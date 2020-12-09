Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Son Dakika

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.

09.12.2020 21:11
Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla., System.String[]

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 68 milyon 923 bini, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 569 bini aşarken, iyileşenlerin sayısı 47 milyon 783 bine yükseldi.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 68 milyon 923 bini, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 569 bini aşarken, iyileşenlerin sayısı 47 milyon 783 bine yükseldi.

Vaka sayısı ABD'de 15 milyon 595 bini, Hindistan'da 9 milyon 742 bini, Brezilya'da 6 milyon 675 bini ve Rusya'da 2 milyon 541 bini geçti.

ABD'de vaka sayılarındaki artış nedeniyle ülke genelinde hastanelerin yatak kapasitesi ve yoğun bakım ünitelerinde aşırı doluluk yaşandığı kaydedildi.

Rusya Seyahat Sektörü Birliği (RST) Başkanı Andrey İgnatyev, Rus turistler nezdinde popüler olan bazı yurt dışı tatil noktalarının Eylül 2021'e kadar kapalı kalabileceğini söyledi.

İngiltere'de ilaç düzenleme kurumu, Pfizer ve BioNTech'in Kovid-19 aşısının önemli alerjik reaksiyon geçmişi olanlara yapılmaması tavsiyesinde bulundu.

Almanya'da son 24 saatte 590 kişinin hayatını kaybetmesiyle salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük ölüm sayısı kaydedildi. Ülkede can kaybı 19 bin 932'ye, toplam vaka sayısı 1 milyon 218 bin 524'e yükseldi.

AB Komisyonu, Ukrayna'ya salgının ekonomiye olumsuz etkisini azaltmak için 600 milyon avroluk kredi verdiğini duyurdu.

Belçika'da salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirlerden sonra günlük yeni vaka sayılarının yaklaşık 15 binden 2 bin 150'ye gerilediği bildirildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkeye getirilen Pfizer aşısını, örnek olmak amacıyla ilk kendisinin yaptıracağını söyledi.

Hong Kong'da kaynağı tespit edilemeyen vakaların artması nedeniyle mevcut tedbirlere ek kısıtlamaların uygulanacağı açıklandı. Yarından itibaren geçerli olacak kısıtlamalar kapsamında, kentteki restoranlar saat 18.00'den itibaren kapatılacak ve 18.00-05.00'te gel-al veya eve sipariş şeklinde yemek hizmeti sağlayacak. Restoranlar gündüz saatlerinde yüzde 50 dolulukla hizmet verebilecek, spor salonları, güzellik merkezleri, konser salonları ve kamuya açık diğer işletmeler 14 gün kapalı kalacak.

Malezya Savunma Bakanı İsmail Sabri Yakub, artan vakalar nedeniyle Pahang eyaletine bağlı Bentong bölgesinin yarından itibaren 23 Aralık'a kadar karantinaya alınacağını açıkladı.

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Royal Carribean şirketine ait bir kruvaziyer gemide 1 yolcuda Kovid-19 tespit edilmesinin ardından gemi limana geri döndü. Gemiden çıkarılan yolcunun tedavi altına alındığı, kalan yolcuların gemide bekletildiği bildirildi.

Sri Lanka'da salgın nedeniyle ölenlerin cenazelerinin zorunlu olarak yakılması uygulaması, ülkedeki Müslümanlar tarafından tepkiyle karşılandı. Müslüman aileler, bu uygulamayı, akrabalarının cenazelerini almayarak protesto etti.

Kanada, ABD'li Pfizer ve Alman BioNTech firmaları tarafından üretilen Kovid-19 aşısının kullanımını onayladı.

Kenya Ulusal Hemşireler Birliği (KNUN), hastanelerde salgın tedbirlerinin yetersiz olduğu gerekçesiyle grev kararı aldı.

Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP), "Salgın dolayısıyla bu yıl karbon emisyonu yüzde 7 azalacak" tahminlerine rağmen dünyanın ısısının 3 dereceden fazla artmaya doğru gittiğini bildirdi.

Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Hindistan, Pfizer, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Son Dakika


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