Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla - Son Dakika

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla

15.12.2020 21:47
Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla, System.String[]

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 73 milyon 513 bini, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 634 bini, iyileşenlerin sayısı da 51 milyon 597 bini aştı.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 73 milyon 513 bini, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 634 bini, iyileşenlerin sayısı da 51 milyon 597 bini aştı.

Vaka sayısı ABD'de 16 milyon 943 bini, Hindistan'da 9 milyon 912 bini, Brezilya'da 6 milyon 929 bini ve Rusya'da 2 milyon 707 bini geçti.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Amerikan biyoteknoloji şirketi Moderna'nın geliştirdiği Kovid-19 aşısının güvenilirliğini teyit etti.

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, ABD başkanlığına seçilen Joe Biden ve Başkan Donald Trump'a bir an önce aşı olmalarını tavsiye etti.

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, ülkenin tüm bölgelerinde toplu aşılamanın başladığını bildirdi.

İngiltere'de bilim insanları, ülke nüfusunun tamamını salgına karşı aşılamanın, kesinti olmaksızın 1 yıl sürebileceğini, nüfusun yüzde 80'inin aşılanması durumunda salgının yayılmasının durdurulabileceğini belirtti.

İngiltere'nin başkenti Londra'da salgın kısıtlamalarına rağmen bir kuaför salonunun bodrum katının bara dönüştürüldüğü belirlendi.

Son 24 saatte 846 kişinin hayatını kaybettiği İtalya'da, Sağlık Bakanlığı Salgın Önleme Müdürü Prof. Gianni Rezza, Noel ve yılbaşı tatili dönemine ilişkin herhangi bir tedbir alınmazsa işin sonunun "topyekun kapanmaya gideceği" uyarısında bulundu.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB'nin ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansının (EMA) Pfizer ile BioNTech tarafından geliştirilen aşının onay sürecini öne çektiğini bildirdi.

Belçika'da Noel Baba kıyafetleriyle bakımevini ziyaret eden kişinin, burada 118 kişiye virüs bulaşmasına sebep olduğu ortaya çıktı.

Çekya hükümeti, salgınla mücadelede yeni kısıtlama kararı aldı

Çekya'da hükümet salgınla mücadele kapsamında cuma gününden itibaren geçerli olmak koşuluyla yeni kısıtlamalar hayata geçirme kararı aldı.

Buna göre, vaka sayılarındaki günlük artış nedeniyle ülkedeki risk seviyesi 4'e çıkartılırken, 23.00-05.00'te sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Yaklaşık 1 ay kapalı tutulduktan sonra 4 Aralık'ta yeniden açılan restoran, bar ve hoteller yine kapatılırken, hizmet sektörü, perakende satış noktaları ve iş yerleri, belirli hijyen kurallarına uymak koşuluyla, faaliyetlerini sürdürecek.

Nijeryalı doktorlar, Pfizer/ BioNTech tarafından geliştirilen aşının kullanımı öncesi " Afrika'ya özel klinik deneme yapılması" çağrısı yaptı.

Geliştirdiği 2 aşı adayı halen 3. aşama klinik denemelerde insanlar üzerinde test edilen Çinli Sinopharm şirketi, gelecek yıl 1 milyar doz aşı üretmeyi hedeflediğini bildirdi.

Doğu Afrika ülkelerinden Kenya, Küresel Aşı İttifakı İnisiyatifine (GAVİ) 24 milyon doz aşı sipariş etti.

Güney Afrika Cumhuriyeti Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, ülkede salgının başından bu yana 38 binden fazla sağlık çalışanında virüs tespit edildiğini ve bunların 391'inin hayatını kaybettiğini söyledi.

Japonya'da, salgınla mücadelede sıkça kullanılan ve yoğun, yakın anlamlarına gelen "mitsu", "2020 yılının sosyal ruh halini yansıtan karakter" seçildi.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 aşısı için kayıtların başladığını duyurdu.

İngiltere Premier Lig'de geçen hafta yapılan Kovid-19 testlerinde 6 kişinin sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.

Dünya Bankası, salgınla mücadele etmekte olan Nijerya'nın desteklenmesi için 1,5 milyar dolarlık krediyi onayladı.

İngiltere, Hindistan, Afrika, İlaç, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla - Son Dakika


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