Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.Saygılarımızla. - Son Dakika

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.Saygılarımızla.

20.11.2020 21:07
Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.Saygılarımızla., System.String[]

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 57 milyon 630 bine, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 372 bine ulaştı, iyileşenlerin sayısı 39 milyon 969 bini, tedavi görenlerin sayısı ise 16 milyonu aştı.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 57 milyon 630 bine, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 372 bine ulaştı, iyileşenlerin sayısı 39 milyon 969 bini, tedavi görenlerin sayısı ise 16 milyonu aştı.

Vaka sayısı ABD'de 12 milyon 78 bin, Hindistan'da 9 milyon 21 bin, Brezilya'da 5 milyon 983 bin ve Fransa'da 2 milyon 86 bine yükseldi.

ABD'nin en kalabalık eyaleti Kaliforniya'da cumartesi akşamından başlamak üzere 22.00 ila 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Kısıtlamanın 21 Aralık'a kadar süreceği belirtildi.

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, salgın yüzünden ülke genelinde "ekonomiyi kapatmayacağını" söyledi.

Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech, aşının koruma özelliğinin yanı sıra iyi bir güvenlik kaydının bulunmasının acil kullanıma uygun olduğu anlamına geldiğini açıklayarak, acil kullanım için ABD Gıda ve İlaç Dairesine (FDA) başvuruda bulundu.

Rusya'da son 24 saatte 24 bin 318 kişide virüs tespit edilmesiyle salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka kayıtlara geçti. Toplam vaka sayısının 2 milyon 39 bin 926'ya çıktığı ülkede virüs nedeniyle ölenlerin sayısı ise 461 artarak 35 bin 311 oldu.

Meksika'da son 24 saatte 576 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkede Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 100 bin 104'e yükseldi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika'da vaka sayılarında artış görüldüğünü açıklayarak önlem alınması noktasında hükümetleri uyardı.

Ukrayna'da son 24 saatte 14 bin 575 yeni vakanın tespit edilmesiyle salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük artış kayıtlara geçti. Ülkede, toplam vaka sayısı 598 bin 85'e çıktı.

Portekiz'de 9 Kasım'da uygulanmaya başlanan OHAL mecliste yapılan oylama sonrasında 8 Aralık'a kadar uzatıldı.

Hırvatistan'da artan vakalar nedeniyle ek tedbirler alındı. Bu kapsamda, açık ve kapalı alanda 25'ten fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklanırken, restoran, kafe ve gece kulüplerinin saat 22.00'de kapatılmasına karar verildi. 15 Aralık tarihine kadar geçerli olacak yeni tedbirler kapsamında, 22.00 - 06.00 saatleri arasında alkol satışı yasaklandı.

Yunanistan'da, vaka sayılarındaki hızlı artış nedeniyle hastanelerin yoğun bakım servislerindeki doluluk oranının yüzde 80'i aştığı bildirildi.

Malezya Savunma Bakanlığı, yarından itibaren Kedah, Melaka, Johor ve Terengganu eyaletlerinde kısmi sokağa çıkma yasağı uygulamasının sona ereceğini, Kelantan eyaletinde ise yarından itibaren 2 haftalık kısmi sokağa çıkma yasağının uygulanacağını duyurdu.

Hong Kong'da artan vakalar nedeniyle ülke genelindeki ilkokullarda yüz yüze eğitime iki hafta ara verildiği bildirildi.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da salgına karşı uyarı düzeyi "yayılıyor" ikazının yapıldığı 4. seviyeye yükseltildi.

Irak Sağlık Bakanlığı, salgının ikinci dalgası için ülkenin tamamının hazırlıklı olması gerektiği uyarısında bulundu.

Bosna Hersek Dış Ticaret ve Ekonomik İlişkiler Bakanı Stasa Kosarac'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Sırp Ortodoks Kilisesi (SPC) Patriği İrinej, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Sokağa Çıkma Yasağı, Uğur Şahin, Hindistan, Aralık, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.Saygılarımızla. - Son Dakika


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