Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Son Dakika

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.

22.01.2021 21:15
Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla., System.String[]

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 98 milyon 353 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyon 106 bini, iyileşenlerin sayısı 70 milyon 685 bini geçti.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 98 milyon 353 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyon 106 bini, iyileşenlerin sayısı 70 milyon 685 bini geçti.

Vaka sayısı ABD'de 25 milyon 198 bini, Hindistan'da 10 milyon 633 bini, Brezilya'da 8 milyon 699 bini ve Rusya'da 3 milyon 677 bini aştı.

ABD'de bir temizlik çalışanı yanlışlıkla dondurucunun fişini çekince Moderna'nın 1900 doz Kovid-19 aşısı kullanılamaz hale geldi.

Rusya'dan Sputnik-V şirketi, ürettiği Kovid-19 aşısına acil kullanım onayı almak için Pakistan İlaç Düzenleme Kurumuna (DRAP) başvurdu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Kovid-19'un ülkede görülen türünün daha ölümcül olabileceğini belirtti.

Fransa'nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Clement Beaune, Kovid-19 aşısı teslimatında gecikmeler yaşanması halinde ceza veya yaptırım uygulanabileceğini açıkladı.

Almanya'da salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bini aşarken, ülkede, Brezilya'da tespit edilen Kovid-19'un daha hızlı yayılan türüne rastlandığı bildirildi.

Avrupa Birliği (AB), aşılanacak kişilere "aşı sertifikası" verilmesini erteleme, virüsün daha hızlı yayılan türlerinin ortaya çıkması nedeniyle AB içindeki ve üçüncü ülkelerle yapılacak gerekli olmayan tüm seyahatleri "güçlü şekilde caydırma" kararı aldı.

Danimarka Ulaştırma Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) turizm merkezi Dubai'de yapılan Kovid-19 testlerinde usulsüzlük şüphesi nedeniyle iki ülke arasındaki uçuşları 5 gün boyunca askıya aldığını duyurdu.

Polonya'nın güneyindeki Malopolska bölgesinde bir hastadan alınan kan örneğinde Kovid-19'un mutasyona uğrayarak daha hızlı yayılan türüne rastlandığı bildirildi.

Çin'in Şanghay şehrinde bulunan Fudan Üniversitesi Şanghay Kanser Merkezi ile Ciao Üniversitesi Tıp Fakültesine bağlı Renci Hastanesi çalışanlarında şüpheli vakaların ortaya çıkması üzerine ayakta tedavi hizmetlerine ara verildi. Her iki hastane binası ve çevresindeki bazı yerleşimler kordona alınırken, hastalık kontrol ve önleme ekipleri incelemelere başladı.

Moğolistan Başbakanı Ukhnaagiin Khurelsukh, hükümetinin salgına yönelik aldığı önlemlere karşı düzenlenen protesto gösterilerinin ardından istifa etti.

Japonya'da kabine, salgına karşı alınan tedbirlere uymayanlara para ve hapis cezası öngören tasarıyı kabul etti.

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da ABD'li ilaç şirketi Pfizer ve Alman BioNTech'in geliştirdiği aşı ilk kez başkent Quito'da bir doktora yapıldı.

Sri Lanka'da Oxford-AstraZeneca'nın Kovid-19 aşısının acil kullanımına onay verildi.

Malezya'da sokağa çıkma yasağının genişletilmesi kapsamında Kedah, Perak, Negeri Sembilan, Pahang, Terengganu ve Perlis eyaletlerinde iki hafta sürecek yasaklar başladı.

Nijerya, vaka sayılarındaki artış sonrası 38 oksijen üretim tesisi açma kararı aldı.

Doğu Afrika ülkesi Kenya, salgında sağlık çalışanlarının işini kolaylaştırmak için robotları kullanmaya başladı.

Gazze Şeridi'nde binlerce Filistinli salgının yayılmasını engellemek için alınan önlemler kapsamında ara verilen cuma namazını tekrar cemaatle kıldı.

Afrika'da salgına karşı aşılama sürecinin mart ayında başlayacağı bildirildi.

Kovid-19'a yakalanan Büyük Britanyalı tenisçi Andy Murray, Avustralya Açık Tenis Turnuvası'na katılamayacağını duyurdu.

Real Madrid'de teknik direktör Zinedine Zidane'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Avrupa Birliği, Brezilya, İlaç, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Son Dakika


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