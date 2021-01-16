Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Son Dakika

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.

16.01.2021 21:19
Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla., System.String[]

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 94 milyon 615 bini, aktif enfekte vaka sayısı 25 milyonu, hayatını kaybedenlerin 2 milyon 24 bini, iyileşenlerin ise 67 milyon 543 bini geçti.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 94 milyon 615 bini, aktif enfekte vaka sayısı 25 milyonu, hayatını kaybedenlerin 2 milyon 24 bini, iyileşenlerin ise 67 milyon 543 bini geçti.

Vaka sayısı ABD'de 24 milyon 104 bini, Hindistan'da 10 milyon 551 bini, Brezilya'da 8 milyon 394 bini ve Rusya'da 3 milyon 544 bini aştı.

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, salgınla mücadele ve aşılamanın daha hızlı yapılabilmesi için Kongreden 100 bin sağlık çalışanının daha işe alınmasını isteyeceğini söyledi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), üç hafta içinde 90 binden fazla Amerikalının salgın nedeniyle ölebileceği tahminini paylaştı.

Hindistan'da Başbakan Narendra Modi'nin katıldığı bir törenle Kovid-19 aşı kampanyası başlatıldı. Aşı kampanyasında Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen ve Hindistan'da üretilen "AstraZeneca" aşısıyla Bharat Biotech şirketi ve Hindistan Tıbbi Araştırma Konseyi'nin ortak geliştirdiği "Covishield ve Covaxin" aşılarının kullanılacağı kaydedildi.

Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Alman biyoteknoloji firması BioNTech, geliştirdikleri aşının üretimini artırmak için imalat operasyonlarını yeniden ölçeklendireceklerini belirterek, bu durumun Avrupa'ya yapılan tedariki geçici olarak azaltacağını bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Acil Durum Komitesi, salgın nedeniyle "küresel acil durumun" devamı ve uluslararası seyahatler için "aşı pasaportu şartı" getirilmemesi tavsiyesinde bulundu.

Arjantin'de Kovid-19'un ilk kez İngiltere'de ortaya çıkan ve daha hızlı yayılan türüne rastlandı.

Meksika'nın Jalisco eyaletindeki bir huzurevinde ihmal nedeniyle 13 kişinin salgından öldüğü iddia edildi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, salgına karşı aşılama çalışmalarına 21 Mart'a kadar başlamayı planladıklarını açıkladı.

İran Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu Sözcüsü Ali Rıza Reisi, ülkede vaka sayılarının azalmasıyla oluşan rehavet ve şehirler arası yolculukların artmasının salgında yeni dalgaya neden olabileceğini söyledi.

Pakistan Oxford-AstraZeneca aşısına acil durumlarda kullanım onayı verdi

Pakistan, Oxford Üniversitesi ile AstraZeneca'nın ürettiği Kovid-19 aşısının acil durumlarda kullanılmasını onayladı.

Pakistan hükümeti, ilkokul ve ortaokullar için 1 Şubat, liseler için 18 Ocak'ta yüz yüze eğitimin başlayacağını açıkladı.

Avusturya'nın farklı bölgelerinden başkent Viyana'ya gelen salgın önlemleri karşıtı binlerce kişi, tedbirlerin kaldırılması için gösteri düzenledi.

Sırbistan'ın sipariş ettiği Çinli Sinopharm şirketinin Kovid-19 aşısının 1 milyon dozdan oluşan ilk partisi ülkeye ulaştı.

Azerbaycan'da salgınla mücadele kapsamında uygulanan karantina uygulaması 1 Nisan'a kadar uzatıldı, bazı kısıtlamalar ise kaldırıldı.

Çin'de, son haftalarda yükselişe geçen vakası sayısı nedeniyle başkent Pekin'in komşu eyaleti Hıbey'in Nangong kentinde 10 Ocak'ta başlanan hastane kompleksi projesinin 1500 odalı olarak tasarlanan ilk bölümünün inşası 5 günde tamamlandı.

Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde, canlı yayında Rusya'nın geliştirdiği "Sputnik V" aşısını yaptırdı.

İspanya'nın Barcelona kulübünde 24 Ocak pazar günü yapılması planlanan kulüp başkanlık seçimi, yeni vaka sayılarındaki artışlar ve uygulanan serbest dolaşım kısıtlamaları nedeniyle ertelendi.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Minnesota Timberwolves forması giyen Karl-Anthony Towns, Kovid-19'a yakalandı.

Amerika Birleşik Devletleri, Münir Karaloğlu, Rusya, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Son Dakika


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