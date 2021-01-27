Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Son Dakika

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.

27.01.2021 21:17
Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla., System.String[]

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 101 milyon 87 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyon 174 bini, iyileşenlerin sayısı 73 milyon 51 bini geçti.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 101 milyon 87 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyon 174 bini, iyileşenlerin sayısı 73 milyon 51 bini geçti.

Vaka sayısı ABD'de 26 milyon 14 bini, Hindistan'da 10 milyon 690 bini, Brezilya'da 8 milyon 936 bini ve Rusya'da 3 milyon 774 bini aştı.

ABD Başkanı Joe Biden, Pfizer ve Moderna'dan yüzer milyon doz daha aşı alacaklarını belirterek "Yaz sonuna ya da sonbahar başına kadar 300 milyon Amerikalıya yetecek kadar aşımızın olmasını bekliyoruz." açıklamasında bulundu.

ABD'de salgını önlemek için devam eden aşı çalışmalarında, beyaz Amerikalıların aşılanma oranının siyah ve Latinlere göre çok daha yüksek olduğu kaydedildi.

Rusya'nın başkenti Moskova'da bazı salgın tedbirleri kaldırıldı. Buna göre, 23.00-06.00 saatlerinde faaliyetleri yasaklanan eğlence mekanları, restoran, bar ve kafeler artık çalışabilecek. Ayrıca şehirdeki firmaların personelinin yüzde 30'unu uzaktan çalıştırma zorunluluğu da kaldırıldı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Çinli firmalara ait 2 Kovid-19 aşısını "acil kullanım listesi" için değerlendirmeye aldı.

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, üretilen aşıların yüzde 75'inin sadece 10 zengin ülkeye dağıtıldığını, salgının sona ermesinin aşıların eşit dağıtılmasına bağlı olduğunu belirtti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, virüsün yurt dışı kaynaklı yeni türleriyle mücadele kapsamında, seyahat yasağı uygulanan "kırmızı liste"deki ülkelerden gelecek İngiliz vatandaşlarının hükümetin belirlediği otellerde 10 gün karantinaya alınacağını açıkladı.

AstraZeneca temsilcileri, AB yetkilileriyle tedarik kesintisi konusunda yapılması planlanan toplantıya katılmadı

Avrupa Birliği (AB) ile aşıların tedarikinde kesintiye gideceğini açıklayan ilaç şirketi AstraZeneca yetkilileri arasında yapılması öngörülen toplantı, şirket temsilcilerinin katılmaması nedeniyle gerçekleştirilemedi.

İspanya'nın başkenti Madrid'de, yeni vaka sayılarında gözlenen yüksek artışın ardından daha fazla yerde, daha çok personelle tanı testi yapılmaya başlandı.

Almanya'nın Bavyera eyaletinden yapılan açıklamada, Bayreuth Hastanesinde bulunan 11 kişide B117 virüsüne rastlanılması nedeniyle hasta kabulünün durdurulduğu ve karantina uygulandığı ifade edildi.

Avusturya'da Procomcure Biotech firması kurucusu ve CEO'su Türk bilim insanı Prof. Dr. Kamil Önder, İngiltere'de ortaya çıkan Kovid-19'un mutasyona uğramış türünü tespit eden hızlı PCR testi geliştirdi.

Danimarka, Dubai'de yapılan Kovid-19 testlerinde usulsüzlük şüphesi nedeniyle Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) geçen hafta yürürlüğe koyduğu 5 günlük uçuş yasağının süresini uzattığını duyurdu.

Bulgaristan'da salgın nedeniyle kasımda hizmete kapatılan lokanta, bar, disko ve gece kulübü çalışanları başkent Sofya'da gösteri düzenleyerek Sağlık Bakanı Kostadin Angelov'un istifasını istedi.

Kovid-19'un İngiltere'de mutasyona uğrayan ve daha hızlı yayılan türüne Kuzey Makedonya'da da rastlandı.

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, salgına karşı 11 eyalette uygulanan olağanüstü hal (OHAL) kapsamındaki "evde kal" çağrısına rağmen, iktidar partisinin üst yöneticisinin geç saatlerde dışarıda gezdiğinin ortaya çıkmasının ardından özür diledi.

Japonya'da Temmuz 2020 sonunda başlatılan, ekonominin canlandırılmasını amaçlayan kampanyaların, turizm bağlantılı vaka sayılarını 6,8 kat artırdığı ortaya çıktı.

İsrail yönetimi, virüsün mutasyona uğramış türlerinin ülkede daha fazla yayılmasını önlemek için Mısır ve Ürdün kara sınırlarının kapatılmasını kararlaştırdı.

Özbekistan'da, salgınla mücadele kapsamında Mart 2020'de geçici olarak askıya alınan konser, gösteri ve toplu etkinliklerin yarından itibaren yapılmasına izin verildi.

Mısır'da salgın nedeniyle hayatını kaybeden gazetecilerin ailelerine 20 bin cüneyh (yaklaşık 1273 dolar) tazminat ve ayrıca emekli maaşı verileceği belirtildi.

Senegal'de salgın nedeniyle 6 Ocak'ta yürürlüğe giren olağanüstü hal (OHAL) uygulamasının süresinin dolmasının ardından sağlık alanında acil durum ilan edildi.

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da, yeni tip koronavirüsün mutasyona uğramış daha hızlı yayılan türü (B117) belirlendi.

Bangladeş'te aşılama kampanyasının başladığı duyuruldu. Sağlık çalışanı ve bir generalin de olduğu 6 kişiye ilk doz aşılar yapıldı. Aşı yapılanlar bir süre sağlık kontrolünde tutulduktan sonra, tüm ülkede yaygın aşılamaya 7 Şubat'ta başlanacağı bildirildi.

Hindistan'ın üretim lisansına sahip olduğu, Oxford Üniversitesinin İngiliz-İsveç ilaç firması AstraZeneca ile geliştirdiği aşıdan Myanmar'a 1,5 milyon, Nepal'e 1 milyon doz bağışlamasıyla iki ülkede ilk aşılama çalışmaları başladı.

Tanzanya Devlet Başkanı John Magufuli, halkı yabancı devletlerin ürettiği Kovid-19 aşılarına karşı uyararak, "Eğer beyaz adam aşı bulabiliyor olsaydı şimdiye kadar AIDS için aşıyı bulmuş olmalıydı." dedi.

Tayvan'da ev karantinasını defalarca ihlal eden kişi 35 bin dolar para cezasına çarptırıldı.

Kanada'da Kovid-19'a karşı geliştirilen bir aşının klinik denemelerine başlandığı bildirildi.

Avrupa Birliği, Brezilya, Moskova, India, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Son Dakika


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