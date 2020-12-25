Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla - Son Dakika

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 80 milyon 15 bini, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 753 bini, iyileşenlerin sayısı ise 56 milyon 374 bini geçti.

Vaka sayısı ABD'de 19 milyon 117 bini, Hindistan'da 10 milyon 155 bini, Brezilya'da 7 milyon 425 bini ve Rusya'da 2 milyon 992 bini geçti.

ABD, İngiltere'den ülkeye gelecek tüm yolcuların son 3 gün içerisinde Kovid-19 testi yaptırmış olmaları ve testlerinin negatif olması şartını getirdi.

Yeni tip koronavirüs mutasyonunun yayılmasını önlemek için İngiltere ile uçuşlara geçici olarak yasak getiren Japonya'da, Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı, ülkedeki havalimanlarında karantinada tutulan ve İngiltere'ye seyahat öyküsü bulunan 5 kişide Kovid-19'un daha hızlı yayılan türünün tespit edildiğini açıkladı.

Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan, 21 Aralık'ta Londra- Beyrut seferini yapan uçaktaki yolculardan birinde Kovid-19'un mutasyona uğramış türünün görüldüğünü bildirdi.

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Franciscus, salgın karşısında herkesin aynı gemide olduğunu belirterek, aşı ve tedavilerin herkes için garanti edilmesi gerektiğini söyledi.

Avustralyalı bilim adamlarının yürüttükleri araştırmada, Kovid-19 geçiren kişilerin virüse karşı kazandıkları bağışıklığın 8 ay sürebileceği saptandı.

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City'de 4 kişi Kovid-19'a yakalandı.

Mali'de silahlı gruplarca martta kaçırılan ve ekimde serbest bırakılan muhalefet lideri Soumaila Cisse, salgın nedeniyle hayatını kaybetti.