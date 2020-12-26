Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla - Son Dakika

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla

26.12.2020 21:11
Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla, System.String[]

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 80 milyon 442 bini, salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 761 bini, iyileşenlerin sayısı da 56 milyon 680 bini geçti.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 80 milyon 442 bini, salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 761 bini, iyileşenlerin sayısı da 56 milyon 680 bini geçti.

Vaka sayısı ABD'de 19 milyon 212 bini, Hindistan'da 10 milyon 172 bini, Brezilya'da 7 milyon 448 bini ve Rusya'da 3 milyon 21 bini aştı.

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamada, Londra'dan 19 Aralık'ta Fransa'nın Tours kentine gelen bir Fransız'da Kovid-19'un daha bulaşıcı türüne rastlandığı belirtildi.

Kovid-19'un daha hızlı yayılan türüne İspanya'da da rastlandı. Madrid Özerk Yönetimi Kamu Sağlık Genel Direktörlüğünden yapılan açıklamada, başkent Madrid'de 4 vaka tespit edildiği bildirildi.

Kovid-19'un daha hızlı yayılan türüne İsveç'te de rastlandığı kaydedildi. İsveç Sağlık Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Sörmland bölgesinde Kovid-19'un mutasyona uğramış türünün İngiltere'den gelen bir kadında tespit edildiği ve bunun İsveç'te bilinen ilk vaka olduğu belirtildi.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin tamamına BioNTech ve Pfizer tarafından geliştirilen Kovid-19 aşılarının teslimatı gerçekleştirildi.

Almanya'da ilk Kovid-19 aşısı, Magdeburg kenti yakınlarında bulunan Halberstadt beldesindeki yaşlı bakım merkezinde kalan 101 yaşındaki Edith Kwoizalla'ya yapıldı.

Belçika'da yaşlıların kaldığı bakımevine moral için düzenlenen "Noel Baba" ziyaretinin ardından virüs bulaşan 18 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, hükümet olarak ülkede salgınla mücadelede engel oluşturan ABD yaptırımlarını etkisiz hale getirmek için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da gelenekselleşen yılbaşı kutlamalarının salgın nedeniyle iptal edilmesi üzerine kutlamaya ayrılan bütçenin aşı alımına bağışlanacağı duyuruldu.

Mısır'da Kovid-19 hastalarının tedavi edildiği hastanede çıkan yangında 7 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Dünya Müslüman Alimler Birliği, uzman doktorların onayından geçen aşının dinen uygun olduğu yönünde fetva verdi.

Avrupa Birliği, Hindistan, Brezilya, İsveç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla - Son Dakika


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