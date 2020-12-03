Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Son Dakika

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.

03.12.2020 21:29
Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla., System.String[]

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 65 milyon 209 bini, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 506 bini aşarken iyileşenlerin sayısı da 45 milyon 183 bine yaklaştı.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 65 milyon 209 bini, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 506 bini aşarken iyileşenlerin sayısı da 45 milyon 183 bine yaklaştı.

Vaka sayısı ABD'de 14 milyon 369 bini, Hindistan'da 9 milyon 556 bini, Brezilya'da 6 milyon 445 bini ve Rusya'da 2 milyon 375 bini aştı.

ABD'nin eski başkanları Barack Obama, George W. Bush ve Bill Clinton, Kovid-19'a karşı ABD Gıda ve İlaç İdaresinin (FDA) onayladığı aşıyı kamera karşısında yaptıracaklarını belirtti.

ABD merkezli 3M firması da salgının etkisiyle işletme modelinde gittiği yeniden yapılanma kapsamında dünya genelinde 2 bin 900 kişiyi işten çıkaracağını duyururken, ülkede günlük vaka ve can kaybı ile hastaneye kaldırılma oranları en yüksek seviyeye ulaştı.

İtalya'da salgında son 24 saatte 993 kişinin hayatını kaybetmesiyle salgının başından beri günlük en yüksek ölü sayısına ulaşıldı.

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Valery Giscard d'Estaing, Kovid-19 nedeniyle 94 yaşında hayatını kaybetti.

Bulgaristan'da salgın nedeniyle ülkede, Mart 2021'de yapılması planlanan seçimlerin iki ay ertelenmesi gündeme getirildi.

OECD'den vergi gelirlerine yönelik uyarı

Yunanistan'da Kovid-19 nedeniyle 7 Aralık'a kadar süreceği açıklanan genel karantina uygulamasının bir hafta daha uzatılacağı bildirildi.

İngiltere Eğitim Bakanı Gavin Williamson, Avrupa Birliği (AB) ve ABD'dekilerden daha iyi bilim insanlarına sahip oldukları için dünyada Kovid-19 aşısına onay veren ilk ülke olduklarını savundu.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), üye ülkelerde vergi gelirlerinin salgından önce düştüğünü hatırlatarak özellikle tüketim vergisi olmak üzere ülkelerin vergi gelirlerinde bu yıl daha büyük düşüşlerin yaşanacağı yönünde uyarıda bulundu.

Sırbistan hükümeti, kafe, restoran, bar, gece kulübü ve alışveriş merkezlerinin yarın yerel saat ile 17.00'den, pazartesi sabah 05.00'e kadar hizmet vermemesi kararı aldı.

Çin'de salgının başlarında test üretimi ve dağıtımı konusundaki yetersizliklerin, kapalı kapılar ardında ehil olmayan şirketlere sağlanan imtiyazlarla üretilen hatalı testlerin virüsün fark edilmesini önlediği iddia edildi.

Meksika gelecek haftadan itibaren Kovid-19 aşısını uygulamaya başlayacak

Meksika, Pfizer-BioNtech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısının gelecek haftadan itibaren ülkede uygulanmaya başlanacağını bildirdi.

Güney Kore'de bugün aralarında 35 Kovid-19 hastasının da olduğu binlerce lise öğrencisi üniversite giriş sınavına katılacak. Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, ülke genelinde 493 bin 430 öğrencinin 1380 merkezde sınava gireceği bildirildi. Açıklamada, Kovid-19 hastası 35 öğrenci ile kişisel karantinadaki öğrencilerin sınava hastane ve sağlık merkezlerinde hazırlanan özel bölümlerde gireceği belirtildi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 48 oyuncunun Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı.

Batı Afrika ülkesi Gana'nın Ashanti bölgesindeki cezaevlerinde, hapishane görevlisi ve mahkumlardan oluşan 98 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Salgında 2. dalgayı geride bırakan İsrail'de, günlük yeni vaka sayısında yeniden artış gözleniyor.

Pakistan'da Kovid-19'dan korunmak için ülke genelinde dua edilecek

Kovid-19'un yayılmasını önlemek amacıyla çeşitli önlemleri hayata geçiren Pakistan'da, salgından korunmak için ülke genelinde dua edileceği bildirilirken, Parlamento Ulusal Sağlık Hizmetleri Sekreteri Dr. Nauşin Hamid, 2021'in ikinci çeyreğinde ücretsiz aşılamanın başlayacağını açıkladı.

İsrail vatandaşı Filistinli doktorlar, salgınla mücadeleye destek için İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'ne geldi.

Malezya Sağlık Bakanlığı Genel Direktörü Nur Hişam Abdullah, İngiltere'nin acil durumlar için Kovid-19 aşısının kullanımını onaylamasını değerlendirerek, "Eğer ilk üç aylık aşı kullanımları etkili sonuç verir ve yan etki olmazsa biz de aşıyı onaylarız." dedi.

Lübnan Sağlık Bakanı Hamed Hasan, salgında vakaların artmasına rağmen tedbirlere tam olarak uyulmadığını belirtti ve hastanelerde yeterli kapasite olmadığı uyarısında bulundu.

Fas'ta Kovid-19'la mücadele kapsamında ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) uygulaması 1 ay uzatıldı. Böylelikle ülkede OHAL kararı 9. kez uzatılmış oldu.

Ekonomik İşbirliği Ve Kalkınma Örgütü, Avrupa Birliği, İsrail, Vergi, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Son Dakika


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