Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.Saygılarımızla. - Son Dakika

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 52 milyon 794 bine, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 294 bine yükseldi, iyileşenlerin sayısı ise 36 milyon 869 bini aştı.

Vaka sayısı ABD'de 10 milyon 716 bin, Hindistan'da 8 milyon 690 bin, Brezilya'da 5 milyon 749 bin ve Rusya'da ise 1 milyon 858 bine ulaştı.

ABD Başkanı seçilen Joe Biden'ın Kovid-19 Danışma Kurulu Üyesi Dr. Michael Osterholm, salgının kontrol altına alınması için ülkenin 4-6 haftalığına kapanması ve bu süreçte insanlara maddi kayıpları için ödeme yapılması tavsiyesinde bulundu.

Brezilya Sağlık Düzenleme Kurumu (Anvisa), 10 Kasım'da durdurduğu Çinli ilaç şirketi Sinavoc Biotech'in geliştirdiği "CoronaVac" isimli Kovid-19 aşı adayının insanlar üzerinde yapılan 3. faz deneylerinin yeniden başlatıldığını açıkladı.

İngiltere'de son 24 saatte 33 bin 470 kişide virüs tespit edilmesiyle salgının başından bu yana günlük vaka sayısı ilk kez 30 bini geçti.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, Kovid-19'a karşı geliştirilmekte olan potansiyel aşıların, küresel ekonominin daha hızlı toparlanmasını sağlayabileceğini söyledi.

Almanya'da salgından dolayı yoğun bakımda bulunan hastaların sayısının salgının başlangıcından bu yana en yüksek seviyede olduğu bildirildi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'na (COVAX) 100 milyon avro ilave destek sağlayacağını duyurdu.

Bulgaristan'da Sağlık Bakanlığı, vaka sayılarının yüksek seyretmesi üzerine yeni önlemler açıkladı. Sağlık Bakanı Kostadin Angelov, bulaşma oranı yüzde 15'in üzerinde olan okullarda uzaktan eğitime geçileceğini, üniversitelerde ay başında ilan edilen uzaktan eğitimin en az 31 Kasım'a kadar devam edeceğini söyledi.

Tayland ve Singapur liderleri, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Zirvesi'nde, aşının bir an önce geliştirilerek bölge ülkelerine dağıtılması çağrısında bulundu.

Japonya Tıp Federasyonundan salgında ekimden beri üçüncü dalganın ülkeyi etkisi altına aldığı bildirildi.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC) Direktörü Dr. John Nkengasong, kıtada vaka sayılarının geçen ay yüzde 8 artış gösterdiğini açıkladı.

Bangladeş yönetimi, salgının yayılmasını engellemek amacıyla ülkedeki tüm eğitim kurumlarının 19 Aralık'a kadar kapalı olacağını bildirdi.

Pakistan'da başkent İslamabad dahil olmak üzere, Lahor ve Multan gibi şehirlerin bazı bölgelerinde salgın nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulamasına gidildi.

Tunus Sağlık Bakanı Fevzi el-Mehdi, gelecek pazartesinden itibaren ülke dışından gelenlere Kovid-19 testi yaptırma şartı getirildiğini ve gelenlere iki hafta süreyle karantina uygulanacağını duyurdu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in geliştirmekte olduğu potansiyel aşının Ocak 2021'den itibaren İsrail'e ulaşmaya başlayacağını söyledi.

Williams- Mercedes Formula 1 Takımı Direktörü Simon Roberts, Kovid-19'a yakalandı.

Ukrayna'da Parlamento Başkan Yardımcısı Ruslan Stefançuk ile Reentegrasyon Bakanı Aleksey Reznikov'un Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Beşiktaş forması giyen Hırvat milli futbolcu Domagoj Vida'nın Kovid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.