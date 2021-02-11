Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Son Dakika

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.

11.02.2021 21:15
Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla., System.String[]

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 108 milyon 29 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyon 369 bini, iyileşenlerin sayısı 80 milyon 73 bini geçti.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 108 milyon 29 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyon 369 bini, iyileşenlerin sayısı 80 milyon 73 bini geçti.

Vaka sayısı ABD'de 27 milyon 906 bini, Hindistan'da 10 milyon 878 bini, Brezilya'da 9 milyon 662 bini ve Rusya'da 4 milyon 27 bini aştı.

Bir grup bilim insanı, ABD'de Kovid-19'dan kaynaklanan ölü sayısının yüksek olmasından önceki başkan Donald Trump'ın sorumlu olduğunu öne sürdü.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) son bir haftada yapılan Kovid-19 testlerinde, bir oyuncunun sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, salgının yayılmasını önlemek için alınan tedbirleri savunarak, bu kararların demokrasinin kurallarına göre alındığını söyledi.

İngiltere'de yapılan bir araştırma ise Kovid-19'a yakalananların yüzde 41'inin sağlığına kavuşmasının ardından travma sonrası stres bozukluğu yaşadığını ortaya koydu.

Öte yandan ilk olarak İngiltere'de görülen Kovid-19'un daha bulaşıcı ve öldürücü mutasyonunun dünyada baskın tip haline geleceği öne sürüldü. İngiltere genetik izleme programı Genomics UK Direktörü Profesör Sharon Peacock, bu mutasyonun 50'den fazla ülkede tespit edildiğini ve "büyük olasılıkla dünyayı kasıp kavuracağını" söyledi.

İlaç firması AstraZeneca, Kovid-19'un yeni türlerine karşı da etkili olacak Kovid-19 aşısını sonbahardan itibaren piyasaya sürebileceklerini açıkladı.

AstraZeneca İcra Kurulu Başkanı Pascal Soriot, Oxford Üniversitesi ile geliştirdikleri Kovid-19 aşısının yeni türlere karşı etkili olabilecek şekilde uyarlanabilmesi için ilkbaharda klinik çalışmalara başlayacaklarını belirtti. ???????

Meksika, Çin ilaç şirketi CanSino'nun geliştirdiği Kovid-19 aşısının ülkede acil kullanımına onay verdi.

Kenya'da "üçüncü dalga" uyarısı

Japonya'da, ilaç üreticisi Pfizer'ın Kovid-19 aşısından final dozu çekecek özel şırınga sıkıntısı nedeniyle planlanan kadar kişinin aşılanamayacağı bildirildi.

Pakistan Başbakanı İmran Han, Sri Lanka'da hükümetin Kovid-19'dan hayatını kaybeden Müslümanların cenazelerinin defnedilmesine izin vermesini memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

Kuzey Makedonya'da 25 binden fazla kişi, Kovid-19 aşısı yaptırmak için online başvuru yaptı.

Kosova'da hükümet, "kırmızı" bölge ilan edilen kentlerde yerel saatle 21.00-05.00'da uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağını kaldırdığını duyurdu.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da faaliyet gösteren Yunus Emre Enstitüsünde (YEE) salgın nedeniyle ara verilen yüz yüze dersler yeniden başladı.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, bir ayda ilk etapta Kovid-19'a karşı aşılanacakların listesinin oluşturulmasını istedi.

Malezya ekonomisi, salgının ekonomik etkilerinden ötürü 2020'de yüzde 5,6 daralarak "1998'den bu yana en düşük performansı" sergiledi.

Kenya Sağlık Bakanı Mutahi Kagwe, üçüncü Kovid-19 dalgasının "en ölümcül dalga olabileceği" uyarısında bulundu.

Fas'ta sağlık çalışanları, Kovid-19 nedeniyle belirlenen yıpranma payı ödemelerindeki gecikmeye tepki gösterirken, AstraZeneca'nın Hindistan'da ürettiği Kovid-19 aşılarının ikinci partisi Fas'a ulaştı.

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, sağlık çalışanları ile 14 Ocak'ta başlayan toplu aşılama programı kapsamında gelecek hafta kamu ve hizmet sektöründe çalışanların aşılanmasına başlanacağını belirtti.

Gana'nın Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca'nın birlikte geliştirdiği aşıdan 355 bin doz sipariş ettiği bildirildi.

Zimbabve'nin ise Çinli Sinopharm şirketinin geliştirdiği aşıdan 800 bin doz alacağı kaydedildi.

Brezilya, England, India, İlaç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Son Dakika


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