Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.Saygılarımızla. - Son Dakika

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.Saygılarımızla.

07.11.2020 21:31
Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.Saygılarımızla., System.String[]

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 49 milyon 982 bine, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 253 bine yükseldi, iyileşenlerin sayısı ise 35 milyon 435 bini aştı.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 49 milyon 982 bine, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 253 bine yükseldi, iyileşenlerin sayısı ise 35 milyon 435 bini aştı.

Vaka sayısı ABD'de 10 milyon 68 bine, Hindistan'da 8 milyon 477 bine, Brezilya'da 5 milyon 632 bine ve Rusya'da 1 milyon 753 bine ulaştı.

İspanya'nın başkenti Madrid'de salgından dolayı uygulanan önlemler bir polis derneğinin çağrısıyla protesto edildi. "Özgürlük için Polisler" adıyla yeni kurulan derneğin sosyal medya aracılığıyla yaptığı gösteri çağrısına bazı itfaiyeciler, jandarma üyeleri ve bir grup destek verdi.

Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, 20 Mart'ta yürürlüğe konan ve ülkenin büyük çoğunluğunda kaldırılan karantinanın, uzun süredir vakalarda düşüşün kaydedildiği başkent Buenos Aires ve çevresinde sona erdiğini, burada yalnızca sosyal mesafe kurallarının geçerli olacağını açıkladı. Fernandez, vakaların artmaya devam ettiği 10 eyaletin belirli bölgelerinde ise karantinanın 29 Kasım'a kadar devam edeceğini söyledi.

İtalya'da son 24 saatte 39 bin 811 yeni vakayla en yüksek günlük vaka seviyesine ulaşıldı.

Almanya'da, son 24 saatte 23 bin 399 yeni vaka tespit edildi. Bu sayı, salgının başlangıcından bu yana ülkede açıklanan en yüksek günlük vaka sayısı oldu.

Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) yapılan açıklamada, Danimarka dışında, ABD, İtalya, Hollanda, İspanya ve İsveç'teki çiftliklerde yetiştirilen vizonlarda da Kovid-19 tespit edildiği belirtildi.

Malezya Savunma Bakanlığı, başkent Kuala Lumpur, idari başkent Putrajaya ile Selangor ve Sabah eyaletlerinde Kısmi Sokağa Çıkma Yasağı (CMCO) uygulamasının 6 Aralık'a kadar bir kez daha uzatıldığını duyurdu.

Pakistan'da hükümet, artan vakalara karşı yeni tedbirler alındığını açıkladı. Bu kapsamda, aralarında başkent İslamabad, Karaçi ve Lahor'un bulunduğu 16 şehirde maske takmayanlara para cezası uygulaması başlatılırken, 20 Kasım'dan geçerli olmak üzere kapalı alanlarda düğünlerin yapılması yasaklandı. Açık alanlarda yapılan düğünler ise 1000 kişiyle sınırlandırıldı.

Gürcistan Başbakan Yardımcısı, Bölgesel Kalkınma ve Altyapı Bakanı Maia Tskitişvili, düzenlediği basın toplantısında, 9 Kasım'dan itibaren 22.00-05.00 saatlerinde büyük şehirlerde özel araçların kullanımı ve sokağa çıkma yasağı getirildiğini belirtti. Tskitişvili, uluslararası taşımacılık yapan araçlar ve özel izne sahip kişilerin istisna tutulacağını söyledi.

Yasakların başkent Tiflis, Kutaisi, Batum, Rustavi, Zugdidi, Poti ve Gori kentlerinde uygulanacağını belirten Tskitişvili, söz konusu kentlerde kreşlerin de geçici olarak kapatılacağını bildirdi.

İspanya'nın Real Madrid Kulübü, futbolcularından Eden Hazard ve Carlos Henrique Casemiro'nun Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Kalem Müdürü Mark Meadows'un koronavirüse yakalandığı bildirildi.

Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Zoran Tegeltija Kovid-19'a yakalandı.

Amerika Birleşik Devletleri, Başkent, İspanya, Madrid, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.Saygılarımızla. - Son Dakika


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