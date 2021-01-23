Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Son Dakika

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.

23.01.2021 21:17
Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla., System.String[]

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 99 milyonu, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyon 122 bini, iyileşenlerin sayısı 71 milyon 150 bini geçti.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 99 milyonu, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyon 122 bini, iyileşenlerin sayısı 71 milyon 150 bini geçti.

Vaka sayısı ABD'de 25 milyon 394 bini, Hindistan'da 10 milyon 641 bini, Brezilya'da 8 milyon 755 bini ve Rusya'da 3 milyon 698 bini aştı.

ABD'nin başkenti Washington'da Joe Biden'ın yemin töreni için görev alan yaklaşık 200 Ulusal Muhafız'ın Kovid-19 testi "pozitif" çıktı.

ABD Başkanı Joe Biden, salgından en fazla etkilenen düşük gelir grubundaki kişiler ile federal çalışanlara yönelik 2 yeni kararnameye imza attı.

Fransa'da Danıştay, hükümetin salgın gerekçesiyle yurt dışındaki eş ve çocukların ülkeye giriş vizesini askıya alma kararını iptal etti.

Fransa'da Ulusal Tıp Akademisi, salgının yayılmasını önlemek için maske kullanılsa da toplu taşıma araçlarında konuşulmaması önerisinde bulundu.

İspanya'daki 17 özerk yönetimden biri olan Murcia'da yerel hükümetin sağlık bakanı ve ardından Bask bölgesindeki iki hastanenin müdürünün, protokolün dışına çıkarak Kovid-19 aşısını erken yaptırmaları sonucu gelen baskılardan hafta içinde görevlerinden istifa etmek zorunda kaldıkları bildirildi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, salgınla mücadelede aşılama çalışmalarının sağlıklı işleyebilmesi için halkın en az 6 ay daha önlemlere dikkatle uyması gerektiğini söyledi.

Tunus'ta salgın tedbirleri kapsamında uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağı 3 hafta daha uzatıldı.

Malezya'da salgın nedeniyle Kral tarafından ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) uygulamasına 115 milletvekilinin karşı çıktığı öne sürüldü.

Güney Kore'de başkent Seul ve çevresindeki bölgede "2,5" olarak adlandırılan artırılmış 2'nci seviye tedbirler 31 Ocak'a kadar uzatılırken diğer kentlerde de 2'nci seviye tedbirlerin aynı tarihe kadar uygulanacağı açıklandı.

Japonya'da hükümetin temmuzda başlaması beklenen Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nın salgının yayılmasına karşı "seyircisiz" düzenlenebilme ihtimalini değerlendirdiği bildirildi.

Hong Kong'da yetkililer, yerel saatle 04.00'ten itibaren 48 saatliğine daha önce benzeri görülmemiş karantina uygulamasına gitti. Yetkililer, Yau Tsim Mong'da bir bölgenin tüm sakinlerine Kovid-19 testi uygulanıncaya kadar karantinanın devam edeceğini belirtti.

Sri Lanka'da Hindu büyücünün Kovid-19'a karşı geliştirdiğini öne sürdüğü "kutsal iksiri" etkili olduğunu savunarak kullanan ve halka da tavsiye eden Sağlık Bakanı Pavithra Wanniarachchi'nin virüse yakalandığı bildirildi.

Amerikan yayın kuruluşu CNN'in en ünlü sunucu ve yorumcularından Larry King, Kovid-19 nedeniyle kaldırıldığı hastanede 87 yaşında hayatını kaybetti.

Teniste sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık öncesi 3 kişide Kovid-19'a rastlandığı açıklandı.

Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya, Fransa, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bilim insanlarından kafa karıştıran mutasyon açıklaması: Daha ölümcül olduğunu söylemek için çok erken Türk gemisine Gine Körfezi'nde korsan saldırısı! 1 gemici öldürüldü, 15 gemici kaçırıldı Erdoğan Bayraktar'dan çok konuşulacak Muharrem İnce paylaşımı! Yeni kurulacak partiye mi katılıyor? 'La Casa de Papel' dizisinin Tokyo'su Ursula Corbero, üstsüz pozlarıyla takipçilerini mest etti Son Dakika: Türkiye'de 23 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 144 kişi vefat etti, 5 bin 856 yeni vaka tespit edildi Güneşli havaları unutun! Kar geri geliyor, hafta boyunca sürecek 13 yaşındaki kız çocuğu, kendisini hamile bırakan 14 yaşındaki arkadaşı tarafından öldürüldü 5 çocuğunu öldürüp evi ateşe veren kadın canına kıydı, bıraktığı not tüyler ürpertti
Korsan saldırısına uğrayan Türk gemisinin kaptanı dehşet dolu anları anlattı Korsan saldırısına uğrayan Türk gemisinin kaptanı dehşet dolu anları anlattı         
22:23
Yüksek gerilim hattına tırmanan şahıs, ikna edildiği sırada akıma kapılarak öldü Yüksek gerilim hattına tırmanan şahıs, ikna edildiği sırada akıma kapılarak öldü         
21:57
Son Dakika: Fenerbahçe, Bright Osayi-Samuel'in bu sezon forma giymesi için QPR ile anlaştı Son Dakika: Fenerbahçe, Bright Osayi-Samuel'in bu sezon forma giymesi için QPR ile anlaştı         
21:05
Trabzonspor, Danny Rose'u transfer etmeyi planlıyor Trabzonspor, Danny Rose'u transfer etmeyi planlıyor         
20:28
Koronadan korunmak için Koronadan korunmak için "kutsal iksir" içen Sri Lankalı Sağlık Bakanı'nın testi pozitif çıktı         
19:45
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan vali ve kaymakamlara militan diyen Berhan Şimşek hakkında suç duyurusu Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan vali ve kaymakamlara militan diyen Berhan Şimşek hakkında suç duyurusu         
19:28
Alman uzmandan FETÖ'nün Alman uzmandan FETÖ'nün "karanlık yapısı" konusunda uyarı: İlluminati tarikatından daha tehlikeli         
18:33
Ronaldo, Suudi Arabistan'dan gelen 53 milyon TL'lik reklam teklifini reddetti Ronaldo, Suudi Arabistan'dan gelen 53 milyon TL'lik reklam teklifini reddetti         
17:00
Ankara oyun havası oynayan Aleyna Tilki'nin performansı takipçileri tarafından beğenilmedi Ankara oyun havası oynayan Aleyna Tilki'nin performansı takipçileri tarafından beğenilmedi         
16:10
Kanlı, kefenli modifiye araç emniyeti alarma geçti Kanlı, kefenli modifiye araç emniyeti alarma geçti         
15:39
Dünyanın en tatlı hırsızı! Her gün poğaçalar eksiliyordu, hırsız 'Nandu' çıktı Dünyanın en tatlı hırsızı! Her gün poğaçalar eksiliyordu, hırsız 'Nandu' çıktı         
14:26
Kurduğu sistem sayesinde 8 yıldır elektriğe tek kuruş para ödemiyor Kurduğu sistem sayesinde 8 yıldır elektriğe tek kuruş para ödemiyor         
14:19
İstifa ettiği iddia edilen AK Partili Belediye Başkanı Rasim Arı'dan manidar paylaşım İstifa ettiği iddia edilen AK Partili Belediye Başkanı Rasim Arı'dan manidar paylaşım         
10:33
İkinci el araç piyasasında fiyatlar şubat sonu yükselecek İkinci el araç piyasasında fiyatlar şubat sonu yükselecek         
10:01
Fuhuş yapma bahanesiyle parka çağırdığı 7 erkeği, soyup soğana çevirdi Fuhuş yapma bahanesiyle parka çağırdığı 7 erkeği, soyup soğana çevirdi         
09:48
Öldürücü soğukların hüküm sürdüğü topraklarda ısınmak isteyen fare köpeğin boynunda dondu Öldürücü soğukların hüküm sürdüğü topraklarda ısınmak isteyen fare köpeğin boynunda dondu         
09:43
Koronavirüs aşısı yaptıran Melih Gökçek ve eşi, sosyal medyada topa tutuldu Koronavirüs aşısı yaptıran Melih Gökçek ve eşi, sosyal medyada topa tutuldu         
09:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2021 22:45:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei