Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Son Dakika

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 85 milyon 749 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 855 bini, iyileşenlerin sayısı 60 milyon 649 bini geçti.

Vaka sayısı ABD'de 21 milyon 130 bini, Hindistan'da 10 milyon 355 bini, Brezilya'da 7 milyon 734 bini ve Rusya'da 3 milyon 260 bini aştı.

Fransa'da 27 Aralık'ta başlayan aşı kampanyasında 1 hafta geçmesine rağmen sadece 450 kişiye aşı yapılması sosyal medyada alay konusu oldu.

Almanya'da toplam istihdam, 2020'de Kovid-19 krizi nedeniyle 2019'a göre 477 bin azalarak 44,8 milyon kişiye geriledi. Böylece 2007'den beri istihdamda devam eden yükseliş son buldu.

İngiltere'de 30 Aralık 2020'de yaygın kullanımına onay verilen Oxford Üniversitesinin, ilaç firması AstraZeneca iş birliğinde geliştirdiği Kovid-19 aşısı uygulanmaya başlandı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ise salgınla mücadelede daha sıkı önlemler açıklayacak. Johnson'ın yerel saatle 20.00'de (TSİ 23.00) yeni bir ulusal karantina veya karantinaya çok yakın önlemler açıklaması bekleniyor.

İspanya'da Kovid-19 vakalarında son dönemde görülen artışlardan dolayı bazı bölgelerde ek önlemler alındı. Ülkenin doğusundaki Katalonya özerk yönetimi hükümeti, 7 Ocak'tan itibaren 10 gün boyunca belediyeler arasında serbest dolaşıma kısıtlama getirme kararı aldı.

27 Aralık'ta Kovid-19 aşılamasına başlayan İtalya'ya şu ana kadar 469 bin 950 doz aşı teslim edilirken, bugün öğlen itibarıyla 118 bin 713 kişiye Kovid-19 aşısı yapıldı.

Kovid-19'un daha hızlı yayılan türü Gürcistan'da da tespit edildi

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Örgütü (EUROCONTROL), salgın nedeniyle 2020'de Avrupa havacılık sektörünün bugüne kadarki "en kötü yılı" ve 56,2 milyar avroluk maddi kayıp yaşadığını duyurdu.

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, artış trendini koruyan Kovid-19 vakalarına karşı Tokyo ve çevresindeki 3 eyalette olağanüstü hal (OHAL) uygulamasının öngörüldüğünü söyledi.

Çin'de başkent Pekin'in Şunyi semtinde yerel kaynaklı Kovid-19 vakası görülmesinin ardından bölge halkı yeniden toplu teste tabi tutuluyor.

Zimbabve'de Kovid-19 vakalarının artması nedeniyle kısıtlamalar yeniden arttı. İletişim Bakanı Nick Mangwana, okulların açılmasının ileri bir tarihe alındığını ve insanların düğün ya da ibadet amacıyla 30 gün süreyle toplanmasının yasaklandığını açıkladı.

Kenya'da Kovid-19 tedbirlerinin esnetilmesiyle 9 ay sonra okullarda eğitim yeniden başladı. Bugün başlayan ikinci eğitim-öğretim dönemi, martın sonuna kadar devam edecek.

Gürcistan'da bir hastada, Kovid-19'un ilk kez İngiltere'de görülen mutasyona uğramış daha hızlı yayılan türüne rastlandığı bildirildi.

Tacikistan'da, Kovid-19 vakalarının görülmeye başlandığı nisandan bu yana ilk defa son 24 saatte yeni vaka tespit edilmedi.