Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Son Dakika

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.

17.01.2021 21:03
Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla., System.String[]

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 95 milyon 190 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyon 35 bini, iyileşenlerin sayısı ise 67 milyon 955 bini geçti.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 95 milyon 190 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyon 35 bini, iyileşenlerin sayısı ise 67 milyon 955 bini geçti.

Vaka sayısı ABD'de 24 milyon 328 bini, Hindistan'da 10 milyon 567 bini, Brezilya'da 8 milyon 460 bini ve Rusya'da 3 milyon 568 bini aştı.

İtalya'da Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında, yayılmanın artış eğiliminde olduğu 3 bölge çok yüksek riskle kırmızı, 12 bölge de yüksek riskle turuncu bölge ilan edildi. Sağlık Bakanı Roberto Speranza, salgında yayılmanın arttığı gerekçesiyle ülkenin 3'te 2'sinde, bugünden itibaren daha sıkı tedbirler uygulanmasına yönelik, bölgelerin risk kategorilerini belirleyen kararı imzaladı.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu'nun Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı.

Avusturya'da Kovid-19 'la mücadele kapsamında uygulanan ve 24 Ocak'ta hafifletilmesi öngörülen karantina 8 Şubat'a kadar uzatıldı.

İngiltere'de her 30 saniyede bir Kovid-19 vakasının hastaneye kabulünün yapıldığı bildirildi. İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ise tüm yetişkinlere eylül ayına kadar Kovid-19 aşısının ilk dozunun yapılacağı bilgisini paylaştı.

Yaklaşık 2,8 trilyon dolarlık (2,06 trilyon sterlin) ekonomisinin yüzde 80'i hizmet sektörüne dayalı olan İngiltere, Kovid-19 salgınından derin yara aldı. İngiliz hükümeti, salgının ekonomik etkileriyle mücadele edebilmek, istihdamı destekleyebilmek için şimdiye kadar 280 milyar sterlin harcadı.

Çin'in başkenti Pekin'de yaklaşık 1,7 milyon kişiye Kovid-19 aşısı vuruldu.

Çin'in Tianjin kentinde ise dondurmalardan alınan numunede Kovid-19 tespit edildiği bildirildi. Daqiaodao Food Co. tarafından üretilen dondurmalara el konurken, şirket çalışanlarına Kovid-19 testi yapıldı.

Tunus'ta Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağını protesto eden 200'ü aşkın kişi gözaltına alındı.

Sırbistan'da da 22 binden fazla kişinin Kovid-19 aşısı olduğu ifade edildi.

Hindistan, İngiltere, Brezilya, İtalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Son Dakika


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