresini 1 Mayıs 2021'e kadar uzattı.

Kazakistan üzerinden transit yolculuk yapan Çin ve Hindistan vatandaşları için verilen 72 saatlik vizesiz kalış rejiminin askıya alınma süresinin de 1 Ocak 2021'e kadar uzatılması kararlaştırıldı.

9 Kasım'dan itibaren Kazakistan ile Türkiye arasındaki uçuşların sayısının haftada 33'ten 20'ye düşürüleceği belirtildi.

Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, ülkesinin, Rusya'nın Kovid-19'a karşı geliştirdiği "Sputnik V" aşı adayından 10 milyon doz satın alacağını açıkladı.

Mısır'da 2 doktorun daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı. Salgının başladığı şubattan bu yana 193 doktorun aynı sebeple yaşamını yitirdiği, virüse yakalanan doktor sayısının 3 bin 586 olduğu kaydedildi.

Sri Lanka'da vaka sayısının artması üzerine 9 Kasım'da açılması planlanan okullarda eğitime başlama tarihi 23 Kasım'a ertelendi.

Nepal'de Himalaya Dağları, yürümek ve tırmanmak isteyen yabancı turistlere açıldı.

Nepal'e gelecek dağcı ve yürüyüşçülerin ön onay almaları, yolculuk detayı ve Kovid-19 tedavisini de kapsayan sağlık sigortalarının bulunması isteniyor.

Ülkelerinde Kovid-19 testi yaptırmaları talep edilen dağcı ve yürüyüşçülerin, Nepal'e geldiklerinde başkent Katmandu'da bir otelde bir hafta karantinada kalmaları ve ardından Kovid-19 testi yaptırmaları gerekiyor.

Venezuela'da, salgın tedbirleri kapsamında martta durdurulan ticari uçuşların, Türkiye ve 3 ülkeyle yeniden başlatılması kararı alındı.

İngiltere Premier Lig'de geçen hafta yapılan Kovid-19 testlerinde 4 kişinin sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.

Kazakistan, Hindistan, Başkent, Rusya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.Saygılarımızla. - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: İzmir'deki depremde can kaybı 111'e yükseldi, 137 kişinin tedavisi sürüyor Koronavirüse yakalanan oyuncu Irmak Ünal hastaneye kaldırıldı AK Partili Belediye Başkanı Eşref Ünsal koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti 21 yıldır terör örgütünde faaliyet yürüten 3 terörist ikna yoluyla teslim oldu Son Dakika: Türkiye'de 3 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 79 kişi vefat etti, 2343 yeni hasta tespit edildi Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında; lokanta, berber, halı saha gibi toplu alanlar saat 22'de kapanacak Rusya, Türkiye'yi Karabağ'da masada tutacak: Ortak çalışmaya devam edeceğiz WhatsApp yeni özelliğini hayata geçiriyor! Mesajlarınız 7 gün sonra silinecek
Real Betis'li Joaquin: Ronald Koeman'ı malzemeci bile yapmam Real Betis'li Joaquin: Ronald Koeman'ı malzemeci bile yapmam         
21:41
Kendisini diş hekimi olarak tanıtan su tesisatçısı, swinger partisine eşi diye eskort getirmiş Kendisini diş hekimi olarak tanıtan su tesisatçısı, swinger partisine eşi diye eskort getirmiş         
21:02
Manchester City, Barcelona'lı Lionel Messi'ye ocak ayında önsözleşme önerecek Manchester City, Barcelona'lı Lionel Messi'ye ocak ayında önsözleşme önerecek         
21:00
Hırsızlık yaptığı mağazaya tekrar giden yaşlı kadın, duvarda fotoğrafıyla karşılaşınca ne yapacağını şaşırdı Hırsızlık yaptığı mağazaya tekrar giden yaşlı kadın, duvarda fotoğrafıyla karşılaşınca ne yapacağını şaşırdı         
20:34
Galatasaray, ocak ayında 7 oyuncuya imza attırmayı planlıyor Galatasaray, ocak ayında 7 oyuncuya imza attırmayı planlıyor         
20:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun İzmir iddiasına ateş püskürdü: Cahil, izansız, vicdansız Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun İzmir iddiasına ateş püskürdü: Cahil, izansız, vicdansız         
19:48
Azerbaycan ordusu, Şuşa eksenindeki Daşaltı bölgesini kontrol altına aldı Azerbaycan ordusu, Şuşa eksenindeki Daşaltı bölgesini kontrol altına aldı         
19:36
Dünyanın kilitlendiği ABD seçimlerinde kırmızı alarm! Ulusal muhafızlar sokağa indi Dünyanın kilitlendiği ABD seçimlerinde kırmızı alarm! Ulusal muhafızlar sokağa indi         
19:06
İstanbul'da 4 gün boyunca etkili olacak! Meteoroloji'den 18 il için şiddetli yağış uyarısı İstanbul'da 4 gün boyunca etkili olacak! Meteoroloji'den 18 il için şiddetli yağış uyarısı         
17:55
Siirt-Bitlis karayolunda tır ile yolcu otobüsü çarpıştı! 4 ölü ve çok sayıda yaralı var Siirt-Bitlis karayolunda tır ile yolcu otobüsü çarpıştı! 4 ölü ve çok sayıda yaralı var         
17:01
Mutasyona uğrayan koronavirüs daha bulaşıcı hale geldi Mutasyona uğrayan koronavirüs daha bulaşıcı hale geldi         
16:44
Avustralyalı muhabir Lee Steele, canlı yayında iki kez seyircilerin tacizine uğradı Avustralyalı muhabir Lee Steele, canlı yayında iki kez seyircilerin tacizine uğradı         
16:06
Ermenistan'da papazlar çocuk yaştaki askerleri vaftiz edip savaş meydanına sürüyor Ermenistan'da papazlar çocuk yaştaki askerleri vaftiz edip savaş meydanına sürüyor         
15:34
ABD'deki başkanlık seçiminin Türkiye ekonomisine yansımaları nasıl olur? Uzman isim değerlendirdi ABD'deki başkanlık seçiminin Türkiye ekonomisine yansımaları nasıl olur? Uzman isim değerlendirdi         
15:20
Aldatılan kocadan akılalmaz intikam! Bebeğin kendisinden olmadığını baby shower partisinde duyurdu Aldatılan kocadan akılalmaz intikam! Bebeğin kendisinden olmadığını baby shower partisinde duyurdu         
14:32
Enkazdan çıkarılan minik Ayda köfte ayran istedi, tüm Türkiye seferber oldu Enkazdan çıkarılan minik Ayda köfte ayran istedi, tüm Türkiye seferber oldu         
13:49
Depremden önce denizde girdaplar gören balıkçı: Dünyanın sonu geldi sandım Depremden önce denizde girdaplar gören balıkçı: Dünyanın sonu geldi sandım         
12:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2020 21:51:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.Saygılarımızla. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei