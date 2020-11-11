Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.Saygılarımızla. - Son Dakika

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.Saygılarımızla.

11.11.2020 21:03
Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.Saygılarımızla., System.String[]

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 52 milyon 160 bine, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 285 bine yükseldi, iyileşenlerin sayısı ise 36 milyon 562 bini aştı.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 52 milyon 160 bine, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 285 bine yükseldi, iyileşenlerin sayısı ise 36 milyon 562 bini aştı.

Vaka sayısı ABD'de 10 milyon 573 bin, Hindistan'da 8 milyon 647 bin, Brezilya'da 5 milyon 701 bin ve Rusya'da ise 1 milyon 826 bine ulaştı.

Kovid-19'un genetik kodunda "gizlenmiş" bir genin açığa çıkarıldığı bildirildi.

Rusya'nın Kovid-19'a karşı geliştirmekte olduğu "Sputnik V" adlı potansiyel aşının virüse karşı yüzde 92 etkili olduğu öne sürüldü.

İspanya'nın başkenti Madrid'de, salgın nedeniyle kapalı tutulan eğlence sektörünün çalışanları gösteri düzenledi.

İngiltere'de salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 595 artarak 50 bini geçti.

İtalya'da salgının başından bu yana virüs bulaşan kişi sayısı 1 milyon 28 bin 424 oldu. Ülkedeki dahiliye doktorları, geriatristler ve hemşire dernekleri İtalyan basınına gönderdikleri açık mektupta hastanelerdeki durumun dramatik olduğuna dikkati çekti.

Avrupa Birliği (AB), Pfizer ve BioNTech'in Kovid-19'a karşı geliştirmekte olduğu aşıdan 300 milyon doz alımını sağlayacak sözleşmeye onay verdi.

Yunanistan Sivil Koruma Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias, halihazırda 00.00-05.00 saatlerinde uygulanan sokağa çıkma yasağının, üç saat daha uzatılarak 21.00-05.00 şeklinde güncellendiğini aktardı.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın, görüştüğü bir kişide virüs tespit edilmesi sonucu karantinaya girdiği bildirildi.

İsrail hapishanelerinde Kovid-19'a yakalanan Filistinli tutuklu sayısı 131'e çıktı.

Kosova'da vaka sayılarının hızla arttığı 7 belediyede cuma gününden itibaren kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanmasına karar verildi.

Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Bosna Hersek Federasyonu'nda (FBiH) saat 23.00 ile 05.00 arası sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Entitede alınan ek önlemler kapsamında açık ve kapalı alanda 30'dan fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklandı.

Kazakistan'ın Almatı şehrinde bazı karantina tedbirleri gevşetildi. Şehirde öğrenci sayısı 300'e kadar olan okullardaki sınıfların 15 öğrenciyi geçmemesi şartıyla eğitim görmesi yönünde karar alındı. Karar gereği, 10 Kasım'dan itibaren şehirdeki tiyatroların doluluk oranı yüzde 50'yi geçmeyecek şartıyla faaliyetlerine izin verildi.

Ukrayna'da 14 Kasım'dan itibaren 3 hafta önlemlerin sıkılaştırılacağı açıklandı. Ülkede bölgelerin salgın durumuna göre düzenlenen karantina rejimi kaldırıldığı, onun yerine tüm ülkede aynı önlemlerin uygulanacağı belirtildi. Ayrıca Parlamento Başkanı Dmitriy Razumkov'un Kovid-19'a yakalandığı kaydedildi.

Singapur ve Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi arasında karantinada kalmaksızın yapılacak uçuşların 22 Kasım'dan itibaren başlayacağı belirtildi.

Çinhindi ülkesi Kamboçya'da hükümet, başkent Phnom Penh ve komşu Kandal vilayetinde kamu tarafından organize edilen tüm etkinliklerin yasaklandığını duyurdu.

Güney Pasifik Okyanusu'nda yer alan adalar topluluğu Vanuatu'da ilk Kovid-19 vakasına rastlandı.

Kanada'da yapılan bir araştırmada, deniz memelilerine atık sular yoluyla Kovid-19 bulaşabileceği belirlendi.

UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Futbol Takımı'nı konuk edecek Macaristan Milli Takımı'nın teknik direktörü Marco Rossi'nin, Kovid-19'a yakalandığı duyuruldu.

Norveç ile İsrail arasında bugün oynanması planlanan hazırlık maçı, salgın nedeniyle iptal edildi.

Avrupa Birliği, İngiltere, Hindistan, Brezilya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.Saygılarımızla. - Son Dakika


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