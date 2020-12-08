Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Son Dakika

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.

08.12.2020 21:05
Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla., System.String[]

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 68 milyon 253 bini, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 556 bini aşarken, iyileşenlerin sayısı 47 milyon 251 bine ulaştı.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 68 milyon 253 bini, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 556 bini aşarken, iyileşenlerin sayısı 47 milyon 251 bine ulaştı.

Vaka sayısı ABD'de 15 milyon 410 bini, Hindistan'da 9 milyon 731 bini, Brezilya'da 6 milyon 630 bini ve Rusya'da 2 milyon 515 bini geçti.

Dünyada ilk kez İngiltere'de yaygın kullanımına onay verilen, Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile geliştirdiği Kovid-19 aşısı ilk kez Coventry kentindeki bir üniversite hastanesinde 90 yaşındaki bir kadına yapıldı.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock ise aşının ilk kez yapılmasına ilişkin, "Bugün, bilimin ve insan zekasının korkunç bir virüse karşı zafer günü. Bu zafer günü, salgınla mücadelemizdeki dönüm noktasıdır." dedi.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısının güvenilirliğini teyit etti.

ABD Kamu Sağlığı Dairesi Başkanı Dr. Jerome Adams, ABD'de son haftalarda yükselişe geçen Kovid-19 salgını dalgasının ülkedeki sağlık hizmetleri kapasitesini olumsuz etkilediğini belirtti.

İtalya'da İçişleri Bakanı Luciana Lamorgese'nin Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Almanya'nın birçok bölgesinde artan Kovid-19 vakaları sebebiyle eyalet yönetimleri Kovid-19 tedbirlerini sıkılaştırma kararı aldı.

Birleşmiş Milletler (BM), Kovid-19 pandemisi nedeniyle 27 Aralık'ı "Uluslararası Salgına Hazırlık Günü" ilan etti.

Güney Kore, 44 milyon kişiye yetecek Kovid-19 aşısı için anlaşma yaptı

Azerbaycan'da Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle karantina süresi 31 Ocak'a kadar uzatılırken, salgına karşı alınan tedbirler sıkılaştırıldı. Buna göre, 4 Aralık-18 Ocak'ta ülkede kafe ve restoranlar kapalı olacak, market ve eczane dışındaki tüm mağazalar sadece internet üzerinden satış yapabilecek.

Endonezya, 3. faz çalışmalarında yer aldığı Çin'e ait potansiyel Kovid-19 aşısının yüzde 97'ye varan oranda etkili olduğunu bildirdi.

Çin'in Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, artış gösteren Kovid-19 vakaları nedeniyle saat 18.00'den sonra restoranlarda yeme-içmenin yasaklanacağını bildirdi. Masaj ve güzellik salonları ile spor salonlarının da geçici olarak kapatılacağı belirtildi.

Avustralya, Kovid-19'la mücadelede vatandaşlarının ülkeden çıkma yasağını marta kadar uzattığını açıkladı. Ülke yönetimi, virüsle mücadele kapsamında, istisnai durumlar dışında uluslararası yolcu gemilerine getirilen yasağın 3 ay daha uzatıldığını bildirdi.

Güney Kore'nin 44 milyon kişiye yetecek Kovid-19 aşısı için 4 ilaç şirketi ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile anlaşma sağladığı bildirildi.

Afrika'nın en önemli tarım merkezlerinden Güney Afrika Cumhuriyeti'nde hükümet, salgının etkilerini azaltmak amacıyla çiftçilere 66 milyon dolarlık destek kararı aldı.

Villarreal'in Karabağ'ı ağırlayacağı UEFA Avrupa Ligi I Grubu 6. hafta karşılaşması, konuk ekipteki Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi.

Amerika Birleşik Devletleri, Uğur Şahin, Hindistan, İlaç, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Son Dakika


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