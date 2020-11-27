Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Son Dakika

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 61 milyon 614 bini, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 443 bini aştı, iyileşenlerin sayısı ise 42 milyon 617 bine ulaştı.

Vaka sayısı ABD'de 13 milyon 256 bini, Hindistan'da 9 milyon 325 bini, Brezilya'da 6 milyon 204 bini ve Rusya'da 2 milyon 215 bini geçti.

Hint biyoteknoloji şirketi Bharat Biotech'in Kovid-19'a karşı geliştirdiği aşı adayının üçüncü aşama klinik denemelerinin Hindistan'da başladığı bildirildi.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, Vektör Araştırma Merkezince geliştirilen "EpiVakKorona" aşı adayının toplu kullanımına 2021'de başlanacağı ifade edildi

İngiltere'de hükümet, İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumundan (MHRA), Oxford Üniversitesi ve ilaç şirketi AstraZeneca tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısını değerlendirmesini istedi.

İtalyan basınında çıkan haberlerde salgının yayılmasının yavaşlaması sebebiyle halihazırda kırmızı ile en yüksek riskli kategoride bulunan ve bu nedenle tedbirlerin daha sıkı olduğu Lombardiya, Piyemonte ve Toskana'nın turuncu kategoriye alınarak, tedbirlerin bir nebze yumuşatılacağı ifade edildi

Almanya'da son 24 saatte 22 bin 806 kişide daha virüs tespit edildi, böylelikle ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 6 bin 394'e yükseldi.

Güney Afrika Sağlık Bakanı Zweli Mhize, salgının ülkede yeniden tırmanışa geçtiğini ve sağlık çalışanlarının zor günler yaşadığını söyledi.

Sırbistan'da 2 bin 434 sağlık çalışanının Kovid-19'a yakalandığı bildirildi.

Malezya Başbakanı Muhyiddin Yasin, ülkesinin ABD'li Pfizer firmasının pazarladığı Kovid-19 aşısından 13 milyon doz satın almak için anlaşmaya vardığını ve aşıların 2021'in ilk çeyreğinde Malezya'ya ulaşacağını duyurdu.

Tayland, Oxford Üniversitesinin İngiliz- İsveç ilaç firması AstraZeneca ile geliştirdiği potansiyel aşıdan 26 milyon doz almak üzere ön anlaşma yaptı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki (GKRY) hastanelerin, kontrol edilemeyen salgın ve günlük kaydedilen üç haneli vaka sayıları nedeniyle alarm verdiği bildirildi.

Japonya İmparatorunun her yıl başında düzenlediği yeni yıl selamlama etkinliği, vaka sayılarının artış trendi sebebiyle iptal edildi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, salgının finansal kurumlar üzerinde uzun vadeli olumsuz etkileri olacağını bildirdi.