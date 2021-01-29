Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Son Dakika

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.

29.01.2021 21:13
Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla., System.String[]

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 102 milyon 322 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyon 206 bini, iyileşenlerin sayısı 74 milyon 71 bini geçti.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 102 milyon 322 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyon 206 bini, iyileşenlerin sayısı 74 milyon 71 bini geçti.

Vaka sayısı ABD'de 26 milyon 342 bini, Hindistan'da 10 milyon 720 bini, Brezilya'da 9 milyon 60 bini ve Rusya'da 3 milyon 813 bini aştı.

Amerikan ilaç şirketi Novavax, İngiltere'de sürdürdüğü 3'üncü faz aşı çalışmalarında yüzde 89,3 başarı sağladığını açıkladı.

ABD'li ilaç şirketi Johnson&Johnson'un iştiraki Janssen firmasının aşı adayının hastalığı önlemede yüzde 66 başarılı olduğu bildirildi.

Avrupa Birliğinin (AB) ilaç düzenleyici kurumu Avrupa İlaç Ajansı (EMA), AstraZeneca'nın geliştirdiği Kovid-19 aşısının kullanımına onay verilmesini tavsiye etti.

EMA, BioNTech ve Pfizer tarafından geliştirilen aşının, aşılama sonrasında görülen ölümlerle bağının bulunmadığını bildirdi.

AB, ilaç şirketleri ile aşı tedarikinde yaşanan sorunların ardından üye ülkelerdeki tesislerde üretilen aşıların 3'üncü ülkelere ihracatını izne tabi tutmaya başlayacağını duyurdu.

Rusya'da salgın nedeniyle uzaktan eğitim uygulamasını sürdüren yüksek öğretim kurumlarının, 8 Şubat'ta yüz yüze eğitime başlayacağı bildirildi.

Fransa'da yeni tip koronavirüsün daha hızlı yayılan mutasyonunun görüldüğü vaka sayısı günlük 2 bine yükseldi.

Almanya'da halkın yüzde 2,2'sine Kovid-19'a karşı ilk doz aşının yapıldığı bildirildi.

İngiliz hükümeti, ihracat yasağı tehdidinde bulunan AB ülkelerine, AstraZeneca aşılarının gönderilmesinin beklenmediğini bildirdi.

Meksika, salgın kaynaklı ölümlerde 155 bini aşarak Hindistan'ı geride bırakıp dünyada en çok ölümün yaşandığı ülkeler sıralamasında 3'üncü oldu.

AB ile AstraZeneca arasındaki aşı anlaşması yayımlandı

AB Komisyonu ve ilaç şirketi AstraZeneca arasında yaşanan tedarik sorununun ardından taraflar, 27 Ağustos'ta imzaladıkları sözleşmenin fiyat, üretim miktarları ve teslimat tarihleri gibi kısımlarını "karartılmış" şekilde yayımladı.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, salgın önlemlerinin 3 hafta daha uzatıldığını açıkladı. Frederiksen, Kovid-19'un hızlı yayılan türü B117'nin daha fazla kişide görülmeye başlandığına işaret ederek bu nedenle Danimarka'nın 28 Şubat'a kadar kapalı kalacağını bildirdi.

Macaristan Sağlık Hizmetleri Müdürü Cecilia Müller, ülkedeki yetkili kurumun, Çin ilaç şirketi Sinopharm'ın geliştirdiği aşıya onay verdiğini bildirdi. Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto da 5 milyon doz aşı alımı konusunda Çin ile anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

Gürcistan'da, ilk aşılamanın mart ayında başlayacağı ve yıl sonuna kadar nüfusun yüzde 60'ının aşılanacağı belirtildi.

Malezya hükümeti, salgının kontrol edilememesi durumunda ekonomik faaliyetlerin geçen yıl olduğu gibi bir daha durdurulmayacağını açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika kıtasında yıl sonuna kadar nüfusun yüzde 20'sinin aşı olmasının planlandığını açıkladı.

Mısır Parlamentosu Sağlık Komitesi Başkanı Eşref Hatim, hükümetin tüm vatandaşlara Kovid-19 aşısı yapamayacağını söyledi.

Japonya, geçen yıl salgının oluşturduğu ekonomik şartlarda, yıllık bazda iş bulma oranında son 45 yılın en sert düşüşünü yaşadı.

Japonya parlamentosu, salgınla mücadele kapsamında 19,18 trilyon yenlik (183,8 milyar dolar) mevcut mali yılın üçüncü ek bütçesini onayladı.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kovid-19 aşısı oldu.

Portekiz Birinci Futbol Ligi ekibi Benfica'da teknik direktör Jorge Jesus'un Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih'te forma giyen Javi Martinez ve Leon Goretzka'nın Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı bildirildi.

Avrupa Birliği, India, Rusya, İlaç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Son Dakika


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