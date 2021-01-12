Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Son Dakika

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.

12.01.2021 21:27
Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla., System.String[]

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 91 milyon 624 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 960 bini, iyileşenlerin sayısı 65 milyon 522 bini geçti.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 91 milyon 624 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 960 bini, iyileşenlerin sayısı 65 milyon 522 bini geçti.

Vaka sayısı ABD'de 23 milyon 177 bini, Hindistan'da 10 milyon 493 bini, Brezilya'da 8 milyon 146 bini ve Rusya'da 3 milyon 448 bini aştı.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), salgına karşı şimdiye kadar 9 milyona yakın Amerikalının aşılandığını duyurdu.

AstraZeneca ile Oxford Üniversitesi tarafından Kovid-19'a karşı geliştirilen aşının Avrupa Birliği'nde (AB) kullanımı için Avrupa İlaç Ajansı'na (EMA) koşullu pazar onayı başvurusu yapıldı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başdanışmanı Bruce Aylward, düşük ve orta gelirli 92 ülkedeki Kovid-19 aşılamalarının şubatta başlayacağına inandıklarını söyledi.

Polonya'da Kovid-19'a karşı yürürlükte olan önlemlerin 31 Ocak'a kadar uzatılmasına karar verildi.

İspanya'da günlük yeni vaka sayısı, Noel tatilinden dolayı gevşetilen önlemlerin bir sonucu olarak tekrar artışa geçti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, salgının yayılmasını önlemek amacıyla alınan sert önlemlere en az 2 ay daha devam edilmesi gerektiğini söylediği öne sürüldü.

İtalya'da turizm sektörü çalışanları, salgının sektörlerinde yol açtığı krizde hükümetin kendilerine yardım etmediği gerekçesiyle meydanlara indi.

Avrupa Birliği (AB), merkezi Fransa'da bulunan ilaç şirketi Valneva ile toplam 60 milyon doz Kovid-19 aşısı almak için ön görüşmeleri tamamladı.

Rusya, Kovid-19'un daha bulaşıcı bir türünün ortaya çıktığı İngiltere ile hava yolu ulaşımının askıya alınması süresini 1 Şubat'a kadar uzattı.

Ekvador'da Kovid-19'un daha hızlı yayılan türü tespit edildi

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Çin'in ürettiği Kovid-19 aşısından satın almak istediklerini söyledi.

Kolombiya'da Dışişleri Bakanı Claudia Blum'un Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa'nın da Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ancak hastalıkla ilgili hiçbir semptomun görülmediği bildirildi.

Ekvador'da Kovid-19'un İngiltere'de ortaya çıkan daha hızlı yayılan türüne rastlandı.

Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah, Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla ülke genelinde 1 Ağustos'a kadar olağanüstü hal (OHAL) ilan etti.

Kovid-19'un hızlı bulaşan mutasyonunun sıkça görüldüğü yedi ülkeden Özbekistan'a giriş yasağı 1 Şubat'a uzatıldı.

Çin'in Hebei eyaletinde Şıciacuang ve Şingtay kentlerinden sonra Pekin'in güneyindeki Guan kentinde de "7 günlük sokağa çıkma yasağı" ilan edildi.

Öte yandan, Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'in Vuhan kentinde 4 hastadan 3'ünün, virüse yakalandıktan 6 ay sonra en az bir sağlık sorunu yaşadığı tespit edildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti de salgın tedbirleri kapsamında 20 kara sınır kapısını kapatma kararı aldı.

Salgına karşı aldığı sıkı tedbirlerle bilinen Yeni Zelanda, Avustralya, Antarktika ve bazı pasifik ülkeleri hariç yurt dışından gelecek yolculardan Kovid-19 testi pozitif çıkanları ülkeye almayacağını duyurdu.

Pakistan Başbakanı İmran Han'ın Sağlık Danışmanı Faysal Sultan, şubatın ilk haftasında 1,1 milyon doz Çinli Sinopharm firmasının aşısının ülkeye ulaşacağını söyledi.

Malavi'de Ulaştırma Bakanı Sidik Mia ile Yerel Yönetim Bakanı Lingson Berekanyama'nın, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Çin Halk Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, Rusya, İlaç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Son Dakika


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