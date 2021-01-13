Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Son Dakika

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.

13.01.2021 21:05
Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla., System.String[]

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 92 milyon 306 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 977 bini, iyileşenlerin sayısı 66 milyon 35 bini geçti.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 92 milyon 306 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 977 bini, iyileşenlerin sayısı 66 milyon 35 bini geçti.

Vaka sayısı ABD'de 23 milyon 379 bini, Hindistan'da 10 milyon 502 bini, Brezilya'da 8 milyon 210 bini ve Rusya'da 3 milyon 471 bini aştı.

ABD'de devam eden Kovid-19 aşı uygulaması programında öncelik verilen gruplara yönelik çok katı kurallar nedeniyle aşı dozlarının kullanılamayarak çöpe gitmeye başlaması üzerine, eyaletlerin yetkililer kuralları gevşetmeye başladı.

ABD'nin en büyük ve en ünlü eğlence parklarından California eyaletindeki Disneyland'in ise Kovid-19 aşı merkezi olarak kullanılacağı ifade edilirken, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), 26 Ocak'tan itibaren ülkeye hava yoluyla gelenlerden negatif Kovid-19 testi sonucu isteneceğini duyurdu.

ABD'li ilaç şirketi Johnson and Johnson'ın, Kovid-19'a karşı geliştirdiği aşının Avrupa Birliği'nde (AB) yaygın kullanımı için şubatta başvuru yapabileceği belirtildi.

İtalya'da OHAL 30 Nisan'a kadar uzatılabilir

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, Kovid-19 aşısının zorunlu tutulmayacağını bildirdi.

İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza, hükümetin, ülkedeki salgına yönelik olağanüstü halin (OHAL), 30 Nisan'a kadar uzatılmasını gerekli gördüğünü söylerken, İtalya İlaç Ajansı (AIFA) Genel Müdürü Nicola Magrini ise Çin aşısının (Sinovac), Avrupa için muhtemel aşı adayı olabileceğini bildirdi.

Macaristan'da, Kovid-19'un mutasyona uğrayarak daha hızlı yayılan türüne rastlandı.

İspanya Kovid-19 önlemleri kapsamında başlatılan Kovid-19 testi istenen ülke vatandaşları listesinden Fas'ı çıkardı.

Uluslararası Hemşireler Konseyi (ICN), salgın nedeniyle 2 bin 200'den fazla hemşirenin yaşamını yitirdiğini belirterek, virüsün hemşireler üzerinde toplu travmaya neden olduğunu gösteren yeni kanıtlar bulunduğu uyarısında bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkede Kovid-19'a karşı geniş çaplı aşılama sürecine geçme talimatını verdi.

Japonya'da OHAL kapsamı 11 eyalete çıkarıldı

Hamas'a bağlı Esirler Basın Ofisi, Kovid-19'un yayılması nedeniyle İsrail hapishanelerindeki Filistinli mahkumların büyük tehlike altında oldukları uyarısında bulundu.

Peru'da bir mahkeme, Microsoft'un kurucusu Bill Gates'i, Amerikalı iş adamı George Soros'u ve Rockefeller ailesini Kovid-19'u üretmekle itham etti.

Meksika'da çarşamba gününden itibaren haftada 439 bin kişiye Kovid-19 aşısı yapılmasının hedeflendiği bildirildi.

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Sinovac Biontech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısını oldu. Ülkede ilk Kovid-19 aşısı başkent Cakarta'daki Başkanlık Sarayı'nda canlı yayında önce Devlet Başkanı Widodo'ya sonra Sağlık Bakanı Budi Gunadi Sadikin'e yapıldı.

Japonya'da Kovid-19 ile mücadele kapsamında 4 eyalette süren OHAL kapsamına 7 eyalet daha eklendi.

Güney Kore'de bugüne kadar Kovid-19'un İngiltere'de tespit edilen bir türüne yakalananların sayısı ise 16 olarak belirlendi. Yetkililer, İngiltere için uygulanan yolcu uçuşu yasağının 21 Ocak'a kadar süreceğini ifade etti.

Ürdün'de Kovid-19 aşılama süreci başladı

Çinli Sinovac şirketinin Kovid-19 aşısının etkinliğine ilişkin Brezilya'nın duyurduğu yüzde 50,4 oranına, son aşama testlerde "çok hafif" kategorisine giren vakalardan gelen verinin değerlendirmesi sonucunda varıldığı bildirildi.

Kovid-19 vakalarının tüm dünyada yükselişe geçmesi üzerine Tunus'ta tam gün sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Fas hükümetinden yapılan yazılı açıklamada da bugünden itibaren geçerli olmak üzere tüm ülkede uygulanan gece sokağa çıkma yasağının bir hafta süreyle uzatıldığı belirtildi.

Malezya'da salgına karşı dönem dönem başvurulan sokağa çıkma yasağı yeniden uygulanmaya başladı.

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde Kovid-19 önlemleri kapsamında eğitime ara verilen ilkokullar yeniden açıldı.

Ürdün'de Kovid-19'a karşı ilk aşılar öncelikli olarak sağlık çalışanları ve yaşlılara yapılmaya başlandı.

Eski Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales'e yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Olağanüstü Hal, Avrupa Birliği, Brezilya, İtalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Son Dakika


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