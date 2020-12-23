Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Son Dakika

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.

23.12.2020 21:37
Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla., System.String[]

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 78 milyon 702 bini, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 730 bini, iyileşenlerin sayısı 55 milyon 355 bini aştı.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 78 milyon 702 bini, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 730 bini, iyileşenlerin sayısı 55 milyon 355 bini aştı.

Vaka sayısı ABD'de 18 milyon 725 bini, Hindistan'da 10 milyon 111 bini, Brezilya'da 7 milyon 343 bini ve Rusya'da 2 milyon 933 bini geçti.

ABD hükümeti, Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısından ilave 100 milyon doz satın almak üzere anlaştı.

Fransa, Kovid-19'un daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıkmasının ardından İngiltere'ye uyguladığı "seyahat kısıtlamasını" kaldırdı. İki ülke arasında hava, deniz ve demir yolu ulaşımının 23 Aralık sabah saatlerinde yeniden başlamasını öngören protokol imzalandı.

Hollanda da İngiltere'ye uyguladığı seyahat yasağını test sonuçlarının negatif olması şartıyla kaldırdı.

İngiltere'de hızlı yayılan bir başka tür ortaya çıktı

İngiltere'de ise Güney Afrika'dan gelen 2 kişide Kovid-19'un daha da hızlı yayılan bir başka türünün tespit edildiği bildirildi.

İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza'nın Danışmanı Dr. Walter Ricciardi, İtalya ulusal topraklarında bulunan düzensiz göçmenler dahil herkese Kovid-19 aşısının sunulacağını belirtti.

İsrail'de de İngiltere'de ortaya çıkan daha bulaşıcı türden vaka tespit edildi.

Salgının kontrol altına alınamadığı İsviçre'de halk, Noel tatili öncesi süpermarketlere adeta akın etti.

Peru'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyonu geçti

Arjantin Ulusal İlaç, Gıda ve Sağlık Teknoloji İdaresi (ANMAT), atların ürettiği antikorlara dayanan ve Kovid-19 tedavisinde etkili olduğu belirtilen "hiperimmün at serumu"nun virüsü sert ve orta şiddette geçiren hastalarda kullanımına onay verdi.

ANMAT, BioNTech/Pfizer'ın geliştirdiği "BNT162b2" Kovid-19 aşısının "acil durumda" kullanımını onayladı.

Peru, " Latin Amerika'da vaka sayısı 1 milyonu geçen 5'inci ülke" oldu. Yetkililer, ülkede Kovid-19 vaka sayısının salı gecesi itibarıyla 1 milyon 153'e ulaştığını açıkladı.

Malezya hükümeti, salgının turizm sektörüne olumsuz etkilerini azaltmak ve sektörün canlanmasını sağlamak için "2020-2030 Ulusal Turizm Politikası" planını kamuoyuna sunarken, ülkedeki üst düzey dini yetkililer de Kovid-19 aşısının İslam'a göre uygun olduğunu açıkladı.

Tunus, akşam saatlerinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının 15 Ocak'a kadar uzatıldığını ve yılbaşı eğlenceleri dahil tüm kutlamaların yasaklandığını duyurdu.

Avustralya yönetimi, Sydney'de Kovid-19'un yayılmasını engellemek amacıyla kısıtlamaları artırdığını duyurdu. Bu kapsamda Sydney'de Noel tatili boyunca evlerde en fazla 10 kişi bir araya gelebilecek.

Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Pfizer, İlaç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Son Dakika


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