Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.Saygılarımızla. - Son Dakika

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.Saygılarımızla.

24.11.2020 21:13
Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.Saygılarımızla., System.String[]

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 59 milyon 846 bini, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 408 bini aştı, iyileşenlerin sayısı ise 41 milyon 390 bine yaklaştı.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 59 milyon 846 bini, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 408 bini aştı, iyileşenlerin sayısı ise 41 milyon 390 bine yaklaştı.

Vaka sayısı ABD'de 12 milyon 811 bini, Hindistan'da 9 milyon 216 bini, Brezilya'da 6 milyon 90 bini ve Fransa'da 2 milyon 144 bini geçti.

İngiltere'de ülkeye gelen yolculara Kovid-19 testi yapılacağı ve test sonucu negatif çıkanların karantinada kalma süresinin en az bir hafta kısalacağı bildirildi. Öte yandan İngiliz polisi salgın önlemleri ve gösteri yasağına rağmen aşı karşıtlarının düzenlediği eyleme müdahalede bulundu.

ABD'de sağlıkçıların tatil sezonunda toplantıların sınırlandırılması yönündeki tavsiyelerine rağmen Beyaz Saray salgın sırasında parti hazırlıkları yapıyor.

İspanya Kraliyet Sarayı, Kovid-19 testi pazar günü pozitif çıkan biriyle teması olan Kral 6. Felipe'nin tedbir amacıyla 10 gün karantinaya alındığını duyurdu.

İspanya'da sol koalisyon hükümeti de salgına karşı aşı kullanımına ocak ayından itibaren zorunlu olmadan ve ücretsiz başlanacağını açıkladı.

Alman Sanayi Federasyonu (BDI) Başkanı Joachim Lang, salgının sanayide keskin bir resesyonu tetiklediğini belirterek, "Bu yıl Alman sanayisinin üretiminde yüzde 10, sanayileşmiş ülkelerde ise yüzde 6 düşüş öngörüyoruz." dedi.

Japonya ve Çin karşılıklı iş seyahatlerine yeniden başlıyor

Rusya'da Kovid-19'a karşı geliştirilmekte olan "Sputnik V" adlı aşı adayı dozunun 10 dolardan (yaklaşık 79 Türk lirası) az fiyata yurt dışına satılacağı açıklandı.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan açıklamada, İsrail hapishanelerindeki tutuklu Filistinliler'den Kovid-19'a yakalananların sayısının 135'e yükseldiği bildirildi.

Güney Kore Başbakanı Chung Sye-kyun, kamu görevlilerinin virüs önlemlerine uymayıp Kovid-19'a yakalandığında disiplin cezası uygulayacağını açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında 8 milyon dozdan fazla aşı almayı planladıklarını bildirdi.

Japonya ile Çin, Kovid-19 tedbirleri kapsamında getirilen 14 gün karantina şartı olmaksızın, karşılıklı iş seyahatlerinin kasım sona ermeden yeniden başlatılmasına karar verdi.

Sırbistan'da bugünden itibaren kafe, restoran ve alışveriş merkezleri yerel saat ile 18.00'e kadar hizmet vermeye başladı.

Azerbaycan'da 3 bin 646 Kovid-19 vakası ile bugüne kadarki en yüksek günlük rakam kayıtlara geçti, toplam vaka sayısı 99 bine yaklaştı.

Danimarka'da da son 24 saatte 1367 kişide Kovid-19 tespit edilmesiyle salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçti.

İngiltere, Hindistan, Brezilya, Fransa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.Saygılarımızla. - Son Dakika


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